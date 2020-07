Chicago: Mulțime frenetică sărbătorește îndepărtarea statuii lui Columb (video)

Într-o perioadă în care preocupările pandemice ale Stângii ating cote înalte și într-un context de violențe anarhiste acute, este bizar să vezi mase de oameni pe străzile din Chicago dansând, cântând și sărbătorind fără măști, pe alocuri, și alte măsuri de siguranță.

Grupuri mari de oameni s-au adunat în Logan Square, Chicago, pentru a sărbători anunțul primarului Democrat Lori Lightfoot, care a fost de acord să înlăture o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb.

The first counter protesor (agitator) has been identified. Chicago Police officers have not stepped in. @GKMC18 Organizers are urging protestors to ignore him and remain peaceful. #ChicagoProtests #LoganSquareLockdown #DefundCPD pic.twitter.com/0QomxhdIdJ

