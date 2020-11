Chicago: Primarul emite o recomandare de izolare la domiciliu

Cu o medie de 1900 de cazuri COVID pe zi, Primarul Lori Lightfoot a emis joi o recomandare de izolare la domiciliu pentru 30 de zile, începând de Luni, 16 noiembrie.

În conformitate cu această recomandare, primarul orașului Chicago a cerut oamenilor să nu iasă în oraș, cu excepția activităților esențiale, școlii, reținerea de la a primi musafiri și fără călătorii neesențiale în afara orașului.

Un detaliu important din această recomandare este anularea celebrării sărbătorii de Thanksgiving, detaliu ce atrage antipatia rezidenților din Chicago.

Municipalitatea din Chicago nu are un istoric recent extraordinar, pe alocuri chiar sub semnul legalității, privind impunerile de restricții arbitrare. Și, din păcate, Municipalitatea nu reușește să țină sub control infracționalitatea din oraș, în special atacurile armate care au atins recorduri alarmante în 2020.

