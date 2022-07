Congresul american nu poate legifera avortul la nivel federal

Constituția nu îi acordă Congresului nicio autoritate de a anula restricțiile de stat privind avortul

Săptămâna trecută, președintele Biden a cerut Senatului SUA să elimine procedura de obstrucționare – filibuster – astfel încât Congresul să poată legifera la nivel național Roe vs Wade. Dar condiția procedurii de 60 de voturi nu este, totuși, cel mai serios impediment pentru Women’s Health Protection Act, un proiect de lege al Democraților care a fost adoptat în Cameră, sau nici măcar pentru proiectul mai modest al senatoarei republicane Susan Collins, Reproductive Choice Act. Cel mai serios impediment este Constituția Statelor Unite ale Americii, analizează Thomas J. Molony, profesor de drept la Universitatea Elon, pentru Wall Street Journal.

Constituția tace cu privire la avort, așa cum a susținut Curtea Supremă în decizia Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. Dar vorbește clar despre limitele puterii Congresului. Cea mai recentă versiune a Women’s Health Protection Act nu citează nicio sursă de autoritate a Congresului, dar versiunile anterioare au indicat Secțiunea 5 a celui de-al 14-a Amendament și Clauza Comercială a Articolului 1.

Ambele sunt fundături. Secțiunea 5 conferă Congresului puterea de a aplica clauzele din cadrul celui de-al 14-lea Amendament privind Procesul Echitabil și Protecția Egală. Dar în dosarul City of Boerne vs Flores (1997), instanța a subliniat că Secțiunea 5 nu ar permite Congresului să modifice substanța celui de-al 14-lea Amendament. Curtea a constatat că Secțiunea 5 nu ar permite Congresului să impună statelor testul riguros al Legii privind Restaurarea Libertății Religioase pentru reglementările care încalcă exercițiul religios.

Același raționament împiedică Congresul să folosească Secțiunea 5 pentru a readuce la viață Roe. În anularea hotărârilor Roe vs Wade (1973) și Planned Parenthood vs Casey (1992), judecătorii au susținut că Clauza privind Procesul Echitabil nu garantează femeilor dreptul de a alege avortul. Dobbs a exclus efectiv contestațiile privind Protecția Egală și în cazul restricțiilor privind avortul. Astfel, în ceea ce privește avortul, Constituția lasă statelor aceeași largă discreție de acțiune pe care o au pentru a reglementa alte aspecte ale practicii medicale. Congresul nu poate folosi Secțiunea 5 pentru a schimba acest lucru.

Clauza Comerțului, de asemenea, nu este de niciun folos. Pentru siguranță, instanța a interpretat în sens larg puterea Congresului de a reglementa comerțul interstatal. Judecătorii au susținut, printre altele, reglementarea federală a prețului laptelui produs și vândut exclusiv în cadrul unui singur stat și restricțiile privind producția de grâu pentru uzul propriu al fermierului.

Dar Clauza Comerțului are limite. În decizia National Federation of Independent Business vs Sebelius (2012), cinci judecători au stabilit că Congresul nu poate folosi puterea sa comercială pentru a obliga persoanele fizice să se angajeze în comerț. În mod similar, Congresul nu poate forța un stat să permită unui furnizor de servicii medicale să ofere servicii de avort în condițiile Congresului. În Cazurile privind Taxa de Licență (1866), instanța a subliniat faptul că „puterea de a autoriza o afacere în cadrul unui stat este în mod clar în contradicție cu puterea exclusivă a statului cu privire la același subiect”. Statele pot decide dacă și în ce măsură permit avortul în interiorul granițelor lor.

În cazul Linder vs U.S. (1925), instanța a declarat că „controlul direct al practicii medicale în state este dincolo de puterea guvernului federal”. În decizia Gonzales vs Raich (2005), instanța a susținut că Congresul poate reglementa indirect practica medicală „ca parte esențială a unei reglementări mai ample” menite să combată traficul de droguri, însă aceste proiecte de lege privind avortul încearcă să reglementeze direct practica medicală.

Legislația federală privind dreptul la avort ar încălca în mod nepermis prerogativa unui stat de a defini ceea ce este infracțiune în interiorul granițelor sale. Pluralitatea din Screws vs U.S. (1945) a explicat că „în cadrul sistemului nostru federal, administrarea justiției penale revine statelor, cu excepția cazului în care Congresul, acționând în cadrul competențelor delegate, a creat infracțiuni împotriva Statelor Unite”. Rezultatul este că Congresul nu poate legaliza efectuarea unui avort în cadrul unui stat atunci când statul a decis să pedepsească acest comportament ca fiind infracțiune. Legalizarea nu înseamnă reglementare.

Cum rămâne cu restricțiile? Ar putea Congresul să impună o interdicție la nivel național? În cazul Gonzales vs Carhart (2007), judecătorii au confirmat o interdicție federală privind avortul prin naștere parțială. Cu toate acestea, ceea ce afirmă Linder cu privire la controlul asupra practicii medicale s-ar putea aplica în egală măsură unei interdicții la nivel național sau unor restricții mai mici. Judecătorul Clarence Thomas, care s-a exprimat de comun acord în cazul Carhart, a remarcat că acest caz nu a ridicat problema dacă legea „constituie o exercitare permisă a puterii Congresului în temeiul Clauzei Comerțului”.

El a cerut în repetate rânduri instanței să își reconsidere jurisprudența privind Clauza Comerțului, susținând în decizia U.S. vs Morrison (2000) că „standardul fără rădăcini și maleabil al instanțelor … a încurajat guvernul federal să persiste în opinia sa că Clauza Comerțului nu are practic nicio limită”. Dacă colegii judecătorului Thomas vor accepta invitația sa și ce ar putea însemna acest lucru pentru legile federale care restricționează avortul, este o întrebare deschisă.

După cum i-a reamintit instanța președintelui Franklin D. Roosevelt în decizia Schechter Poultry Corp. vs U.S. (1935), oficialii federali „nu au libertatea de a depăși limitele impuse pentru că ei cred că este necesară o putere mai mare sau diferită”.

Constituția nu împuternicește Congresul să forțeze statele să permită avortul împotriva dorinței lor. Ceea ce a spus domnul Biden despre pandemia Covid se aplică la legiferarea dreptului la avort: „Nu există o soluție federală”.

Tribuna.US