Cine este o amenințare la adresa democrației americane?

Cea mai recentă temă a stângii politice este că judecătorii de la Curtea Supremă care ar putea anula Roe vs Wade sunt în război cu democrația, analizează Wall Street Journal.

Este un argument bizar, deoarece anularea precedentului Roe nu ar face decât să readucă politica avortului în atenția statelor pentru dezbaterea politică în cadrul alegerilor și al legislaturilor. Aceasta este definiția democrației.

Dar dacă tot au adus vorba despre asta, haideți să vedem cine amenință cu adevărat democrația. Un sistem judiciar independent este esențial pentru autoguvernarea democratică, iar după scurgerea draftului judecătorului Samuel Alito, stânga îi are în vizor pe judecătorii care ar putea vota pentru a pune capăt Roe.

Un grup cunoscut sub numele de Ruth Sent Us invită oamenii să hărțuiască șase „judecători extremiști”. Grupul, numit după regretata judecătoare Ruth Bader Ginsburg, a publicat săptămâna trecută adresele locuințelor lor pe site-ul său (deși aceasta a dispărut fără explicații ulterior).

Grupul anunță proteste la bisericile catolice și la casele judecătorilor. De ce catolice? Probabil pentru că biserica învață că avortul este greșit, iar patru dintre cei cinci judecători care se vor alătura opiniei judecătorului Alito sunt catolici. Animozitatea anti-religioasă care acționează aici nu este deloc subtilă.

Toată lumea are dreptul să protesteze, dar atacarea familiilor judecătorilor la domiciliu este o încercare flagrantă de intimidare. Dacă autorul scurgerii de informații a vrut să mobilizeze ostilitatea publicului față de Curte, a reușit.

De unde i-ar veni cuiva ideea de a hărțui Curtea? Ei bine, poate de la liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, care a protestat pe treptele Curții Supreme în martie 2020, când judecătorii au examinat un alt caz de avort.

„Vreau să-ți spun, Gorsuch, vreau să-ți spun, Kavanaugh, ai provocat un vârtej și vei plăti prețul. Nu veți ști ce v-a lovit dacă veți merge mai departe cu aceste decizii îngrozitoare”, a urlat el la propriu.

El se referea la judecătorii Neil Gorsuch și Brett Kavanaugh. Președintele Curții Supreme, John Roberts, l-a mustrat public pe domnul Schumer, dar ce a vrut să spună oare prin „vârtejul”?

În mod remarcabil, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a refuzat să critice tacticile de intimidare ale celor de la Ruth Sent Us.

„Cred că punctul de vedere al președintelui este că există multă pasiune, multă teamă, multă tristețe din partea multor, multor oameni din această țară în legătură cu ceea ce au văzut în acel document divulgat”, a raționalizat ea.

Doamna Psaki a refuzat, de asemenea, să critice scurgerea draftului, deși aceasta dăunează în mod clar reputației Curții. Ce s-a întâmplat cu preocuparea președintelui Biden pentru declinul încrederii publice în instituțiile guvernamentale?

Amenințările la adresa Curții sunt atât de mari încât a fost ridicat un gard în jurul clădirii Curții Supreme și au fost instituite noi măsuri de securitate. Un act violent din partea unui fanatic nu poate fi exclus, iar acest lucru merită atenția procurorului general Merrick Garland. Legea federală consideră o infracțiune amenințarea judecătorilor federali, ceea ce include amenințările de răzbunare.

O lege din Virginia consideră infracțiune pichetarea „în fața sau în jurul reședinței sau a locuinței oricărui individ, sau care se adună cu o altă persoană sau persoane într-un mod care perturbă sau amenință să perturbe dreptul oricărui individ la liniște în locuința sa”. Unul sau mai mulți dintre judecătorii vizați locuiesc în Virginia.

Așadar, care parte a argumentului Roe este cu adevărat antidemocratică? Legea aflată în fața Curții Supreme este cea care interzice avortul după 15 săptămâni în Mississippi. Mișcarea pentru dreptul la avort nu a reușit să convingă populația din Mississippi, iar acum vrea ca cinci judecători nealeși, aflați la 1.000 de mile depărtare, la Washington, să ia această alegere politică de la publicul votant.

Drepturile fundamentale promise de Constituție nu sunt supuse unei reguli populare, dar ideea judecătorului Alito în opinia sa este că avortul nu este unul dintre ele și nimeni nu și-a imaginat serios că ar putea fi unul dintre ele până la Roe în 1973.

Adevărata amenințare la adresa normelor democratice este atacul stângii asupra legitimității Curții Supreme.

Un sistem judiciar independent este garantul libertăților care se regăsesc de fapt în Constituție. Democrații ar trebui să reflecteze asupra modului în care judecătorii numiți de dl Trump au decis împotriva afirmațiilor sale privind alegerile furate în 2020.

Datoria Curții Supreme este de a spune care este legea, nu de a fi un corp de regi filozofi care să impună rezultate progresiste. Anularea precedentului Roe nu va uzurpa democrația. Va readuce dezbaterea privind avortul acolo unde îi este locul într-o democrație – pentru ca alegătorii să decidă.

Tribuna.US