Cum i-a convins mass-media pe americani că Guv. Andrew Cuomo este un erou 

După ce Melissa DeRosa, asistenta principală a Guvernatorului din New York, Andrew Cuomo, a recunoscut că administrația sa a ascuns datele privind căminele de bătrâni, Stânga pare să fi realizat că este posibil ca guvernatorul să nu fie chiar un erou, așa cum se lăuda, analizează DailyWire.

Senatorii democrați au solicitat să-i fie revocate puterile conferite de starea de urgență, iar primarul orașului New York, Bill De Blasio, a cerut „o evidență completă a tot ceea ce s-a întâmplat”. Dar, pentru cei bine ancorați în realitate, acest lucru este departe de a fi o revelație, eșecurile politicii lui Cuomo fiind ținta unor critici puternice încă de când pandemia a pus stăpânire pe New York.

Ceea ce face ca „brusca“ cădere în dizgrație a lui Cuomo să fie și mai frustrantă pentru conservatori este faptul că mass-media mainstream a jucat un rol central, din nou. Mass-media a fost cea care a promovat statutul lui Cuomo ca erou în timpul pandemiei, un om care spunea adevărul și vorbea onest, și acționa ca un adevărat lider de care „aveam nevoie“.

Să facem o incursiune prin prezentarea făcută lui Cuomo de către mass-media lingușitoare și plină de admirație, până la momentul în care a fost nevoie de un nou țap ispășitor pentru eșecurile politicii democraților.

CNN

Cu o zi înainte ca Andrew Cuomo să-și pună în aplicare politica dezastruoasă privind căminele de bătrâni, Chris Cillizza de la CNN a scris un articol intitulat „Toată lumea trebuie să cunoască cuvintele inspiraționale ale lui Andrew Cuomo cu privire la lupta împotriva coronavirusului“, afirmând că „lui Trump îi pasă profund doar de Trump. Ceea ce percepe ca fiind bun pentru el este ceea ce înclină să facă.

În declarațiile sale, Andrew Cuomo oferă o altă cale: să ne încredem în noi toți, știind că, protejându-i pe cei mai slabi dintre noi, ne dovedim nouă înșine și lumii întregi felul în care America duce și câștigă cele mai dure bătălii.“

În mai, Cillizza a redactat o altă „analiză” intitulată „Andrew Cuomo ar putea fi singurul politician extrem de popular din America în momentul de față“.

„Declarațiile de presă zilnice ale lui Cuomo cu privire la situația luptei împotriva virusului în stat au devenit emisiuni TV obligatoriu de urmărit – întrucât Cuomo variază de la poziția de tată sever la consilier iubitor, la prieten sincer și înapoi. El a beneficiat, de asemenea, de transparența radicală în privința a ceea ce știe și nu știe despre acest război cu virusul. Și de pe urma stilului său natural de micromanagement“, scria Cillizza.

New York Times

Din nou, cu o zi înainte de implementarea politicii sale privind căminele de bătrâni, care a dus la mii de decese datorate COVID-19, Cuomo a fost lăudat de New York Times. Într-un articol intitulat „Cum Cuomo, cândva în umbră, a devenit politicianul momentului“, iar rapoartele lui Cuomo au fost descrise drept „articulate, consistente și adesea nuanțate de empatie“.

„Aceleași trăsături directe și, uneori, paternale, care i-au deranjat în trecut pe critici, s-au transformat într-o sursă de confort“, a continuat articolul.

Când frații Cuomo au făcut front comun pentru a-l promova pe guvernatorul Cuomo drept un lider de succes, New York Times le-a făcut pe plac cu „Americanii nu mai au încredere în mass-media. Deci, de ce au încredere în frații Cuomo?“ Articolul a descris interviurile ca fiind „captivante“, celebrând în același timp cuvintele guvernatorului Cuomo „că el este favoritul mamei lor, iar Chris – Christopher, cum îl numește el – era ‘chifteaua’ familiei“.

Washington Post

În martie 2020, Katrina vanden Heuvel a scris un articol de opinie intitulat „Cuomo ar putea fi liderul de care are nevoie disperată Partidul Democrat și națiunea“, descriindu-l pe guvernator drept „clar, plin de compasiune și o sursă de inspirație“.

În iulie, Jennifer Rubin a redactat o opinie intitulată „Nimeni nu reușește la fel ca Andrew Cuomo”, care aplauda „Succesul remarcabil în scăderea ratelor de infectare, spitalizare și deces în New York“. Rubin a încheiat solicitând un președinte care „să vorbească și să guverneze“ ca Andrew Cuomo.

