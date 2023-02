Cine este românul care va revoluționa industria de transporturi de marfă din SUA?

Pe Cristian Crișan am avut ocazia să-l cunosc la un eveniment foarte important de logistică din Statele Unite, poate chiar cel mai important din punct de vedere al analizelor datelor și forecastingului în industria transporturilor de marfă, ca fiind unul dintre cei mai talentați dezvoltatori IT români din industria Supply Chain.

Cristian este din Cluj-Napoca și s-a stabilit în Chicago în anul 2015. A studiat Business la Universitatea Babeș Bolyai (Cluj) și Business & Marketing Management la CLU (California). Are 33 de ani.

L-am invitat pe Cristian să ne vorbească despre start-up-ul pe care urmează să îl lanseze în 2023 și cum va revoluționa astfel industria de transporturi de marfă din SUA.

Tribuna Românească: Cristian, povestește-ne despre tine. Cum ai ajuns, în primul rând, în industria de transporturi de marfă/logistică din America?

Cristian Crișan: Să fiu sincer, întâlnirea mea cu acest domeniu a fost o pură întâmplare, scopul meu fiind mereu industria IT pentru care am dobândit pasiune și experiență în România și ulterior în Sillicon Valley.

Am aplicat pentru un job care avea o parte de bază de IT support la o companie de transporturi de marfă rutier (trucking) și încet, încet am prins „microbul”, să spunem așa, de cum funcționează acest business. Am avut șansa să întâlnesc oameni de afaceri inteligenți de la care am învățat foarte multe într-un timp extrem de scurt.

TR: Cum ți-a venit ideea să începi un start-up? Nu este un domeniu ușor pentru a dezvolta un software.

CC: Este adevărat. Este un domeniu de nișă si puțin cunoscut (cel puțin înainte de pandemie) și trebuie să poți stăpâni foarte bine întregul sistem. La început nu eram pasionat de el și nu înțelegeam mare lucru pentru că este unul dintre domeniile despre care nu înceți prea mult în detaliu la școală sau pe internet, ci pur și simplu trebuie să te aprofundezi prin practică, dar pe măsură ce am m-am consacrat tot mai tare am observat că această industrie este bazată pe un sistem arhaic și e domeniul perfect pentru o nouă inovație pe partea de software.

Acest lucru m-a ambiționat să devin un burete și să acumulez cât mai multe informații în diversele poziții pe care le-am deținut în firme de logistica, ca în final să ajung la crearea Platformei Loadbetter.

TR: Spune-ne mai multe despre Platforma Loadbetter. Știu că încă nu este lansată pe piață, dar există deja mulți clienți de renume cu care ai avut discuții concrete, chiar și la târgul FreightWaves unde ne-am cunoscut, și că aceștia așteaptă să o folosească.

CC: Loadbetter este un marketplace care folosește inteligenta artificială pentru a ajuta companiile să maximizeze profitul prin simplificarea proceselor implicate în logistică.

De la partea de tranzacționare până la partea de management și vizibilitate a businessului. Și toate acestea se întâmplă în real-time, într-un mod transparent și care îți oferă posibilitatea de a anticipa și de a ajusta parametrii businessului tău înainte să pierzi foarte mulți bani.

TR: Ce te-a determinat să creezi această platformă? Care este cea mai mare problemă a industriei de transporturi pe care vrei să o rezolvi?

CC: Sistemul de transporturi de marfă din SUA este foarte învechit și la această oră și foarte fragmentat. Nu există transparență, nu există o structură benefică la nivel de companie și la nivel de industrie.

Companiile plătesc sume enorme pentru a se menține competitive pe piață, fiind nevoite să folosească un număr exagerat de programe IT fără să aibă beneficii semnificative. Personal, am avut mereu frustrări când am folosit chiar și aplicațiile de referință din industrie și așa mi-am propus să fac ceva în această privință prin Platforma Loadbetter.

TR: Cum te aștepți să evolueze acest marketplace în următorii ani având în vedere schimbările care au loc la nivel global?

CC: Această industrie propune o perpetuă schimbare. O marcă înregistrată printre industrii, aș putea spune. Prin urmare, și platforma noastră se creează cu acest gând. Este o provocare, fără discuție, dar în ziua de azi doar cu ambiție și efort semnificativ poți obține rezultate reale.

