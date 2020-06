Coronavirusul reconfigurează ordinea globală: Tentația Chinei

În lunile în care occidentalii au stat izolați, conformându-se instrucțiunilor autorităților, fie necesare, fie, retrospect, nu tocmai necesare, sistemul global a început să se reconfigureze.

Lipsa de voință politică (political will) a Uniunii Europene și inabilitatea SUA de a se concentra asupra problemelor globale, au fost ocazii propice Chinei pentru a-și consolida poziția globală în detrimentul occidentalilor.

Fanaticii seculariști chiar își doresc lucrul acesta, comentând că e necesar să înlocuim Secolul American (the American Century), cu Secolul Chinez / Asiatic (The Asian Century). Mass-media occidentală parcă așteaptă cu sufletul la gură prăbușirea Americii și a întregului sistem economic capitalist.

China simte lucrul acesta, cât și oportunitatea de a restructura sistemul geopolitic global în favoarea ei. Occidentul slăbește, iar oportunitățile pentru dislocarea poziției lui globale dominante sunt reale.

Rocada geopolitică, însă, nu se va produce peste noapte. Intervenția Marii Britanii în conflictul Canalului Suez din 1956 a fost un eșec total, atribuit de istorici declinului militar și global al Marii Britanii de după al Doilea Război Mondial. E posibil ca acest scenariu să se producă din nou, în contextul actual.

China simte că un număr în creștere de occidentali doresc reducerea drastică a rolului încă dominant al SUA în relațiile globale. China promovează tentația unei noi alternative.

La începutul lui martie, comuniștii chinezi au declarat „victorie” asupra virusului, moment în care canalele de propagandă comunistă chineză au umplut spațiul virtual, pretinzând „superioritatea” modelului de guvernare chinez în raport cu cel occidental.

Ministerul de Externe chinez chiar declara China, în prima jumătate a lui martie, „a new standard for the global efforts against the epidemic / noul standard al eforturilor globale împotriva epidemiei”. Critica eforturile SUA de contracarare a epidemiei, acuzând Administrația Trump de „irresponsibility and incompetence / iresponsabilitate și incompetență”, un motto care de atunci e zilnic repetat de zeci de ori în mass media occidentală.

În opinia mea, ceea ce vedem este o campanie de dezinformare lansată de China comunistă, care e promovată de mass-media occidentală. Pe lângă propagandă, China s-a pus și pe treabă.

În ultimii ani a fost activă în cercurile internaționale, solicitând modificarea mecanismelor care guvernează societatea globală / „global governance”. Dar a și împlinit propaganda cu fapta, ajutând Italia, Iran și Serbia în momentele în care Europa a refuzat să intervină.

Ceea ce l-a făcut pe Președintele Serbiei să comenteze că solidaritatea europeană e „a fairy tale / o poveste pentru copii”. Este o afirmație validată de acțiunile elitei din Bruxelles.

Frecvent, autoritățile chineze țin conferințe video cu autoritățile din diferite țări, în care promit asistență și împărtășesc din experiența Chinei în combaterea pandemiei. O oportunitate propagandistică mai propice ca asta pentru a influența politica în restul lumii în favoarea Chinei va fi greu de găsit.

SUA, însă, nu urmărește o politică propagandistică similară, în detrimentul ei, zic unii comentatori. Exodul SUA din Organizația Mondială a Sănătății este o oportunitate pentru extinderea influenței Chinei la nivel global.

O oportunitate și mai favorabilă ascensiunii Chinei la nivel global va fi descoperirea unui vaccin împotriva COVID-19 înaintea SUA. China deja face comentarii propagandistice în acest sens, desemnate să influențeze opinia publică mondială.

Laboratoarele Chinei caută o pilulă pentru combaterea virusului, pe când SUA și alte țări occidentale un vaccin. Deci, în final, ce vom lua, o pilulă ori o injecție?

Peter Costea