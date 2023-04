Comisia de Supraveghere a Congresului SUA investighează modul în care Biden a gestionat documentele clasificate

Situația extrem de gravă ce pare a fi ignorată cu privire la documentele clasificate găsite a fi uitate de actualul președinte al SUA într-un garaj, este readusă în atenția cetățenilor americani de către reputabilul Mike Huckabee, fost candidat la președinția SUA și fost guvernator al statului Arkansas, tatăl actualei guvernatoare a statului Arkansas Sarah Huckabee Sanders (care la rândul ei a fost purtătoarea de cuvânt a Casei Albe și a președintelui Donald Trump). Acesta, în baza unui articol publicat de Joe Saunders în The Western Journal, face o analiză a situației de dublu standard a justiției americane care nici nu ia în calcul posibilitatea unei investigații în actul neglijent al actualului președinte Joe Biden, dar caută să-l pedepsească pe fostul președinte Donald Trump pentru ceea ce ar putea fi o nimica toată.

În timp ce majoritatea presei era obsedată de crima odioasă a lui Donald Trump de a parafa un document care autorizează o plată nelegală, au ratat cumva cele mai recente știri despre manipularea de către președintele Biden a unor documente clasificate. Președintele Comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a dezvăluit-o lui Jesse Watters de la Fox News.

Anterior, am fost făcuți să credem că primul lot de documente eronate ale lui Biden a fost găsit la Penn Biden Center, sub cheie, în noiembrie anul trecut, dar nu a fost dezvăluit decât mult după alegeri. De fapt, a spus Comer, fosta asistentă executivă a lui Biden, Kathy Chung, a dezvăluit că a încercat să recupereze documentele încă din luna mai a anului 2022, iar acestea au fost mutate de la vicepreședinție în cel puțin trei locații diferite neautorizate, inclusiv în Chinatown, într-un vehicul privat fără pază. Pe scurt, au fost pur și simplu împrăștiate peste tot.

Țineți cont de faptul că, atunci când cazul lui Alvin Bragg împotriva lui Trump va fi, sperăm, aruncat la gunoi, acolo unde îi este locul, democrații vor încerca să îl acuze pe Trump pentru că a gestionat greșit propriile sale documente clasificate, pe care avea puterea de a le declasifica.

În calitate de vicepreședinte, Biden nu a avut o astfel de putere, iar modul în care a gestionat documentele clasificate este de aproximativ 100 de ori mai rău decât orice lucru de care a fost acuzat Trump. Dar acum, mulțumită democraților, avem un precedent legal de a depune acuzații penale împotriva președinților pentru probleme legate de documente. Mulțumim, băieți!

Joe Saunders spune în articolul său despre faptul că în timp ce mass-media establishmentului era fixată marți pe teatrul juridic al punerii sub acuzare a fostului președinte Donald Trump la New York, o cu totul altă dramă se juca la Washington. Scandalul documentelor clasificate despre care administrația Biden spera, fără îndoială, că ar fi dispărut până acum, a revenit pentru un al doilea act, grație reprezentantului republican din Kentucky James Comer. Și dacă publicarea rechizitoriului procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a arătat că nu a fost nici pe departe atât de rău pentru Trump pe cât sperau liberalii că va fi, veștile pentru președintele Joe Biden ar putea fi mult mai rele decât și-a imaginat țara.

Documentele clasificate din grija lui Biden se aflau în locații neautorizate din 2017

Într-o declarație dată publicității marți și într-un interviu acordat lui Jesse Watters de la Fox News, Comer – președintele Comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților – a anunțat că imaginea descrisă anterior, potrivit căreia documentele clasificate ar fi fost descoperite de echipa juridică a lui Biden în noiembrie (apoi ținute secrete până când CBS News a raportat existența lor în ianuarie), este total incorectă.

Documentele se aflau într-un presupus dulap încuiat în Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think tank al Universității din Pennsylvania înființat la Washington în februarie 2018, cu puțin timp înainte ca universitatea să înceapă să primească zeci de milioane de dolari de la donatori din China.

De fapt, a spus Comer, mărturia lui Kathy Chung, fosta asistentă executivă a lui Biden, a arătat că Casa Albă a lui Biden a încercat să recupereze documentele cel puțin din luna mai a anului trecut – cu șase luni înainte ca publicul să afle despre ele. Comer i-a mai spus lui Watters că documentele se aflau în locații neautorizate de când Biden a părăsit vicepreședinția la sfârșitul celui de-al doilea mandat al fostului președinte Barack Obama, în ianuarie 2017.

Fostul purtător de cuvânt al lui George W. Bush, Ari Fleisher, a declarat pentru Sean Hannity că singura modalitate de a închide Cutia Pandorei deschisă de democrați este ca procurorii republicani să le dea o mostră din propriul lor medicament și să înceapă să pună sub acuzare democrații care chiar o merită, cum ar fi Bill și Hillary Clinton sau Hunter Biden.

Sau, dacă tot au spulberat normele, ce-ar fi să ne gândim la președinții în funcție care au gestionat în mod necorespunzător documente clasificate atunci când nu aveau puterea de a le declasifica, ca să nu mai vorbim de toate chestiile urâte legate de banii străini pe care mass-media liberală le ignoră cu atenție?

Ceea ce Joe Biden este suspectat că a făcut – ar putea fi mult mai rău.

Laptopul pe care fiul său, Hunter, l-a lăsat într-un atelier de reparații din Wilmington, Delaware, a fost o adevărată comoară de informații – aproape toate ignorate de purtătorii de apă din mass-media establishment – dar New York Post a raportat în ianuarie un e-mail de pe laptop care arăta că Hunter ar fi putut împărtăși cu colegii săi de la compania energetică ucraineană Burisma conținutul a cel puțin unuia dintre documentele clasificate care ar fi trebuit să fie păstrate în siguranță în biroul tatălui său atunci când Biden cel mare era vicepreședinte.

“Nu știm câte locații a avut”, a spus Comer. “Nu știm care erau acele documente. Suntem foarte suspicioși că fiul său a trimis unul dintre acestea într-un e-mail către Ucraina, către amicii săi de la Burisma. …

“Acesta este un alt exemplu al unui sistem de justiție pe două niveluri în America”.

Reprezentantul James Comer a declarat că doi procurori republicani de comitat din Tennessee și Kentucky l-au întrebat deja cum pot “merge acum după” familia Bidens.

Comer a spus că stânga a “deschis o cutie de viermi”. Și nu ne vor face să îi mâncăm pentru proteine, ci îi vom face să îi mâncăm pe ei.

Ca să fie clar: nu vreau să văd nimic din toate astea. Dar democrații au insistat să semene vânt, așa că trebuie să culeagă vârtejul pentru a învăța că ar fi bine să dea repede înapoi și să nu o mai facă niciodată.

Traducere și adaptare

Tribuna.US