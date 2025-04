Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara – Locul 3 la campionatul mondial de robotică din Houston, Texas

Alianța echipelor românești CSH (Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara) și Eastern Foxes (Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești) a ocupat locul 3 la nivel global la campionatul mondial de robotică FIRST Tech Challenge 2025, din Houston, Texas, o competiție ce a reunit 258 de echipe din toată lumea.

Felicitări colegilor prof. Nusa Cojocaru si prof. Dan Cojocaru pentru aceste rezultate remarcabile! Prin rezultatele voastre, Peda este pe harta lumii! Felicitări, dragi elevi! Model demn de urmat pentru generatia voastra!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva”.

Universitatea de Vest din Timișoara:

„După un parcurs impresionant, plin de provocări, ambiție și emoții, acești tineri talentați au reprezentat cu mândrie România pe scena globală a inovației tehnologice. Un alt motiv de mândrie pentru comunitatea noastră îl reprezintă participarea lui drd. Theodor Grumeza, din cadrul Facultatea de Matematică și Informatică – UVT, care va fi singurul român din juriul internațional al competiției. Felicitări! La UVT, susținem constant tinerii cu inițiativă, pasionați de știință, tehnologie și inovație. Suntem mândri să susținem excelența și inovația! Mult succes!”

Elevii români au demonstrat, încă o dată, că pasiunea, munca în echipă și inovarea pot duce România în elita mondială a roboticii. 5 echipe de liceeni și 4 finaliști Dean’s List, calificați în urma etapei naționale a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge, au participat între 16 și 19 aprilie la etapa mondială a competiției în Houston, SUA, unde s-au confruntat cu peste 250 de echipe din întreaga lume, având drept adversari țări precum Coreea de Sud, Mexic, Canada, Vietnam, Jamaica, Lituania și Statele Unite.

Tema competiției din acest an, ‘Into the Deep’, a provocat echipele să dezvolte soluții tehnologice menite să exploreze un mediu subacvatic simulat, punând accent pe inovație, precizie, strategie și lucrul în echipă.

FIRST Championship este un campionat de robotică de patru zile, care se desfășoară anual, în aprilie, la care concurează echipele de robotică FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology / Pentru inspirația și recunoașterea științei și tehnologiei – FIRST, care este o organizație internațională de tineret care operează competițiile FIRST Robotics Competition, FIRST Lego League Challenge, FIRST Lego League Explore, FIRST Lego League Discover și FIRST Tech Challenge).

FIRST Robotics Competition Championship este ultimul și cel mai mare eveniment al sezonului. Câștigătorii fiecărei competiții regionale, precum și echipele de top din fiecare divizie concurează la FIRST Championship. Ei sunt plasați într-una dintre cele 8 divizii. Alianța câștigătoare din fiecare divizie (un set de 4 echipe) continuă să concureze pe Einstein Field. Alianța câștigătoare de pe Einstein Field este declarată FIRST Champion.

Campionii au fost primiți de colegi conform meritelor lor!

Mulțumim pe această cale d-lui Ovidiu Popa, patronul firmelor PEJ Travel și PEJ Company pentru imaginile foto și clipul video ce denotă atmosfera euforică a colegilor și a cadrelor didactice de la Colegiul National Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, care i-au primit acasă pe campioni azi, Joi 24 aprilie.

Mesaj de mulțumire al echipei robotiștilor timișoreni

Fiecare pas pe care l-am făcut în această aventură a fost posibil datorită sprijinului vostru. Le mulțumim din suflet tuturor sponsorilor care au fost alături de noi pe acest drum incredibil – fără dumneavoastră, nu am fi ajuns niciodată atât de departe. Sprijinul dumneavoastră a fost un semn de încredere, motivație și susținere constantă. Mulțumiri speciale prietenului nostru Andrei Voichița, un aliat de nădejde, doamnei director a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” – Oana Miclău, pentru încrederea și susținerea necondiționată, Universității de Vest din Timișoara care ne este alături de opt ani, Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș care care ne-a susținut prin programul TimCultura 2024 și PEJ Company. De asemenea, suntem recunoscători tuturor sponsorilor și partenerilor fără de care rezultatele obținute nu ar fi fost posibile:

„FELICITĂRI TINERILOR CAMPIONI ȘI PROFESORILOR care i-au format! Vă spunem cu sinceră apreciere să faceți parte din categoria ROMÂNI CU CARE NE MÂNDRIM!” – Romanian Heritage Center NFP, Chicago

Vă dorim tuturor mult succes și pe mai departe! TOT MAI SUS ROMÂNIA, TOT MAI SUS ROMÂNI!

