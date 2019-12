Cred în miracolele de Crăciun – nouă ni s-a întâmplat unul!

Nu există explicație logică pentru ce s-a întâmplat mamei mele, care a fost la câteva minute de moarte…

Ce urmează să spun este adevărat și s-a întâmplat cu familia mea în perioada Crăciunului din anul 1960. Îmi amintesc ca și cum s-a întâmplat astăzi. Nu există nicio explicație logică, cu excepția faptului că Dumnezeu a intervenit și ne-a oferit un cadou neașteptat de Crăciun.

Mama noastră tocmai împlinise vârsta de 40 de ani și deodată a fost nevoită să meargă la spital des, pentru două, trei zile la un moment dat. Abia împlinisem 16 ani și eram mai mult sau mai puțin un anonim pentru majoritatea, cu excepția Barbarei McMahon, care locuia în apropiere.

De fiecare dată când mama venea acasă de la spital arăta tot mai rău. Sora mea Carolyn, de 13 ani, mi-a spus că semnele negre și albastre de pe brațele mamei erau de la acele de perfuzie. M-am gândit că știe despre ce vorbește, având în vedere că voia să devină asistentă medicală.

Tata tot ne spunea că e vorba de „gripă” (astăzi o numim răceală). „Nu vă faceți griji”, ne spunea el. „Este doar o gripă urâtă”. Bunica, care a locuit cu noi, a îmbrățișat explicația fără nicio reținere. Astăzi, psihologii numesc asta negare. Bunica s-a dovedit a fi foarte bună la asta.

Mama a fost acasă de Thanksgiving, dar bunica făcea mare parte din ce trebuia pregătit, folosind-o pe biata mea soră ca ucenic. Îmi aduc aminte că la scurt timp după Thanksgiving, mama s-a întors la spital. Apoi a venit 18 decembrie. A fost ziua în care tata, bunica, eu și Carolyn am luat metroul până la spitalul Lenox Hill din Manhattan, pentru o simplă vizită de duminică la femeia care era soția, mama și fiica din viețile noastre. Crăciunul se afla la o săptămână distanță și vizita respectivă s-a dovedit a fi mai importantă decât ne gândeam.

Mama era la al treilea etaj al spitalului și când am ajuns în salonul ei, mai mulți medici și asistente stăteau în jurul patului ei. Ochii ei erau închiși. Îmi amintesc că era nemișcată. M-am speriat instantaneu. M-am uitat la Carolyn și era la fel de speriată. Este uimitor cât de repede te poate cuprinde teama.

Bunica și-a acoperit gura cu mâna și a început să plângă. Unul dintre medici l-a tras pe tatăl nostru într-o parte și vorbea încet cu el. L-am privit clătinând ușor din cap. Apoi a venit la mine și a spus: „Te rog, ia-o pe sora și bunica ta și mergeți la capelă și spuneți o rugăciune împreună”.

Încercând să mă transform într-un bărbat în câteva secunde, am luat-o pe bunica de umăr și i-am spus: „Să mergem, bunico, să facem ce a cerut tata”. Era atât de tulburată încât s-a conformat imediat și a mers după mine. În timp ce ne îndreptam spre capela, un preot se îndrepta în grabă spre salonul mamei.

Nu am idee cât am stat în acea capelă mică, dar știu că am făcut două rugăciuni când o asistentă a venit și ne-a rugat să mergem înapoi în salon. Am fost puțin șocați pentru că asistenta zâmbea. Bunica, cu genunchii ei obosiți de artrită, a sărit și a fugit în cel mai tare sprint pe care l-am văzut vreodată.

Când am intrat în salon, am avut o surpriză. Mama stătea ridicată în pat, zâmbind. Tata era lângă ea, cu brațul în jurul umărului ei. Avea un zâmbet care îi cuprinsese toată fața, în timp ce lacrimile-i curgeau pe obraji. Pe cealaltă parte a patului stătea preotul pe care îl văzusem pe hol. Avea mâinile strânse împreună cu o privire pe care nu o pot descrie. Acel moment este adânc întipărit în mintea mea și îl pot vedea la fel de clar astăzi, așa cum l-am văzut atunci.

Mama noastră, care credeam că e moartă, și-a întins brațele și spus: „Ei bine, nu primesc o îmbrățișare de la voi? Haideți, veniți aici”.

Mama nu numai că era bine, ci era total bine. Nu mai avea semne pe brațe, chipul ei avea din nou culoare și ochii îi erau strălucitori și veseli. Câțiva medici erau afară și nu păreau convinși de ceea ce vedeau: nu aveau nicio explicație pentru recuperarea ei bruscă.

În cele din urmă am aflat că mama avea leucemie și că în 1960, șansele cu această boală erau practic inexistente. Am mai aflat că tata ne-a rugat să mergem la capelă pentru că medicul i-a spus că mama mai are doar câteva momente de trăit. Nu a vrut ca noi s-o vedem murind.

Tatăl meu și preotul au crezut că sunt martorii unui miracol. Bunica, eu și Carolyn am fost martorii rezultatului acestui miracol. Mama a venit acasă chiar în acea zi.

Crăciunul din 1960 a fost fabulos și spiritual. Ceea ce s-a întâmplat ne-a umplut pe toți cu un sentiment inspirator a ceea ce înseamnă Crăciunul – viață nouă. În ceea ce o privește pe mama, a fost bine până la sfârșitul lui ianuarie. S-a bucurat de a doua aniversare a lui Johnny și de a 11-a lui Danny. La începutul lunii februarie era din nou în spital. A murit pe 18 februarie 1961. Dumnezeu ne-a dat-o înapoi pentru un ultim Crăciun și a fost cel mai bun Crăciun al nostru.

Larry Petersen

Alteia