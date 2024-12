Credința sub atac: Eliminarea părinților adoptivi creștini în California

Părinții adoptivi creștini cu convingeri biblice tradiționale privind genul și sexualitatea sunt excluși sistematic din sistemul de îngrijire adoptivă din California datorită aplicării legii SB 407. Această nouă lege, inițiată de senatorul Scott Wiener (D-San Francisco), impune ca părinții adoptivi, indiferent dacă au în îngrijire un copil identificat cu LGBTQ, să afirme identitatea de gen sau orientarea sexuală aleasă de copil. Neutralitatea nu mai este acceptabilă în conformitate cu orientările actualizate emise de Departamentul de Servicii Sociale din California (CDSS), informează California Family Council.

Potrivit unei scrisori distribuite luna trecută tuturor agențiilor locale și de stat de plasament, „fiecare familie resursă trebuie să aibă capacitatea, abilitatea și dorința de a proteja drepturile personale ale unui copil sau ale unei persoane dependente care nu este minor și de a respecta și onora identitatea copilului, indiferent de propriile valori și convingeri”.

Scrisoarea afirmă, de asemenea, că orice eșec de a afirma identitatea autodeterminată a unui copil constituie un „risc sau o amenințare” la adresa sănătății și siguranței copilului. În consecință, acest lucru ar duce la respingerea cererilor de plasament familial sau la revocarea aprobărilor existente.

Această schimbare de politică subliniază o evoluție îngrijorătoare: statul consideră în prezent că punctele de vedere tradiționale, indiferent de credință sau necredință, cu privire la gen și sexualitate sunt dăunătoare, nu numai pentru copiii adoptați, ci pentru toți copiii aflați în grija sistemului.

Implicații în viața reală

California Family Council (CFC) a primit recent un apel de la un tată adoptiv care, împreună cu soția sa, a oferit îngrijire temporară mai multor copii mici pe parcursul mai multor ani. În ciuda istoricului lor de a oferi familii iubitoare, asistentul lor social a refuzat reînnoirea licenței de plasament pentru că nu se puteau angaja să afirme orice identitate ar putea alege un copil. Aceasta a fost o diferență marcantă față de practicile anterioare, în care credința lor a fost acceptată și nu li s-au atribuit copii identificați cu LGBTQ.

„Asistentul lor social le-a spus că, în conformitate cu SB 407, promisiunea de afirmare este acum o cerință pentru găzduirea oricărui copil, indiferent de vârstă”, a declarat Greg Burt, vicepreședinte al California Family Council.

Îngrijorări juridice și constituționale

Principalele organizații juridice creștine specializate în cazuri de libertate religioasă au condamnat directiva CDSS ca fiind neconstituțională. Kevin Snider, consilier șef al Institutului de Justiție din Pacific, a subliniat ramificațiile mai largi ale legii SB 407.

„Implicațiile legii SB 407 și ale recentei directive a Departamentului de Servicii Sociale sunt că familiile adoptive care au opinii religioase sau tradiționale cu privire la gen și orientare sexuală nu sunt calificate pentru a oferi îngrijire copiilor adoptivi”, a explicat Snider.

„Părinții din California s-ar putea gândi: „Acest lucru nu mă privește – eu nu sunt părinte adoptiv”. De fapt, vă privește. Există acum un pas foarte mic pentru ca statul să considere orice părinte ca fiind incapabil să își crească proprii copii dacă familia are o opinie care contrazice ideologia statului privind genul și orientarea sexuală. Acest lucru ar putea duce la o vizită a serviciilor de protecție a copilului, cu consecințe tragice pentru cămin”.

Kelly Rickert, avocat la Advocates for Faith and Freedom, a subliniat nevoia stringentă de părinți adoptivi în California, în special în comitatul Los Angeles, care are peste 25.000 de copii adoptivi în îngrijire.

Ea a spus: „Timp de secole, creștinii au intervenit pentru a avea grijă de acești copii. Dar acum, statul le retrage creștinilor care au oferit ani de zile îngrijiri licența pentru îngrijirea copiilor pentru că nu pot fi de acord, în cunoștință de cauză, să promoveze directivele oneroase ale statului care promovează ideologiile LGBTQ+”.

Rickert a indicat, de asemenea, precedente juridice, cum ar fi Fulton vs City of Philadelphia (2021), „Curtea Supremă a anulat o politică a Philadelphiei de negare a contractelor pentru o agenție de plasament pentru că nu ar certifica cuplurile de același sex ca părinți adoptivi – pentru că a încălcat clauza liberului exercițiu a Primului Amendament”. Rickert crede că directiva CDSS este la fel de neconstituțională. „Este sfâșietor faptul că statul California pune ideologia politică mai presus de bunăstarea copiilor nevoiași”, a declarat ea.

Reacția legislativă

Vicepreședintele CFC Greg Burt și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care libertățile religioase au fost ignorate în timpul procesului legislativ. CFC a făcut în mod constant lobby împotriva SB 407, avertizându-i pe legislatori cu privire la ilegalitatea acesteia și la potențialul său de a îndepărta potențialii părinți adoptivi.

„California se luptă deja cu un deficit de părinți adoptivi, dar senatorul Wiener și aliații săi îndepărtează familiile credincioase care oferă case stabile și iubitoare”, a declarat Burt. „Această lege nu dăunează doar copiilor adoptați, ci discriminează în mod activ părinții adoptivi care sunt dispuși să iubească și să aibă grijă de orice copil, dar refuză să își compromită convingerile religioase profunde”.

