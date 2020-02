Coronavirusul – la ce ne putem aștepta în viitorul apropiat?

Marc Lipsitch, profesor de epidemiologie la Universitatea Harvard din Boston, prezice că într-un an „40 până la 70%” din populația lumii va fi infectată cu coronavirus. Declarațiile lui au fost obiectul unui comentariu privind extinderea rapidă a coronavirusului, publicat ieri în The Atlantic.

Conform declarațiilor lui, „the likely outcome is that it will ultimately not be contained” („în final, nu cred că virusul va putea fi controlat”).

Tot ieri, Center for Disease Control din Statele Unite (Centrul pentru controlul bolilor), a publicat ultimele date privind extinderea globală a virusului – LINK

Din fericire, România încă nu este inclusă în lista țărilor afectate de coronavirus. Haideți, deci, să facem tot ce ține de noi să prevenim extinderea lui și în România.

Suntem atenționați, însă, că afirmațiile lui Lipsitch nu trebuie să ne îngrijoreze: din cei 40 până la 70% din populația lumii care ar putea fi infectați de coronavirus, doar un procent mic va fi afectat în mod fatal. În prezent, mai puțin de 2% din persoanele care au fost infectate cu coronavirus au decedat. Ceilalți, zice Lipsitch, doar vor avea simptome de coronavirus, dar vor supraviețui.

Totuși, asta nu înseamnă că putem sta liniștiți. În doar o lună, coronavirusul a afectat 100 de milioane de oameni în China, în sensul că la majoritatea dintre ei nu li se permite să se deplaseze de la domiciliu. Aceste măsuri sunt desemnate să prevină extinderea virusului.

Virusul este deja prezent în 24 de țări, numărul lor fiind în creștere, ieri infecțiile cu coronavirus în Europa crescând de la o singură țară (Italia), la 6 (Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Croația, Germania). Coronavirusul afectează și economia lumii, în primul rând pe cea a Chinei. Bursele au resimțit scăderi de valori enorme în doar ultimele două zile, în SUA Dow Jones scăzând cu aproape 2.000 de puncte. Administrația Trump a solicitat Congresului să aloce 1 miliard de dolari pentru combaterea epidemiei.

O provocare pe care experții în epidemiologie o constată sunt costurile enorme pentru producerea vaccinurilor, inclusiv a unui vaccin împotriva coronavirusului. În 2003 a apărut febra aviară, care de atunci a ucis 455 de persoane. Dar un vaccin contra febrei aviare nu a fost produs. La câțiva ani mai târziu a izbucnit febra SARS, care a făcut aproape 1000 de victime, dar pentru care încă nu există vaccin. La fel, Lipsitch nu se așteaptă la descoperirea imediată a unui vaccin contra coronavirusului. Costurile sunt enorme și, ca de obicei, după ce epidemia curentă va intra în declin, interesul în a produce un vaccin va scădea.

Conform articolului din Atlantic, opinia cvasi-unanimă a medicilor epidemiologi este că coronavirusului va deveni o febră de sezon („a new seasonal disease”), la fel ca celelalte, fără a rezulta, însă, în decese de proporții uriașe.

În final, experții în epidemiologie ne sugerează tuturor să ne aducem contribuția la prevenirea extinderii virusului. Cum? Prin metodele obișnuite: spălarea mâinilor cu săpun și apă caldă; când tușim ori strănutăm să ne acoperim fața; și alte măsuri de igienă similare.

Peter Costea