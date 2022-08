CHICAGO | Show aerian și maritim: Participanți, program, transport și US Navy Blue Angels

Schiori nautici, jocuri și o competiție de scufundări au umplut primul spectacol de aer și apă din oraș în 1959, care a fost o sărbătoare pentru copiii din programul de tabără de zi al Chicago Park District. A fost produs pentru doar 88 de dolari.

Mai mult de 60 de ani mai târziu, organizatorii se așteaptă ca aproximativ 2 milioane de oameni pe plajele de pe malul lacului să urmărească probele acrobatice pe cer și operațiunile de salvare simulate în apă la primul spectacol complet după 2019.

Când are loc spectacolul?

Sâmbătă, 20 august, orele 10am – 2pm și Duminică, 21 august, orele 10am – 2pm.

Prognoză meteo

Se anunță furtuni sâmbătă după-amiaza, când câteva furtuni ar putea deveni puternice până la severe, cu o amenințare de rafale de vânt. Șansele de ploaie se diminuează duminică după-amiaza, iar vremea uscată va debuta săptămâna viitoare.

Participanți

• U.S. Navy Blue Angels: Peste 100 de membri ai echipajului – inclusiv membri înrolați ai U.S. Navy și U.S. Marines – pilotează și întrețin opt F/A-18 Hornets, dintre care șase vor face spectacol, și C-130 “Fat Albert”. Manevrele aeriene caracteristice ale echipei includ formații în diamant și delta.

• U.S. Army Golden Knights: Debutând aici încă din anii 1960 – când aterizau pe Lacul Michigan – această echipă de soldați a sărit cu fostul jucător al echipei Cubs și actualul manager David Ross, actorul Vince Vaughn și comediantul Bill Murray.

• Alți acrobați militari: Echipa de demonstrație F-22 Raptor a Forțelor Aeriene ale SUA; zborul de patrimoniu al Forțelor Aeriene ale SUA cu P-51 Mustang; echipa de echipamente mobile de arestare a aeronavelor Red Horse a Forțelor Aeriene ale SUA; demonstrație de salvare aeriană și maritimă a Gărzii de Coastă a SUA; MV-22 Osprey a pușcașilor marini ai SUA; U.S. Navy F-35C Lightning II Demo Team; U.S. Navy Legacy Flight cu FG-1D Corsair și A-4B Skyhawk; Illinois Air National Guard KC-135R Stratotanker; Illinois National Guard 183rd Security Forces; și Maryland Air National Guard A-10C Thunderbolt II.

• Civili: Unitatea de salvare aeriană și maritimă a Departamentului de pompieri din Chicago; elicopterul Departamentului de poliție din Chicago; Kevin Coleman; Susan Dacy; Rob Holland; Bill Stein și echipa Triple Time.

Unde pot urmări spectacolul?

North Avenue Beach este centrul spectacolului, dar se pot vedea imagini bune de la Ohio Street Beach și de-a lungul malului lacului, de la Fullerton Avenue spre sud până la Oak Street Beach. Parcurile și terenurile de joacă din apropiere sunt, în general, mai puțin aglomerate.

Există o taxă de intrare?

Nu. Spectacolul este gratuit!

Cum ajung la North Avenue Beach?

• Pietoni: Podurile, tunelurile sau pasajele subterane de pe Fullerton Avenue, Division Street, Scott Street, Chicago Avenue, North Avenue Beach și Oak Street Beach oferă acces ușor la malul lacului și la North Avenue Beach.

• Transport public: Vor fi asigurate servicii suplimentare și capacitate suplimentară pe tot parcursul weekendului. Utilizați aplicația de planificare a călătoriei al Autorității Regionale de Transport pentru a vă trasa traseul. Se recomandă pasagerilor să cumpere bilete din timp sau prin intermediul aplicației Ventra pentru a evita cozile lungi.

• Metra: În timpul weekendului, vor fi asigurate servicii suplimentare pe patru dintre cele 11 linii Metra, cu o capacitate extinsă de pasageri. Clienții care coboară la stația Union Station sau Millennium Park Station de la Metra se pot urca în autobuzele CTA nr. 151 spre Oak Street și plajele North Avenue. Alcoolul este interzis, iar bicicletele ar putea să nu fie acceptate toată ziua de sâmbătă și duminică.

• Bicicletă: Bicicletele sunt permise pe plajă. Închiriați una? Cea mai apropiată stație Divvy de North Avenue Beach se află la Jean Baptiste Point DuSable Lake Shore Drive și North Boulevard.

• Parcare: Nu există parcare disponibilă în zona centrală a spectacolului. Cele patru locații subterane ale Millennium Garages oferă pachete de parcare online la preț redus, care pot fi achiziționate în avans, și un serviciu de transfer gratuit de la și către plaja de lângă North Avenue Beach. Ridicarea și predarea se face la intrarea North Avenue spre nord la DuSable Lake Shore Drive. Spothero oferă, de asemenea, opțiuni de parcare în apropiere.

Tribuna.US