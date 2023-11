Cine încearcă cu adevărat să „ducă din nou o luptă între Cruce și Semilună”?

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a lansat în weekend într-o proiecție sălbatică – o tactică favorită de mult timp a musulmanilor.

Potrivit unui raport:

„Partidul cu rădăcini islamice al lui Erdogan a organizat sâmbătă, la Istanbul, un masiv miting pro-palestinian care, potrivit liderului turc, a atras o mulțime de 1,5 milioane de persoane.

El a lansat un atac dur la adresa Israelului și a susținătorilor săi occidentali după ce a urcat pe scenă.

El i-a acuzat pe aliații Israelului că au creat o “atmosferă de război de cruciadă” care îi opune pe creștini musulmanilor”.

La un moment dat, în timpul demagogiei sale, a încercat să dea vina pe Israel pentru orice, acuzându-l că este un ocupant străin în regiune: „Hei, Israel, cum ai ajuns aici în regiune? Cum ați ajuns aici? Ești un ocupant!”

Dar la urma urmei, se pot pune aceleași întrebări și Turciei: „Hei, Turcia, cum ai ajuns aici?”

Un răspuns onest ar putea fi acesta: „Noi, turcii, am venit din Est și am cucerit cu brutalitate Asia Mică, cândva o peninsulă creștină străveche, plină de biserici și mănăstiri. Am măcelărit și înrobit milioane de necredincioși creștini de-a lungul secolelor (nu este o exagerare) și am distrus zeci de mii de biserici. Cea mai îndemânatică reușită a noastră a avut loc la 29 mai 1453, când am jefuit vechiul oraș creștin Constantinopol, unde am comis atrocități de nedescris. Departe de a avea remușcări, noi – inclusiv sultanul nostru, Erdogan – sărbătorim 29 mai în fiecare an. Nici nu am terminat ce ne-am propus. Continuăm să persecutăm creștinii – inclusiv în Cipru, pe care îl ocupăm ilegal, și pe armeni, vechile noastre victime ale genocidului din vechime, prin intermediul împuternicitului nostru din Azerbaidjan”.

Aceasta este, așadar, adevărata istorie a națiunii al cărei președinte acuză în prezent Israelul că este un „ocupant”.

Ipocrizia lui Erdogan nu se oprește aici. El a mai spus: „Principalul vinovat în spatele masacrului care se desfășoară în Gaza este Occidentul… Cu voi vorbesc. Vreți să purtați din nou o luptă între Cruce și Semilună? Dacă faceți un astfel de efort, să știți că această națiune nu este moartă. Să știți că această națiune stă în picioare”.

Acest lucru este ridicol. Oricare ar fi obiectivele pe care „Occidentul” ar putea fi acuzat că le are în regiune, încercarea de a începe o „luptă” – o cruciadă – pentru a ridica Crucea deasupra Semilunii nu este cu siguranță unul dintre ele.

Clasa conducătoare a Occidentului urăște creștinismul și, în orice alt context, îi susține pe musulmani în detrimentul creștinilor – inclusiv prin inundarea teritoriilor istoric creștine din Europa cu musulmani care urăsc crucea. Acest lucru este valabil chiar și din punct de vedere istoric: în timp ce musulmanilor precum Erdogan le place să rememoreze jihadurile sălbatice din istorie, Occidentul, de regulă, denunță categoric cruciadele din istorie.

Pe scurt, și aici, Erdogan proiectează – pentru că doar el (și milioane de alți musulmani) ar dori „să ducă din nou o luptă între Cruce și Semilună”, deși acum nu este momentul potrivit: Musulmanii sunt încă mai slabi din punct de vedere militar și economic decât Occidentul.

Tribuna.US