„Timp de aproape o oră, a continuat așa – brutal de onest și complet pragmatic. Asumă-ți responsabilitatea. Nu fii spectator. Ia decizii pe baza realităților. Adaptează ceea ce faci pentru a răspunde nevoilor reale ale momentului. Abordarea funcționează în privința pandemiei. Funcționează pentru reforma poliției. Acum imaginați-vă că am avea un președinte care să vorbească și să guverneze în acest fel“.

New Yorker

În octombrie, într-un articol intitulat „Andrew Cuomo, regele New Yorkului“, Nick Paumgarten scria: „Bazându-se pe date, afișând logică, vorbind în paragrafe și exprimând sentimente umane, Cuomo a pășit în golul lăsat de răspunsul cinic și capricios al guvernului federal. În țara incoerenților, omul elocvent este rege“.

Vanity Fair

La sfârșitul lunii aprilie, Chris Smith a publicat „’Sunt un conducător care trebuie să rezolve lucrurile’: Cum a devenit Andrew Cuomo antidotul lui Trump și al coronavirusului“. Subtitlul menționa că „declarațiile de presă înflăcărate ale guvernatorului New York-ului privind pandemia, un contrapunct esențial la circul Trump, se bazează pe o viață de luptă politică, reflectând lecțiile învățate de la Bill Clinton, familia Kennedy și, mai ales, de la tatăl său, Mario, care fusese mentor și model pentru el.“

Vogue

La sfârșitul lunii martie, Molly Jong-Fast a scris „De ce ne îndrăgostim acum de Andrew Cuomo“, arătând „ce diferență face o pandemie“ atunci când explică de ce „dintr-o dată, îl iubesc pe guvernatorul Cuomo“. Jong-Fast a lăudat „tachinarea dintre Andrew și fratele său Chris la CNN, cu privire la care dintre fii nu își sună suficient mama în această perioadă sau care dintre ei era mai respectat acasă”.

„E plăcut să existe cineva din guvern în care să ai încredere. Da, Andrew Cuomo poate că nu e perfect, dar el este totuși cea mai apropiată versiune a unui FDR (Franklin D. Roosevelt) al timpului nostru“, scria ea.

CNBC

În 7 aprilie, Dan Gardner a scris un articol pentru CNBC intitulat „Urăște-l sau iubește-l – Andrew Cuomo, guvernatorul din New York, ne poate învăța multe despre cum se vorbește în timpul unei pandemii“. După ce a făcut referire la conducerea lui Winston Churchill, Gardner a susținut apoi că Andrew Cuomo a realizat faptul că guvernarea lui nu are loc în „condiții obișnuite“.

„În calitate de guvernator la al treilea mandat al unui stat lovit acum cel mai tare de pandemia de coronavirus, și care a fost cândva perceput la scară largă ca fiind de prea mult timp cu frâiele în mână, steaua politică a lui Cuomo ar putea cu ușurință să apună“, declara Gardner. „Dar se întâmplă exact opusul, pentru că el reflectă modul corect în care ar trebui să vorbească liderii într-o perioadă de criză.“

Izabela

Pe 19 martie, Rebecca Fishbein a scris un articol intitulat „Ajutor, cred că sunt îndrăgostită de Andrew Cuomo???“

„Și totuși, în acest moment de criză, cu puține informații concrete disponibile, am nevoie de agresiunea controlată a lui Cuomo, de pasiunea lui de a eluda guvernul federal, de lupta lui cu conducerea din ce în ce mai incompetentă a orașului. Ba mai mult, cu cât am mai puțin contact cu alți oameni, cu atât încep să-l consider mai mult pe Cuomo drept singurul meu prieten“, a spus Fishbein.

„Am început să râd de micile sale glume. Mă trezesc că mă joc cu șuvițele de păr când vorbește despre o creștere a capacității de testare. Am leșinat când i-a spus unui reporter că are propria sa rutină de antrenament. Am urmărit de cel puțin 20 de ori un clip cu el și fratele său, Chris Cuomo, în care se certau despre mama lor. Cred că m-am îndrăgostit???“

Politico

În 23 martie, Bill Mahoney a publicat „Andrew Cuomo, superstarul rețelelor sociale”, în care se afirma: „Există, de asemenea, un gol clar pe care Cuomo trebuie să îl umple. Președintele Donald Trump nu a reușit să-i cucerească pe democrații care l-au urât de mult timp, iar comentariile că nu își asumă responsabilitatea pentru eșecurile administrației sale din timpul pandemiei au dat criticilor apă la moară să susțină că nu este un lider adevărat“.

„Celălalt oficial ales din New York care ar putea deveni un simbol național în timpul unei crize centrate în stat este primarul orașului New York, Bill de Blasio”, a continuat Mahoney. „Dar de Blasio a cam ratat șansa de a se ridica la nivelul de lider spiritual prin acțiuni de genul deciziei sale recente de a merge la sala de sport“.

