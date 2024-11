Cum au votat statele americane în privința avortului în 2024

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost vitale nu numai din cauza președinției, ci și din cauza a 10 state care au avut dreptul la avort pe buletinul de vot.

În mijlocul entuziasmului de după victoria lui Trump, este posibil să fi ratat rezultatele acestor măsuri electorale.

Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada, New York, Florida, Nebraska și Dakota de Sud au avut toate propuneri electorale legate de avort care au încercat să afirme „dreptul” unei femei la avort, potrivit Illinois Family Institute.

Propunerea 139 privind avortul din Arizona a fost votată cu 61,6% din voturi. Statul Arizona permite acum avortul până la viabilitatea fetală sau mai târziu pentru a proteja viața mamei. În esență, această propunere permite avortul în toate cele 9 luni de sarcină.

Propunerea din Colorado, Amendamentul 79, a trecut, de asemenea, cu 61,9% din voturi, permițând avortul fără limită gestațională. Aceasta înseamnă că avortul este permis în Colorado în toate cele nouă luni de sarcină. În plus, Amendamentul 79 permite acoperirea costurilor avortului din fonduri publice.

Propunerea de vot din Maryland, Întrebarea 1, a fost votată cu 75,1% din voturi, permițând avortul în toate cele nouă luni de sarcină.

Amendamentul 3 din Missouri a fost votat cu 51,6% din voturi pentru a permite avortul până la viabilitatea fătului.

CI-128 din Montana a trecut cu 56,8% din voturi, permițând, de asemenea, avortul până la viabilitatea fătului.

Statul Nebraska a avut de votat două inițiative electorale:

Mai pozitiv, Inițiativa 434 din Nebraska a fost adoptată cu 53,8% din voturi, interzicând avortul în al doilea și al treilea trimestru, cu excepția urgențelor medicale sau a cazurilor de viol sau incest. În esență, această inițiativă consacră în legislația statului Nebraska o interdicție a avortului în 12 săptămâni.

Inițiativa 439 din Nebraska a eșuat cu 51,3% din voturi, care ar fi anulat interdicția de 12 săptămâni din Nebraska în favoarea autorizării avortului până la viabilitatea fătului.

Întrebarea 6 din Nevada a fost votată cu 64,2% de voturi pentru a permite avortul până la viabilitatea fătului sau pentru a proteja viața sau sănătatea mamei.

Propunerea 1 din New York a fost adoptată cu un sprijin de 72,3%, permițând avortul până la viabilitatea fătului. În plus față de aceasta, propunerea modifică: „amendamentul constituțional privind egalitatea în drepturi pentru a include protecții anti-discriminare pentru sarcină, rezultatele sarcinii și asistența medicală și autonomia în materie de reproducere. Susținătorii amendamentului susțin că aceste protecții anti-discriminare ar împiedica legislativul din New York să adopte restricții privind avortul”.

Amendamentul G din Dakota de Sud:

„abrogă interdicția actuală a statului și a impus restricții din ce în ce mai mari asupra avortului în timpul sarcinii, permițând avortul fără nicio restricție în primul trimestru de sarcină, avortul în al doilea trimestru numai pentru un motiv care este „în mod rezonabil legat de sănătatea fizică” a persoanei însărcinate și avortul în al treilea trimestru numai atunci când este necesar pentru viața sau sănătatea persoanei însărcinate”.

În esență, această măsură de vot ar fi permis avortul în toate cele nouă luni de sarcină. Din fericire, această măsură electorală a eșuat cu 61% din voturi.

Nu în ultimul rând, Florida a avut parte de cel mai istoric moment al acestor alegeri.

Amendamentul 4 din Florida ar fi permis avortul în toate cele nouă luni de sarcină pentru sănătatea mamei (sau până la viabilitatea fătului). Această măsură electorală ar fi anulat interdicția privind bătăile inimii la 6 săptămâni și ar fi transformat Florida într-un stat cu avorturi radicale.

Această propunere electorală a eșuat cu 57% din voturi (era nevoie de 60% din voturi pentru ca aceasta să treacă). Florida devine primul stat din țară care a respins dreptul la avort într-o Americă post-Roe.

