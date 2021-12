CNN îl suspendă pe Chris Cuomo din cauza unor noi informații privind cazul fratelui său

CNN l-a suspendat recent pe prezentatorul Chris Cuomo din cauza noilor detalii care au ieșit la suprafață cu privire la ajutorul pe care se presupune că l-a oferit fratelui său în timp ce acesta ocupa funcția de guvernator democrat în New York și se confrunta cu acuzații de agresiune sexuală, informează Ryan Saavedra într-un articol Daily Wire.

„Prezentatorul CNN Chris Cuomo a fost suspendat recent de către rețeaua de televiziune, în urma unor noi detalii legat de eforturile sale de a-și ajuta fratele“, a informat The New York Times, adăugând că, deși Chris Cuomo și-a cerut scuze pentru sfaturile date fratelui său, „mii de pagini de noi dovezi făcute publice de procurorul general din New York, Letitia James, au arătat că rolul prezentatorului a fost mult mai mare decât se știa anterior.“

Potrivit unei declarații CNN:

„Biroul Procurorului General din New York a publicat recent probe care pun într-o lumină nouă gradul de implicare a lui Chris Cuomo în apărarea fratelui său. Documentele, cu care nu am fost la curent înainte de publicarea lor, ridică mari semne de întrebare. Când Chris a admis că a oferit sfaturi personalului fratelui său, a încălcat regulile companiei și am recunoscut asta în mod public. Dar am ținut cont și de poziția specială în care se afla și am înțeles nevoia lui de a pune familia pe primul loc și locul de muncă pe al doilea. Cu toate acestea, noile documente indică un grad mai mare de implicare în demersurile fratelui său decât știam anterior. Drept urmare, l-am suspendat pe Chris pe termen nelimitat, în așteptarea unei evaluări ulterioare“.

Chris Cuomo a analizat acuzațiile aduse fratelui său în timpul unui interviu pentru SiriusXM, spunând: „Jocul are reguli“.

„Și unul dintre principiile generale este că poți lupta împotriva celeilalte părți și poți lupta împotriva presei, dar numai dacă ai partidul tău alături“, a spus Chris Cuomo. „Partidul lui Andrew a aplicat în privința sa o regulă potrivit căreia, dacă ești acuzat, ai probleme și nu poți să examinezi cu adevărat acuzațiile și nu poți să acționezi împotriva acuzatorilor tăi“.

Potrivit Mediaite Chris Cuomo a spus că demisia fratelui său a fost una parțial forțată pentru că „republicanii îl urau“ și pentru că „mass-media nu l-a plăcut niciodată cu adevărat“.

„Asta este prea mult“, a spus Cuomo. „Și de aceea a trebuit să demisioneze. La început eu nu am vrut să-și dea demisia, pentru că l-am crezut. … Dar în cele din urmă, când era clar că nu va avea parte de un proces echitabil, iar partidul era împotriva lui și, evident, nici republicanii nu aveau de gând să-l ajute, atunci nu a avut de ales pentru că nu mai putea să facă treaba statului“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US