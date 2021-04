Cum ar trebui să răspundem la teoriile conspiraționiste creștine?

Recent, platforma americană Desiring God a abordat o temă actuală și importantă precum teoriile conspiraționiste creștine, o temă care devine tot mai tulburătoare pe fondul pandemiei.

Discuția a pornit de la întrebarea unei ascultătoare, Lindsay: „Bun găsit, Pastor John, și vă mulțumesc pentru această emisiune. Am un prieten care este convins că noile vaccinuri COVID-19 sunt `semnul fiarei`. Că oricine este injectat este predat Satanei și prin aceasta este pierdut pentru totdeauna, așa cum spune Apocalipsa. Și nu sunt foarte convinsă de asta. Cum ați răspunde creștinilor care împărtășesc astfel de teorii conspiraționiste spirituale? Și apoi, dacă este posibil, care este exact semnul fiarei în Apocalipsa 16:2 și 19:20?”

John Piper: Preocuparea mea privind această întrebare se referă în principal la primul lucru despre care a întrebat Lindsay. Și anume, cum ar trebui să gândim și să răspundem oamenilor care gravitează spre ceea ce Lindsay numește „teorii conspiraționiste spirituale?”

Știri vechi, media nouă

Aceasta nu este o întrebare nouă. În fiecare generație au existat preziceri despre sfârșitul lumii și speculații despre liderii mondiali ca fiind anticrist, calamități care semnifică cu siguranță sfârșitul iminent al lumii și evenimente politice care îndeplinesc cu certitudine profețiile biblice din vremurile din urmă și secvențe bizare de evenimente care provoacă răsucirea în pânzele conspiraționiste. Acestea au un mod straniu de a se autoconfirma, iar apoi dispar, uitate, timp de câteva decenii, până o iau de la capăt.

Acest lucru nu este ceva nou. Ceea ce este nou nu sunt mentalitățile alarmiste sau teoriile conspiraționiste sau prezicătorii dezastrului. Noutatea este prezența rețelelor de socializare, viteza, ușurința și măsura în care aceste teorii se răspândesc.

Așadar, cum ar trebui să răspundem acum, mai ales personal, dacă știm pe cineva care este aplecat spre acest tip de speculații și intrigi? Ce ar trebui să facem dacă știm pe cineva care pare să adulmece mereu altceva decât este evident, real? Răspunsul meu la acest lucru se bazează pe un anumit diagnostic cu privire la ceea ce se întâmplă în mintea lor.

Boală spirituală

De-a lungul anilor am observat că există un anumit tip de personalitate – sau, mai grav, am putea să-i spunem un anumit tip de condiție spirituală – care pare incapabilă să devină profundă, incapabilă să fie profund mișcată, incapabilă să se bucure de realitățile mărețe, centrale, glorioase ale credinței creștine.

Aceste tipuri de personalități sunt mereu la extreme. Este ca și cum mintea lor ar fi ca niște magneți care atrag constant fragmente mici de fier de pe margini în loc să atragă ceea ce este masiv în centru. Și, în cele din urmă, lucrurile de cea mai mare importanță sunt neglijate. Gloria, admirația, frumusețea credinței creștine sunt omise și astfel aceste personalități sunt întotdeauna fascinate de lucrurile marginale care nu sunt proeminente.

Vă dau un exemplu, pentru că am simțit acest lucru atât de personal de-a lungul anilor, cât am fost pastor, pentru că în biserica mea erau astfel de oameni. I-am cunoscut. Știu cum gândesc. Îmi amintesc că am predicat odată și am spus ce era în inima mea cu privire la Hristos și lucrarea, frumusețea, strălucirea și valoarea Lui, la umilele Sale perfecțiuni ca om, moartea Sa agonizantă, învierea Sa triumfătoare, victoria Lui asupra lui Satan, a iadului și a morții, domnia Sa în Ceruri – spunând tot ceea ce simțeam pentru a arăta realitatea magnifică, glorioasă, importantă și centrală a lui Isus Hristos și calea mântuirii.

La final, un bărbat a dat mâna cu mine și cu mare entuziasm mi-a spus: „Ai văzut acest articol?” Era un articol care așeza o altă piesă de puzzle în mica sa fascinație conspiraționistă. Acest tip de răspuns la o predică nu era nou pentru el. Era tipic și nu m-a surprins deloc. Dar a fost pur și simplu trist. Ar fi putut sta total ignorant la predicarea biblică pasională a celor mai mari realități din univers și să fie absolut dezamăgit – defazat de asta – din cauza interesului său în speculații marginale. Ceea ce este uimitor.