TR: Care este zona geografică la care se adresează Platforma Loadbetter? Acceptați clienți doar din SUA sau global?

CC: La început ne axăm pe utilizatori în SUA și Canada. În funcție de evoluția platformei, vom vedea cum ne vom extinde și pe alte continente.

TR: Cât de greu este să creezi o platformă pentru acest domeniu? Ce obstacole ai avut de depășit?

CC: O întrebare foarte bună. Știi vorba „depinde pe cine întrebi”. Dacă întrebi pe cineva care nu are cunoștințe de software development, probabil că va spune că nu e chiar așa greu, doar să ai bani. Dar în mod realist, este foarte greu să construiești un software de o calitate bună chiar dacă ai o situație financiară excelentă și știm foarte bine că Statele Unite nu duc lipsă de fonduri de investiții în orice domeniu. Îți trebuie ceva mai mult de atât.

TR: Cum vezi implementarea inteligenței artificiale (AI – Artificial Intelligence) în domeniul transporturilor de marfă în următorii ani și ce bariere crezi că vor întâmpina businessurile?

CC: Ca în orice alt domeniu există și aici obstacole. Unele mai ușor de rezolvat, altele mai greu. Infra-structura la nivel de Supply Chain cu siguranță este o barieră, dar și mentalitatea – cea din urmă fiind poate mai greu de schimbat decât cea dintâi. Presupun că acesta este farmecul inovației. Aceste provocări au nevoie de creativitate.

TR: Unde vezi Platforma Loadbetter peste 3-5 ani, evoluția, acoperirea geografică și tipul de clienți pe care îi vei aborda?

CC: După toate consultările și demonstrațiile făcute patronilor unor companii de top din această industrie, sunt convins că avem toate șansele să devenim una dintre platformele de referință în ceea ce privește industria de logistică și să contribuim la o schimbare semnificativă nu doar în acest domeniu, dar și în evoluția inteligenței artificiale spre care ne îndreptăm. Aș putea spune că suntem pe drumul cel bun.

TR: Cum găsești echilibrul între viața personală și cea profesională având în vedere efortul pentru un asemenea startup de anvergură?

CC: Bună întrebare. În majoritatea timpului este foarte greu nu doar să ai acel echilibru, dar și să îl menții. Asta dacă ești cu adevărat într-un startup cu aspirații mari și ambiții profesionale ce necesită prioritate maximă. Dacă ai și familie, crește nivelul de dificultate. Nu cunosc nicio rețetă secretă de echilibru. Știu doar că este nevoie de o muncă enormă și de foarte multe sacrificii. În definitiv, și la urma urmei, trebuie să fii conștient de faptul că beneficiile le vor culege în final și cei dragi din jurul tău, fără îndoială.

TR: Când va fi lansată Platforma Loadbetter?

CC: Am lansat deja varianta Beta pe un sistem preferențial în test mode. Îmi propun ca până în vara anului 2023 să lansăm platforma care va fi imediat disponibilă industriei de transport de marfă/logistică, și avem planul de desfășurare a mediatizării și promovării cu parteneri foarte recunoscuți în industrie.

TR: Ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să înceapă un start-up?

CC: Nu știu dacă sunt neapărat în postura de a oferi sfaturi altora, dar pot să spun, din experiență proprie, că este nevoie de multă pasiune, ambiție, consacrare, perseverență și sacrificii.

De asemenea, startupurile presupun un grad de risc semnificativ mai mare și trebuie să fi conștient că oricât de mult ai muncii nu poți garanta succesul indiferent de poveștile care le vezi pe internet. Trebuie în mod continuu să iei pulsul industriei și să fii gata de adaptare. Astfel că trebuie să fii pregătit chiar să dai greș și să reîncepi ciclul, dar să mergi mai departe. Cu cât dobândești mai multă experiență, cu atât probabilitatea de a reuși va fi mai mare.

TR: Cristian, îți dorim succes în misiunea ta și cred că sunt în asentimentul cititorilor noștri când spun că suntem nerăbdători să vedem Platforma Loadbetter lansată pe piața de transporturi de marfă din Statele Unite ale Americii și global.

Suntem încântați să vă prezentăm români ambițioși și proiectele lor care vor avea un impact major în Statele Unite ale Americii și nu numai, astfel că Tribuna Românească va continua să vă prezinte români de succes.

Steven V. Bonica

Tribuna.US