Coronavirusul se intensifică, la fel și desfrâul

Săptămâna aceasta ne apropiem de un milion de cazuri de infecții COVID-19 și aproape 40.000 de morți. Dacă ar fi să dam crezare informațiilor publicate pe 27 martie de Radio Free Asia, numărul celor uciși de coronarivus în China e mai aproape de 46.000 decât de 3.000, așa cum afirmă propaganda comunistă chineză. Dacă aceste cifre sunt reale, înseamnă că spre sfârșitul acestei săpătmâni numărul victimelor coronavirusului se va apropia de 100.000. [Link: https://www.rfa.org/english/news/china/wuhan-deaths-03272020182846.html]

Ne-am aștepta deci ca pandemia globală să încetinească desfrâul și năvala decadenței. Din nefericire nu e așa. Mișcările anti-valori își continuă marșul agresiv și extind desfrâul în toată lumea. Și asta cu sprijinul autorităților. Am fost surprins de numărul relativ mare de știri ale săptămânii trecute care confirmă continua degradare valorică în toată lumea. Vă redau câteva dintre aceste știri.

La începutul acestei luni, o serie de publicații americane și britanice au relatat că hedoniștii americani au refuzat să anuleze programele de orgii sexuale în New York și Los Angeles. [Link: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2020/mar/11/hands-off-can-orgies-survive-in-the-age-of-coronavirus]

În Polonia, îngrijorarea unor femei este că nu pot face avort pe durata pandemiei. [Link: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-abortion/abortion-activists-in-poland-fret-as-coronavirus-curbs-access-idUSKBN2180CY]

În Marea Britanie, Ministerul Educației vrea să închidă o școală evreiască pentru că nu acceptă homosexualitatea. [Link: https://www.thejc.com/education/education-news/orthodox-school-with-good-education-threatened-with-deregistration-over-lgbt-1.498287]

Guvernatorul statului Texas, la fel ca alte state conservatoare (Arkansa, Ohio, Louisiana), a decretat închiderea pe durata pandemiei a clinicilor de avort pe motiv că serviciile de avort nu constituie „servicii esențiale” pentru public. Avortiștii au dat Texasul în judecată. [Link: https://www.law360.com/texas/articles/1257364/planned-parenthood-sues-texas-over-covid-19-abortion-ban?nl_pk=67899247-629a-4636-b704-e40c3d720d44&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=texas&read_more=1&attachments=true]

Săptămâna trecută, Andora avea aproape 350 de cazuri de coronavirus confirmate. A fost săptămâna în care Andora a intrat în rând cu lumea, legalizând căsătoriile homosexuale. [Link: https://www.reuters.com/article/us-lgbt-rights-civilliberties-factbox/factbox-andorra-set-to-become-latest-nation-to-legalize-gay-marriage-idUSKBN21A3AL]

Săptămâna trecută, Noua Zeelandă avea peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, dar a fost și săptămâna în care a legalizat avortul. [Link: https://www.bioedge.org/bioethics/new-zealand-legalises-abortion/13374?inf_contact_key=fa83418ffbc74dec1c1293896c74dc19d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa]

În Taiwan, femeile au ieșit în stradă cerând dezincriminarea adulterului. [Link: https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/27/2003733467]

Oamenii în izolare ori carantină ori care nu pot merge la muncă din cauza epidemiei vizionează pornografie în număr record. De când a explodat coronavirusul, a explodat și prezența și vizionarea pornografiei online. [Link:https://world.wng.org/content/illicit_opportunism]

Transgenderii sunt frustrați pentru că în unele locuri serviciile medicale de schimbare a sexului sunt amânate ori suspendate pe perioada pandemiei. Cheltuielile de schimbare a sexului implică sute de mii de dolari de persoană, resurse despre care oamenii cu rațiune spun că trebuie alocate în mod prioritar combaterii pandemiei. Statele nu au bani pentru măști ori ventilatoare, dar trebuie să aibă pentru schimbarea sexului. [Link: Trans Individuals Are Angry That Gender Reassignment Surgeries Are Deemed Non-Essential As Hospitals Focus On Coronavirus]

Distracțiile hedoniste ale tinerilor continuă. O companie de telefoane americană a urmărit traseul a 5000 de tineri care acum o săptămână erau în vacanță la Miami Beach pentru o saptămână de desfrâu, droguri și beții. Majoritatea dintre ei s-au întors la New York, Chicago, Los Angeles și Houston. Fiecare dintre ei e un epicentru de contaminare.

Sunt, însă, și vești bune. În America, la fel ca în România și majoritatea țărilor din lume, nu se mai țin slujbe religioase publice. Congregațiile care pot, le țin online ori pe câmp, iar oamenii stau în mașină. E un stil de închinare care se răspândește. Duminică 22 martie, un pastor din Houston a ținut slujba în sanctuarul gol al bisericii, fiind urmărit online de 3,4 milioane de oameni.

Peter Costea