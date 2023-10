Costin Alamariu, un Jordan Peterson al românilor sau un misogin din tagma fraților Tate?

Britanicii îi au pe Tate Brothers, canadienii pe Jordan Peterson și românii pe Cosmin Alamariu.

Până recent nu am știut multe despre Alamariu. Poate nici voi. Dar, pe parcursul verii presa de elită din America a scris pe larg despre acest român inteligent, cu o acuitate mintală de invidiat și ale cărui interese intelectuale sunt similare cu ale lui Jordan Peterson și, într-o mult mai mică măsură, cu ale Fraților Tate: bărbații trebuie să-și redobândească masculinitatea și să și-o afirme.

Jordan Peterson este psiholog și are multe cărți publicate. Are un following uimitor de mare, mai ales între bărbații tineri. Vorbește peste tot și are un program de conferințe uimitor de încărcat. Sănătatea i s-a cam șubrezit în ultimii ani, dar continuă să spună bărbaților cât mai răspicat că trebuie să fie bărbați, iar feministelor că trăiesc cu capul în nori. Vocabularul lui este unul elegant si select.

La cealaltă extremă sunt Frații Tate, pe care sunt tentat să-i numesc “thugs”, care în engleză ar însemna „oameni de nimic”. Misogini, frații Tate, aflați încă în România, disprețuiesc femeile în numele masculinității. Pentru ei, femeile sunt un obiect, nu un partener de viață, iar prezența lor în societate nu este legată de familie ori valori, ci doar de plăceri. Femeile sunt un mijloc de câștig mârșav.

În acest context contemporan îl plasez și pe Alamariu, pasionat de subiectul declinului masculinității, mult mai apropiat intelectual de Peterson, dar uneori parcă tentat să migreze spre zona fraților Tate.

Alamariu e îngrijorat de prezența mare a feminismului în spațiul intelectual, un feminism agresiv care reduce bărbații la tăcere și la un statut de animale ori creaturi brute ale evoluției speciei umane.

Cine este Cosmin Alamariu?

Născut la București în 1980, Alamariu a plecat din România în 1990, la vârsta de10 ani, împreună cu familia. S-au stabilit în metropola Boston din Massachusetts, capitala lumii intelectuale americane și probabil mondiale. Tatăl lui a fost inginer cercetător la Massachusetts Institute of Technology (MIT), probabil cel mai prestigios institut de cercetare științifică din lume.

În 1998, Alamariu a absolvit liceul și a făcut studii de matematică la MIT. Și-a scris teza nu pe o temă științifică, ci pe un subiect politic, titlul tezei lui fiind “On Tyrany / Despre tiranie”.

Deja începuse să-l pasioneze politicul, filosofia și viața academică. În pozele de liceu, Alamariu arată exact ca și un tânăr român absolvent de liceu: inteligent, la cravată, bine proporționat fizic.

Din Boston, Alamariu se mută cu studiile la New York, unde face studii de masterat la Columbia University. Încă de atunci, Alamariu începe să dea semne că este interesat de disputele intelectuale ale vremurilor dintre dreapta conservatoare și stânga neomarxistă. Alamariu e atras de discursul conservator, fiind îngrijorat, asemenea lui Peterson, de declinul moral din America, în special de declinul masculinității și ascensiunea feminismului agresiv.

În 2006, Alamariu începe cursuri de științe politice la prestigioasa Yale University, de unde obține un doctorat în 2015. Între timp, Alamariu devine un scriitor prolific, nu de cărți, ci de materiale diverse. Interesat de civilizația și lumea antică, Alamariu este pasionat de subiectul masculinității și virtuții la bărbații antichității, când, în opinia lui, masculinitatea ca fenomen antropologic și-a atins apogeul.

Peter Costea