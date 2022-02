Compania Penzey’s Spices pierde 40.000 de clienți după ce i-a acuzat pe toți republicanii de rasism

La doar două săptămâni după ce o companie de condimente cu sediul în Milwaukee, Wisconsin, a organizat o promoție intitulată „Republicanii sunt rasiști“, cu ocazia sărbătorii Martin Luther King Jr., aceasta a pierdut nenumărați clienți și caută să atragă alții noi, informează Dan O’Donnell într-un articol The Federalist.

CEO-ul Penzey’s Spices, Bill Penzey, care folosește în mod frecvent lista de emailuri a companiei sale pentru a transmite mesaje anti-Republicani, a trimis la începutul acestei luni un buletin informativ în care îi acuza pe alegătorii GOP că vor să ucidă afro-americani.

„Aduceți-vă aminte cum, în ciuda nenumăratelor dovezi contrare, republicanii au mințit din nou și au afirmat că BLM [Black Lives Matter] nu a fost o mișcare pașnică, ci teroriști care incitau la violență în toată țara, iar apoi s-au grăbit să cumpere o grămadă de arme, în ideea că poate aveau în sfârșit șansa să împuște o persoană de culoare?“ a scris el. „Ce adunătură de rasiști“.

Într-un e-mail transmis ulterior, Penzey a recunoscut că această acuzație l-a costat pierderea unui mare număr dintre clienții abonați la buletinul informativ.

„După ce am început anul cu lozinca Toți Republicanii sunt Republicani, urmată de Republicanii sunt Rasiști, ne-am trezit că am declanșat o mică mișcare Boicotați Penzey’s!“, a recunoscut el. „Cu siguranță nu era ceva neașteptat, dar dacă vă stă în putință să achiziționați câteva carduri-cadou, ne-ar fi de ajutor“.

Penzey și-a informat susținătorii că e-mailul său „Republicanii sunt rasiști“ a cauzat pierderea a 40.005 de abonați – aproximativ 3% din numărul total. Deși această cifră a fost contrabalansată prin adăugarea a 30.000 de noi fani, a explicat el, compania trebuie totuși să compenseze pierderile suferite în afaceri și oferă o reducere la cardurile-cadou Penzey’s Spices pentru a-i atrage pe oameni „cu speranța că astfel v-ar fi un pic mai ușor să dați și altora și, eventual, să câștigăm câțiva noi clienți buni, care să-i înlocuiască pe cei pe care i-am pierdut“.

Mesajul său a continuat apoi cu un ton mai disperat, implorând tovarășii de stânga să-i susțină afacerea în baza părtinirii lor politice comune.

„Dacă nici măcar nu poți să-ți imaginezi cum să ignori evenimentele din 6 ianuarie, sau faptul că minciunile Republicanilor cu privire la vaccin ucid inutil 10.000 de americani în fiecare săptămână, dacă nu ai dorința de a deveni pe jumătate rasist și dacă intenția lor de a distruge mediul pentru următorii o mie de ani nu te face să întrebi: ‘Dar dacă l-am distrus deja pentru cinci sute de ani?’, ne-ar prinde bine să te avem în lista noastră de abonați Voice Of Cooking“, a scris el.

Penzey a folosit de multă vreme buletinul informativ „Mesaj de la Bill“ către clienți pentru a lansa atacuri asupra republicanilor, iar în 2019 a cheltuit 700.000 de dolari pentru reclame pe Facebook vizându-l pe președintele de atunci, Donald Trump. Însă episodul cu „Republicanii sunt Rasiști“ a atras atenția lumii asupra lui și a determinat zeci de mii de clienți să renunțe la produsele companiei.

Cu toate acestea, el a declarat pentru The Daily Mail că nu este îngrijorat de repercusiuni.

„Din câte am înțeles din reacțiile primite, mulți dintre clienții noștri republicani și-ar dori să stăm departe de politică, dar sunt destul de sinceri cu privire la problemele de rasism existente în partidul lor de când președintele Trump a preluat controlul“, a spus el.

„Așa că, pe de o parte, și-ar dori să o lăsăm mai moale cu rasismul, dar pe de altă parte, avem mirodenii foarte bune și nu vor renunța la ele“.

Din păcate pentru Penzey, se pare că au renunțat totuși.

Traducere și adaptare

Tribuna.US