Copiii lui Dumnezeu nu sunt de vânzare: De ce urăște Stânga filmul Sound of Freedom

Am fost recent să văd filmul Sound of Freedom. Nu mai fusesem la cinematograf de dinainte de pandemie, dar a meritat așteptarea pentru un film atât de superb și de important, scrie Lauri B. Regan pentru American Thinker.

Eram curioasă în legătură cu mai multe lucruri, inclusiv dacă, în plină caniculă (și cu zvonuri că AMC Theaters ar fi sabotat aerul condiționat în cinematografele care difuzează filmul respectiv), va funcționa aerul condiționat în sală și de ce era Stânga atât de agitată din cauza unui film despre traficul sexual cu minori – o problemă aparent non-partizană de care toți oamenii cu conștiința curată ar trebui să fie preocupați.

Mă bucur să vă anunț că sala de cinema, din West Nyack, New York, avea aer condiționat și era confortabilă. Sunt, de asemenea, bucuroasă să raportez că, în afară de primele două rânduri, fiecare loc era ocupat.

De fapt, când m-am dus să cumpăr biletul, spectacolele de la 18:30 și 19:30 erau complet vândute, cu excepția primelor două rânduri, așa că am luat bilet pentru ora 21:15.

Iar adepții Stângii nu vor fi încântați să afle că audiența a fost „reprezentativă“ pentru demografia țării, adică destul de diversă. De fapt, marea majoritate a celor prezenți erau hispanici (după cât de multă spaniolă am auzit, cred că aparțineau primei generații), persoane de culoare, iar mare parte din ei aveau probabil 30 de ani sau mai puțin, deși cu siguranță au fost și persoane ceva mai în vârstă (am văzut un singur bărbat alb care părea să aibă peste 50 de ani). Aceștia sunt oameni pe care Stânga are impresia că îi are sub control.

Nu am văzut niciun republican care să susțină QAnon, supremația albilor sau MAGA. La prețul de 16 dolari pentru un bilet, mi s-a părut interesantă demografia, deși odată ce a început filmul și mi-am dat seama că acțiunea se petrece aproape în întregime în America Centrală, copiii traficați provenind din acele țări, totul a căpătat sens.

Și, în ciuda diversității publicului, oamenii au râs la unison în cele unu sau două momente potrivite (nu era un film comic) și au aplaudat ca la carte, inclusiv când un pedofil a fost arestat și la sfârșitul filmului.

În ceea ce privește motivul pentru care Stânga a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a sabota filmul, inclusiv faptul că studiourile Disney l-ar fi pus la naftalină timp de cinci ani, nu există absolut nimic cu tentă politică în Sound of Freedom, o poveste adevărată, în mare parte (regizorii au făcut unele ajustări artistice), despre traficul sexual cu copii.

Am urmărit filmul căutând scene, comentarii sau orice altceva care ar fi putut fi considerat ofensator de cineva de stânga și nu am găsit nimic. De fapt, filmul nu conținea nimic patriotic, inclusiv nici măcar un steag american – despre care știm că îi jignește pe cei de stânga – și nici nu exista vreo critică la adresa eșecurilor democraților sau ale administrației Biden în materie de imigrație.

Acest lucru m-a determinat să trag trei concluzii referitor la motivul pentru care Stânga urăște acest film. Primul punct este evident: una dintre primele măsuri luate de Biden la instalarea în funcție a fost deschiderea graniței noastre sudice, ceea ce a avut ca rezultat creșterea considerabilă a numărului de copii traficați pentru sex și sclavie.

Cu câteva luni în urmă, denunțători au depus mărturie în fața Congresului legat de faptul că Biden a acționat ca „intermediar“ într-o operațiune de trafic de copii în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Iar Tim Ballard, agentul DHS despre care a fost vorba în film și care a inițiat Operațiunea „Underground Railroad“ pentru a salva copiii din această atrocitate îngrozitoare, și Jim Caviezel, actorul care l-a interpretat pe Ballard, au vorbit pe larg despre acest subiect.

În timp ce Biden, secretarul Mayorkas și mass-media complice i-au mințit pe americani că frontiera este în continuare sigură, cifrele, videoclipurile și relatările individuale dezvăluie adevărul. Și aceasta este problema; Sound of Freedom spune o poveste pe care Stânga nu vrea ca tu, cetățeanul american de rând, să o auzi.

Problema cu sabotarea unei povești atât de importante este că sunt în joc viețile unor copii care au nevoie de ajutorul nostru. Traficul de copii este o industrie uriașă, iar oamenii cu conștiință morală sănătoasă trebuie să ia măsuri pentru a-i salva. La finalul filmului apar următoarele declarații, chiar înainte de generic:

Traficul de persoane este o afacere de 150 de miliarde de dolari pe an. Statele Unite sunt una dintre principalele destinații pentru traficul de persoane și se numără printre cei mai importanți consumatori de sex cu minori.

În prezent, cifra celor aflați în sclavie este mai mare decât în orice alt moment din istorie – inclusiv atunci când sclavia era legală.

Milioane dintre acești sclavi sunt copii.

