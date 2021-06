Cine vrea de fapt să taie fondurile poliției americane?

Timp de citire: 5 minute

Recent, Secretarul de Presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a întărit afirmația consilierului principal al lui Biden, Cedric Richmond, cum că republicanii sunt cei ce doresc tăierea fondurilor poliției, întrucât nu au sprijinit propunerea bugetară de 1,9 miliarde de dolari aprobată de democrați și semnată de președinte în martie, analizează Isaac Schorr într-un articol National Review.

„Președintele a menționat că American Rescue Plan – cu finanțare de stat și locală – pentru care el și-a dat acordul, împreună cu o mulțime de democrați ce au sprijinit și votat acest proiect, ar putea ajuta la menținerea efectivelor de polițiști locali în comunitățile din toată țara. După cum știți, nu a primit niciun vot republican“, a explicat Psaki.

Încercarea Casei Albe de a da vina pe republicani vine în contextul intensificării infracționalității violente în orașele din toată țara. În Minneapolis, unde moartea lui George Floyd a început practic mișcarea de proteste împotriva forțelor de ordine, numărul omuciderilor a crescut de la 1 iunie, cu 89% față de anul trecut. Anul acesta, până pe 27 iunie, în orașul New York s-a înregistrat o creștere cu 12% a crimelor și o creștere de 50% față de 2019.

Niciunul dintre fondurile alocate de American Rescue Plan nu a fost rezervat pentru finanțarea poliției. Teoretic, oficialii de la nivel local și de stat ar putea folosi o parte din fondurile acordate pentru a alimenta bugetele poliției.

Psaki nu a furnizat dovezi că republicanii s-ar opune unui proiect de lege independent, al cărui scop principal să fie creșterea numărului de polițiști pe străzi.

Există însă suficiente dovezi că unii democrați proeminenți au solicitat tăierea fondurilor forțelor de ordine anterior adoptării American Rescue Plan.

Vicepreședintele Kamala Harris

Iunie 2020:

„Chiar trebuie să ajungem să recunoaștem că actualul mod de gândire privind obținerea securității este foarte greșit când presupune că cel mai bun mod de a crește nivelul de securitate este să angajăm mai multe cadre. Este complet greșit … În prezent, ceea ce observăm în America este că multe orașe cheltuiesc peste 1/3 din întregul lor buget cu forțele de ordine. Dar, în același timp, de ani de zile am redus finanțarea școlilor publice; trebuie să reanalizăm cum administrăm banii contribuabililor americani și să ne punem întrebarea: avem rezultatele corespunzătoare? Reușim să chiar asigurăm comunități sănătoase și sigure?”

Rep. Ilhan Omar

Iunie 2020:

„Mișcarea „Tăiați Fondurile Poliției“ este una prin care reimaginăm actualul sistem al forțelor de ordine pentru a crea o entitate care nu ne încalcă drepturile, direcționând în același timp fonduri spre servicii comunitare. Să fie clar, oamenii care se opun acum acestui demers, s-au opus întotdeauna solicitărilor pentru schimbări sistematice”.

Rep. Rashida Tlaib

Aprilie 2021:

„Nu a fost un accident. Poliția din țara noastră este în mod inerent și intenționat rasistă. Daunte Wright a avut parte de agresivitate și violență. M-am săturat de oameni care trec cu vederea crimele finanțate de guvern. Gata cu poliția, încarcerarea și militarizarea. E o instituție ce nu poate fi reabilitată”.

Rep. Ayanna Pressley

Aprilie 2021:

„Au început ca patrule de control a sclavilor și au ajuns să ne oprească în trafic. Nu putem îndrepta un asemenea sistem”.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez

Iunie 2020:

„A tăia fondurile poliției înseamnă a tăia fondurile poliției. Nu înseamnă că recurgem la trucuri bugetare sau calcule matematice. Nu înseamnă că trecem polițiștii din școli de la bugetul NYPD la bugetul Departamentului Educației, astfel încât exact aceeași oameni rămân în școli”.

Rep. Cori Bush

Noiembrie 2020:

„Da, asta trebuie să facem. Să vă tăiem fondurile”.

Vanita Gupta, Procuror General Adjunct

Iunie 2020:

„Deși e important să se facă schimbări în ceea ce privește sistemele de prevenție, este de asemenea esențial ca liderii de stat și locali să țină seama de solicitările activiștilor Black Lives Matter și Movement for Black Lives de a reduce bugetele poliției și sfera, rolul și competența pe care poliția le are în viața noastră. Chiar dacă multe dintre aceste schimbări trebuie să se realizeze la nivel local și de stat, pentru a avea succes e nevoie de îndrumarea, sprijinul și implicarea guvernului federal, inclusiv a Congresului. În fiecare an, Congresul oferă milioane de dolari forțelor de ordine prin programe federale de subvenționare a poliției. Congresul ar trebui să facă acum un control și să reanalizeze modul în care acele surse de finanțare sprijină practici discriminatorii de aplicare a legii și erodează încrederea comunității”.

Ministrul Muncii, Marty Walsh

Iunie 2020:

„Primarul din Boston, Marty Walsh, a prezentat un buget revizuit pentru anul fiscal 2021 în care solicită direcționarea unor fonduri alocate orelor suplimentare ale polițiștilor pentru a sprijini reforme în cadrul forțelor de ordine și serviciile sociale… Noul buget implică realocarea a 20%, sau 12 milioane de dolari, din bugetul de ore suplimentare al Departamentului de Poliție din Boston, care să fie investiții în programe de echitate și incluziune, după ce Walsh a declarat rasismul drept o criză în domeniul sănătății publice”.

Președintele Joe Biden

Iulie 2020:

Întrebare: „Sunteți de acord că putem redirecționa o parte din buget?“

Biden: „Da, absolut.“

Cu toate că președintele Biden și majoritatea democraților aleși nu au cerut abolirea poliției, mulți – inclusiv președintele Biden și membri de rang înalt din administrația sa – și-au exprimat sprijinul pentru diferite reduceri bugetare. Mai mult, democrații de rând sunt mult mai predispuși să sprijine tăierea fondurilor poliției decât orice alt segment demografic. Deși democrații încă dezaprobă acțiunea cu o marjă de cinci puncte diferență (39% se opun și 34% o susțin), americanii dezaprobă clar lucrul acesta, cu o marjă de 40 de puncte (58% față de 18%).

Se pare că Biden și partidul său sunt hotărâți să încerce să împace și capra și varza: pe de o parte, să satisfacă cererea unei porțiuni substanțiale a electoratului său care sprijină astfel de măsuri; pe de alta, să nu piardă votul celorlalți din țară.

