Creștinii care consideră că adopția gay nu este ideală, ar trebui să înceapă să adopte copii

Bethany Christian Services, cea mai mare agenție de adopție protestantă din America, a creat titlurile zilei în mass-media după ce a început să accepte servicii pentru adulții LGBTQ, după ani de respingere a presiunii venite din partea guvernului de a plasa copii în cupluri de același sex, informează The Federalist.

Pentru a observa în ce direcție o ia trendul evanghelic, Bethany a cerut Grupului Barna să facă sondaje în rândul creștinilor cu privire la problema adopțiilor LGBTQ. Raportul a constatat că 55% dintre creștini au exprimat un anumit nivel de susținere pentru adopțiile în cuplurile de același sex.

Din păcate, Bethany analizează demografia greșită pentru a-și determina politica de adopție. Criteriile pentru părinții adoptivi nu ar trebui să se bazeze pe opinia publică, nici măcar pe opinia publică creștină. Sincer, datele demografice care ar trebui să determine politica de plasare a unei agenții nu sunt deloc adulții, ci copiii care au nevoie de părinți adoptivi.

Pentru cine este adopția?

La fel ca multe alte probleme legate de „căsătorie și familie”, cultura noastră este chestionată greșit cu privire la adopție. Unele state au forțat agențiile creștine să ofere servicii pentru homosexuali și lesbiene, invocând legi federale anti-discriminare. Opiniile publice au acuzat agențiile care au refuzat să plaseze copii în rândul cuplurilor de același sex că se „opun” drepturilor LGBTQ.

Dar atunci când examinăm problemele căsătoriei și ale familiei din perspectiva adultului, ajungem adesea la concluzii greșite și acest lucru este valabil mai ales în dezbaterea privind adopția.

Realitatea este că adopția nu este despre adulți, ci despre copii. Astfel, răspunsul la întrebarea „Au persoanele gay dreptul de a adopta?” este un „Nu” apăsat. În mod similar, răspunsul la întrebarea „Au soțul și soția creștini dreptul de a adopta?” este, de asemenea „Nu”.

Nici un adult nu are dreptul la un copil cu care nu are o legătură biologică. Astfel că, nici un adult nu are un drept inerent de a adopta. Mai degrabă, copiii care și-au pierdut părinții într-o tragedie au dreptul de a fi adoptați.

Atunci când adopția este înțeleasă în mod corespunzător – ca un răspuns just al societății la copiii care și-au pierdut părinții prin moarte sau abandon – este evident că acel copil este clientul, nu adulții. Adopția este o instituție critică care ajută copiii în nevoie. Ori de câte ori este posibil, copiii au nevoie de o mamă și de un tată căsătoriți.

Bărbații și femeile sunt glorios de diferiți, iar aceste diferențe sunt afișate cel mai bine acasă. Da, contrar a ceea ce auziți, sexul nu este un construct social. De fapt, atât de diferite sunt modalitățile prin care bărbații și femeile interacționează cu copiii lor, încât mulți experți cred acum că nu există „părinți” în sine – există doar maternitate și paternitate, iar copiii au nevoie de amândouă.

Copiii tânjesc și beneficiază atât de iubirea maternă, cât și de cea paternă. Orice agenție de adopție care nu reușește să acorde prioritate mamelor și taților în plasamentele copiilor, nu se ocupă de interesul superior al copilului, ci de presiunea socială, dorințele adulților sau minciunile ideologice, abandonând astfel adevărații lor clienți: copiii.

Pentru acei conservatori sau creștini care consideră că copiii nu ar trebui plasați cu părinți adoptivi singuri sau de același sex, primul pas este să deveniți voi părinți adoptivi.

Dacă datele recensământului din 2020 care indică faptul că cuplurile de același sex sunt de patru ori mai susceptibile de a adopta decât cuplurile heterosexuale, multe agenții oferă deja servicii de adopție adulților LGBTQ.

Nu trebuie ca agențiile creștine să facă orice fel de compromis cu privire la centrarea pe copii, anume că au nevoie de o mamă și un tată, indiferent dacă statul le amenință cu retragerea susținerii și a acuzațiilor de discriminare.

Când adopția se face corect, fiecare copil va fi plasat cu părinți iubitori, dar nu orice adult care dorește un copil va primi unul. Toate verificările de antecedente, examinările, referințele și studiile la domiciliu ale potențialilor părinți există în mod deosebit pentru a discrimina adulții care nu au nicio legătură cu creșterea unui copil.

În cele din urmă, agențiile creștine de adopție ar trebui să fie cele mai discriminatoare dintre toate. Într-adevăr, agențiile creștine de adopție au cea mai mare responsabilitate de a eleva importanța căsătoriei și a sexului în creșterea copilului – în special când agențiile de stat eșuează să facă acest lucru.

Tribuna.US