Este foarte ușor să ne ascundem capul în nisip și să ignorăm realitatea dureroasă că răul există în lumea noastră. Sau, așa cum remarcă cineva din film, „Este un lucru prea urât pentru o conversație politicoasă“.

Sound of Freedom nu permite ca oamenii să stea cu mâinile în sân și să ignore acești copii. Ceea ce este tragic de ironic, având în vedere că liberalii pretind că le pasă atât de mult de anumiți copii (de exemplu, minciunile mediatice despre copiii palestinieni nevinovați uciși de israelieni cu mentalitate nazistă), ignorând în același timp drama celor care ne trec granița dinspre America Latină și îndoctrinând totodată copiii americani într-o lume a travestiților și transgenderismului.

Nu e de mirare că Stânga nu vrea ca americanii să conștientizeze cât de răspândită este această problemă, pentru ca Biden (tipul care manifestă și el tendințe pedofile) să nu fie obligat să acționeze.

În timpul genericului, Caviezel se adresează publicului timp de două minute, făcând un apel la toată lumea să spună și altora și să ajute la distribuirea filmului, împărtășind obstacolele inimaginabile în calea lansării acestuia:

„Nu avem bani ca marile studiouri pentru a face reclamă acestui film, dar vă avem pe voi. Iar ștafeta v-a fost transmisă acum vouă. Voi sunteți cei care îi puteți convinge pe oameni să meargă să vadă acest film în cinematografe.

Sound of Freedom este povestea unui erou, dar nu mă refer la personajul pe care îl interpretez eu. Ci la fratele și sora plini de eroism din acest film, care fac tot posibilul să se salveze unul pe celălalt. Ei sunt adevărații eroi.

Cea mai influentă persoană din această lume este povestitorul. Împreună, avem șansa de a-i face pe acești doi copii și pe nenumărații copii pe care îi reprezintă, cei mai puternici oameni din lume, spunând povestea într-un mod în care numai cinematograful o poate face.

Timp de câteva luni, cât timp Sound of Freedom va rula în cinematografe, acești copii pot fi mai puternici decât regii cartelurilor, președinții, congresmenii sau chiar miliardarii din domeniul tehnologiei.

Credem că acest film are puterea de a face un pas uriaș în direcția combaterii traficului de copii. Dar va avea acest efect doar dacă milioane de oameni îl vor viziona“.

La momentul redactării acestui articol, fuseseră vândute peste cinci milioane de bilete (obiectivul lor era de două milioane).

Ceea ce mă duce la cea de-a doua concluzie: Stânga urăște eroii heterosexuali, albi și de sex masculin. Și, deși copiii sunt adevărații eroi în această poveste, Caviezel este omul potrivit la locul potrivit, prezența sa marcantă întruchipându-l pe Ballard se remarcă pe tot parcursul filmului, iar munca lui Ballard pentru a salva copiii este cu adevărat eroică.

Stânga nu suportă acest lucru; de aceea filmele cu supereroi și prințese Disney sunt reluate cu personaje de culoare, gay și non-binare, în timp ce fiecare film în care apare un erou de sex masculin heterosexual, alb, este atacat ca fiind un suporter al QAnon-, MAGA-, al supremației albilor sau un teoretician al conspirației de dreapta.

În ciuda acestor atacuri, Sound of Freedom are un succes masiv la box office, așa cum se întâmplă adesea cu filmele bine realizate care prezintă o poveste importantă. American Sniper, cu Bradley Cooper, 13 Hours about Benghazi și Top Gun Maverick, cu Tom Cruise revenind în rolul său patriotic, toate acestea îmi vin în minte ca filme pe care Stânga le-a criticat, dar pe care americanii le-au adorat.

În ultimul rând, Stânga urăște religia, probabil pentru că aceasta insuflă o moralitate care adesea îi determină pe oameni să facă ceea ce trebuie. Sound of Freedom nu este un film cu tentă religioasă, dar există câteva referiri la Dumnezeu care sunt sigur că i-au enervat pe adepții atei ai Stângii, care sunt gata de orice, mai puțin de a face ceea ce trebuie din punct de vedere moral.

La un moment dat, unul dintre personaje explica de ce ajută la salvarea copiilor și a precizat: „Când Dumnezeu îți spune ce să faci, nu poți ezita“.

Îndrăznesc să presupun că majoritatea oamenilor de stânga nu îl aud pe Dumnezeu, cu atât mai puțin să fie călăuziți de El pe parcursul vieții, altfel nu ar susține substanțele ce inhibă pubertatea, castrarea și mastectomiile pentru minori, avortul la cerere până la momentul nașterii și legalizarea canabisului și a altor droguri toxice, de exemplu.

Dar, din fericire, mulți oameni buni își urmează, într-adevăr, conștiința și recunosc răul, iar acei oameni vor viziona acest film, îi încurajează și pe alții să facă acest lucru și speră să îi ajute pe toți copiii lui Dumnezeu să audă sunetul libertății.

Și, așa cum afirmă personajul lui Ballard la finalul filmului, Amin.

