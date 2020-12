China încearcă eradicarea creștinismului

Zeci de mii de pastori și evangheliști ai bisericii de casă din China caută refugiu în clandestinitate, pe măsură ce Partidul Comunist se pregătește de ceea ce pare a fi un „asalt final“ asupra creștinismului, în încercarea de a-l eradica din țară, potrivit organizației Asia Harvest.

În ultimul său buletin informativ pentru 2020, Asia Harvest dezvăluia că pastorii au renunțat la propriile telefoane și computere, astfel încât autoritățile guvernamentale să nu mai poată utiliza aceste dispozitive pentru a le urmări mișcările.

Ei ar fi distrus, de asemenea, microcipurile din cardurile lor de identitate, astfel încât autoritățile să nu poată depista locația unde se află pe baza lor.

„Fiecare persoană din China trebuie să posede o carte de identitate. Este imposibil pentru cineva să urce într-un avion sau tren, să deschidă un cont bancar, să obțină un loc de muncă sau să închirieze un apartament fără a utiliza cardul de identitate. Fiecare carte de identitate conține un cip care este, de asemenea, utilizat pentru a monitoriza mișcările populației“, se preciza în buletinul informativ.

Deși Asia Harvest a refuzat interviul solicitat de The Christian Post, CP a scris despre multe dintre îngrijorările principale referitoare la creșterea nivelului de persecuție menționate în buletinul său informativ. Inclusiv încercările regimului de a „corupe Evanghelia“ prin rescrierea relatărilor biblice.

Un exemplu în acest sens este un manual comunist folosit în școlile chineze, care falsifică relatarea biblică din Ioan 8: 3-11. Manualul susține că Isus a ucis-o pe femeia care a fost prinsă în adulter și apoi s-a referit și la Sine ca fiind un păcătos.

Manualul, publicat de University of Electronic Science and Technology Press, aflată sub conducerea guvernului, afirmă:

„Mulțimea a vrut să o ucidă pe femeie cu pietre, conform legii lor. Dar Isus a spus: ‘Cel care nu a păcătuit niciodată să arunce prima piatră’. Auzind acest lucru, au plecat, unul câte unul. Când mulțimea a dispărut, Isus a ucis-o cu pietre pe păcătoasă, spunând: ‘Și eu sunt un păcătos. Dar dacă legea ar putea fi executată doar de oameni fără cusur, legea ar fi moartă’“.

Prin aceasta, regimul speră să „controleze Biserica și, în cele din urmă, să o facă neputincioasă și supusă sistemului comunist“, a adăugat Asia Harvest.

„Guvernul a anunțat în mod public planurile de ‘reinterpretare’ a Bibliei și a altor texte religioase, astfel încât să aibă ‘caracteristici socialiste’“.

În ultimele luni, China a înăsprit, de asemenea, restricțiile privind distribuirea materialelor religioase, amenințând cu amenzi, închiderea tipografiilor, sau chiar închisoare pentru cei care vând cărți creștine sau permit clienților să fotocopieze imnuri creștine, conform publicației Bitter Winter, care monitorizează încălcările libertății religioase în China.

În octombrie, o tipografie din Luoyang – un oraș la nivel de prefectură din provincia centrală Henan, a fost percheziționată de autorități, căutându-se materiale religioase interzise.

Cenzura care vizează creștinii din China a devenit atât de severă încât chiar și grupurile creștine oficiale, autorizate de guvern, folosesc acum inițialele chinezești Pinyin „JD“ pentru a înlocui caracterele chinezești pentru „Hristos“ pe articolele din librăria lor online, conform China Aid din SUA.

Două organizații religioase oficiale, aprobate de guvern – Consiliul Creștin din China și Committee of the Three-Self Patriotic Movement al Bisericilor Protestante din China – au actualizat titlurile și descrierile tuturor cărților lor din „Tianfengshuyuan“, librăria lor oficială de pe WeChat, a raportat China Aid, care expune abuzurile și promovează libertatea religioasă, drepturile omului și statul de drept în China.

În aprilie 2018, guvernul chinez a interzis firmelor de comerț online să vândă copii ale Bibliei. Din punct de vedere legal, Biblia poate fi distribuită numai de agențiile aprobate de guvern care supervizează bisericile creștine din China.

De atunci, represiunea împotriva Bibliilor și a literaturii religioase a continuat să crească.

În septembrie, proprietarul unei librării creștine online, a fost condamnat la șapte ani de închisoare și amendat cu aproape 30.000 de dolari pentru implicarea în ceea ce regimul comunist consideră „operațiuni de afaceri ilegale“.

Alte represalii împotriva creștinilor includeau ordinul de a renunța la credința lor și de a înlocui reprezentarea lui Isus cu a președintelui Mao și a președintelui Xi Jinping, precum și demolarea constantă a bisericilor.

Pentru a combate aceste amenințări la adresa credinței, Asia Harvest a trimis 13 milioane de Biblii în China de-a lungul anilor. În 2020, grupul a trimis cel mai mare număr de Biblii comparativ cu orice an de până acum, arată buletinul informativ.

„Prin intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, proiectul continuă să funcționeze la putere maximă. Atâta timp cât Domnul continuă să țină ușa deschisă, intenționăm să-i ajutăm pe frații și surorile noastre din bisericile chineze de casă să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu“, detalia buletinul informativ.

În ciuda persecuțiilor, creștinismul se dezvoltă în China. Potrivit Alianței Evanghelice Mondiale, biserica protestantă a crescut de la 1,3 milioane de membri în 1949 la cel puțin 81 de milioane de membri astăzi. În mod similar, Biserica Catolică din China a crescut de la 3 milioane de membri la peste 12 milioane în aceeași perioadă de 50 de ani.

Dar, potrivit statisticilor naționale ale Consiliului de Stat din China, creștinii protestanți reprezintă doar aproximativ 3% din populația Chinei și numără aproximativ 38 de milioane de oameni, relatează The Economist.

Cu toate acestea, estimarea respectivă este mult mai mică decât cea raportată de WEA și nu include creștinii din biserica subterană.

Open Doors plasează China pe locul 23 pe lista sa de 50 de țări în care este cel mai dificil să fii creștin. Instituția non-profit menționează că toate bisericile sunt percepute ca o amenințare dacă devin prea mari, prea politizate sau invită persoane din străinătate.

Tribuna.US