Aș putea spune că aceasta este o boală spirituală, iar răspunsul nostru la asta, cred, ar trebui să fie personal, rațional, relațional, însoțit de rugăciune pentru a face tot posibilul să direcționăm atenția acelei persoane către marile realități centrale ale credinței creștine care se află chiar în inima a ceea ce face Dumnezeu în Isus Hristos. Acești oameni sunt convinși că sunt biblici și pasionați de adevăr, dar, de fapt, principalele adevăruri nu îi interesează. Nu reușești ceva pozitiv dacă încerci să le abordezi în mod direct speculațiile. Există atât de multe speculații încât nu poți ajunge nicăieri.

În schimb, este nevoie de o trezire a inimii pentru valoarea superioară, măreția și frumusețea celor mai importante lucruri din Scriptură.

Dumnezeu în centru

Iată, deci, o imagine importantă. O ordonare corectă a gândurilor noastre cu privire la realitate vine dintr-o perspectivă corectă, o prețuite corectă a lui Dumnezeu și a lui Hristos și mântuire, aflate toate în centrul celorlalte gânduri ale noastre. Această imagine este ca un sistem solar. Soarele se află în centrul sistemului solar și atunci când soarele este central, toate planetele orbitează în siguranță și frumos în locul lor desemnat. Aceasta este o imagine a lui Dumnezeu aflat în centru și a tuturor gândurile noastre care își asumă locul potrivit.

Dar ce se întâmplă dacă soarele este mutat, iar Marte – planeta Marte – devine centrul? Se va întâmpla că atunci când încerci să desenezi orbitele planetelor, când încerci să înțelegi celelalte realități în viața ta după ce Dumnezeu a fost înlocuit de Marte în centru, lucrurile vor părea teribil de haotice; vor fi în afara ordinii și cu siguranță Mercur se va prăbuși pe planeta noastră. Cu siguranță. Trebuie doar să te uiți la orbita asta.

Cu alte cuvinte, rădăcina problemei cu gândirea dezordonată este că centrul a fost eliminat. Soarele nu mai funcționează ca o forță gravitațională masivă în mințile noastre și acest lucru nu poate fi adresat prin a spune că orbita lui Mercur nu se va prăbuși peste Pământ. Pentru că din punctul lor de vedere, avându-l pe Marte în locul soarelui, Mercur se va prăbuși. „Uită-te: așa este. Am desenat-o pe hârtie. Se va întâmpla”.

În schimb, întregul nostru efort trebuie să fie prin rugăciune și învățătură, încercând să trezim din nou un univers de gândire centrat pe Dumnezeu în mințile lor și un sistem solar centrat pe Dumnezeu cu dragoste bine ordonată pentru Dumnezeu și pentru realitățile Sale biblice centrale.

Pentru ce te vei dedica?

Legat de semnul fiarei, nu este ceva ce pot aborda amplu acum. Acesta este cel de-al doilea lucru solicitat de Lindsay. „Spune-mi ce este semnul fiarei”.

Iată ce cred despre asta și cred că acest lucru este la fel de important. Semnul fiarei este semnul din cartea Apocalipsei că l-ai părăsit pe Domnul Isus și că te-ai închinat unei zeități false. Un semn care împiedică să fii persecutat. Care îți aduce privilegii. Acest semn că l-ai părăsit pe Isus și că ai îmbrățișat o zeitate străină îți oferă privilegii într-o cultură în care forțele anti-creștine sunt dominante.

Calea spre victorie în această cultură este descrisă în Apocalipsa 12:11. Sfinții l-au învins pe Satan, care este puterea din spatele fiarei: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte”.

Așadar, către ce ne vom dedica? Fascinației numărului și numelui semnului fiarei (care nu sunt esențiale)? Ori ne vom dedica înțelegerii și dragostei pentru sângele Mielului, disponibilității de a afirma public măreția Lui și disponibilității de a ne sacrifica viețile datorită valorii Sale supreme?

Odată ce această întrebare este așezată în inimile noastre – Vom acționa cu realitățile centrale și glorioase ale lui Hristos sau ne vom pierde în extreme? – atunci putem studia calm care este semnul fiarei.

Dar atunci când centrul lipsește, rătăcirea în extremele numerelor și a numelor nu ne va satisface și nu se va ajuta. Scopul principal nu este identificarea acestui semn. Principalul scop este să-L iubim pe Hristos atât de profund încât să fim gata să murim pentru El pe măsură ce depindem de sângele Lui răscumpărător. Valoarea sa infinită, atotsatisfăcătoare este soarele care păstrează ordinea planetelor gândurilor și afecțiunilor noastre.

Tribuna.US