Cum să blochezi conținutul dăunător al rețelelor sociale pe telefonul tău și pe telefoanele copiilor tăi

Clipurile video grafice ale conflictului din Israel și Gaza inundă rețelele de socializare din întreaga lume. Unele școli evreiești și grupuri comunitare au sugerat părinților să șteargă X, TikTok, Instagram și alte aplicații de pe telefoanele copiilor lor, după ce imagini îngrozitoare au început să circule pe rețelele de socializare săptămâna aceasta, potrivit WSJ.

Trusturile de presă pot prezenta, de asemenea, scene de violență, dar de obicei oferă avertismente sau cenzurează detaliile grafice. Este posibil – chiar și pe rețelele de socializare. -să rămâi la curent cu știrile, dar să ții la distanță conținutul grafic.

Fie că e vorba de imaginile grafice ale acestui conflict în desfășurare, fie că implică flagelul pornografiei, inculturii și provocărilor online care îi mutilează sau ucid pe copii noștri, iată cum să găsești setările potrivite pentru utilizatorii adulți și pentru cei sub 18 ani. Niciuna nu este infailibilă, dar îți vor oferi mai mult control.

X (fostul Twitter)

X s-a confruntat cu critici pentru politicile laxe privind conținutul, care au dus la proliferarea imaginilor video identificate greșit, a informațiilor fabricate și a conținutului violent în timpul acestui conflict. Compania a precizat luni, într-o declarație, că a eliminat conturile nou create afiliate la Hamas și a luat măsuri împotriva a zeci de mii de postări pentru partajarea de materiale grafice, discursuri violente și comportament plin de ură.

„Știm că uneori este incredibil de dificil să vezi anumite conținuturi, mai ales în momente precum cel care se desfășoară”, se arată în comunicat. Cu toate acestea, compania spune că este de părere că a vedea anumite conținuturi sensibile este în interesul publicului pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în timp real.

Utilizatorii X pot opta să nu vadă conținutul sensibil selectând fila “Confidențialitate și siguranță” din versiunea desktop a site-ului.

Puteți primi avertismente pentru ceea ce X consideră “conținut sensibil” pe site-ul și aplicațiile sale, dar pentru a accesa controlul, trebuie să accesați versiunea web pentru desktop.

Conectați-vă la x.com de pe computer, apoi dați clic pe More > Settings and Support > Settings and privacy > Privacy and safety > Content you see.

Debifați căsuța care spune “Display media that may contain sensitive content”. X spune că, atunci când un astfel de conținut apare în feed, acesta va apărea ascuns, cu excepția cazului în care decideți să îl vizualizați.

TikTok

TikTok folosește etichete de avertizare și ecrane de tip “opt-in” pentru a împiedica utilizatorii să vizualizeze în mod neașteptat conținut grafic pe care îl consideră de interes public (și, prin urmare, nu este eliminat).

Utilizatorii pot face un pas mai departe prin activarea Modului restricționat, despre care TikTok spune că previne afișarea conținutului cu violență realistă, arme de foc și alte imagini de acest tip.

Utilizatorii TikTok pot vizita pagina “Preferințe de conținut” din setări pentru a limita clipurile video care sunt grafice și violente.

Pentru a o activa în aplicație, accesați profilul, apoi apăsați liniile orizontale din dreapta sus. Apăsați Setări și confidențialitate > Preferințe conținut > Mod restricționat.

Va trebui să setați un cod de acces, pe care îl puteți utiliza pentru a-l activa și dezactiva aceste setări.

TikTok spune că afișează doar conținutul potrivit pentru toate categoriile de public atunci când modul restricționat este activat, astfel încât chiar și clipurile cu profanări ușoare și fără niciun alt conținut ofensator pot fi, de asemenea, ascunse.

Instagram și Threads

Utilizatorii pot ajusta cât de mult conținut sensibil doresc să le fie sugerat pe Instagram. Controlul este setat în mod implicit la Standard și se aplică, de asemenea, la META 0,83%.

În aplicația Instagram, evidențiați fila de profil și apăsați pe cele trei linii orizontale din dreapta sus. Apăsați Settings and privacy (Setări și confidențialitate) > Suggested content (Conținut sugerat) > Sensitive content (Conținut sensibil). Apoi selectați Less (Mai puțin).

Această setare filtrează doar conținutul pe care nu îl urmăriți, cum ar fi fotografiile și clipurile video de pe pagina Explore a aplicației. Utilizatorii pot vedea în continuare conținutul sensibil dacă este publicat de un cont pe care îl urmăresc.

De asemenea, nu se aplică mesajelor care au deja un avertisment de vizibilitate. Acestea apar cu imagini neclare atunci când apar în feed, permițând utilizatorilor să decidă dacă doresc să le vizualizeze.

Facebook

Preferințele pentru News Feed de pe Facebook vă permit să gestionați conținutul, inclusiv postările sensibile sau informațiile considerate false de către verificatorii de fapte.

Pe telefoanele iPhone și pe dispozitivele Android, apăsați pe cele trei linii orizontale de pe ecran pentru a accesa Meniul. Apăsați pictograma de angrenaj pentru a accesa Setări și Confidențialitate, apoi, la Preferințe, selectați News Feed, apoi Reduce.

În mod implicit, este setat pe “Reduce”, astfel încât este mai puțin probabil să vedeți acest tip de postări, dar puteți selecta “Reduceți mai mult” pentru a nu le mai vedea deloc.

Utilizatorii pot, de asemenea, să oprească redarea automată a clipurilor video grafice, apăsând Meniu, apoi pictograma cu unelte din dreapta sus. În secțiunea Preferințe, selectați Media, apoi selectați “Never autoplay videos”.

Protejarea copiilor

Dacă copiii sunt sinceri cu privire la vârsta lor atunci când își creează conturi de socializare, majoritatea platformelor au setări implicite care filtrează de obicei conținutul grafic pentru adolescenți. (Dacă minorii pretind că au mai mult de 18 ani pe conturile lor, ar trebui să fiți cu ei pentru a urma pașii de mai sus pentru a vă asigura că nu se strecoară conținut nepotrivit).

Există setări de control parental și multe alte modalități de a proteja copiii pe principalele platforme:

YouTube: Părinții care folosesc iOS sau Android îi pot oferi copilului un cont supravegheat pentru vizualizarea YouTube. Aceste conturi oferă trei setări de conținut – canale aprobate pentru vârste de 9 ani și mai mari, dar fără transmisiuni în direct; canale considerate în regulă pentru copii de 13 ani și mai mari, inclusiv transmisiuni în direct; și tot ceea ce nu este etichetat 18+.

Părinții pot, de asemenea, să blocheze canale specifice pe conturile supravegheate. Pentru copiii de peste 13 ani cu conturi YouTube standard, părinții ar trebui să discute despre activarea modului restricționat, care ajută la filtrarea conținutului nedorit.

TikTok: Cu propriile conturi TikTok, părinții pot utiliza funcția de asociere familială pentru a restricționa conținutul nepotrivit vârstei pe conturile copiilor lor.

Părinții pot restricționa capacitatea adolescenților lor de a căuta conținut și pot activa “Mod restricționat” în setări. Acest lucru limitează conținutul care ar putea să nu fie adecvat pentru un public general în feed-ul For You al adolescentului lor.

Părinții pot, de asemenea, să filtreze clipurile video cu expresii sau hashtag-uri pe care nu doresc să le vadă copiii lor.

Instagram: Părinții pot configura conturi supravegheate pentru adolescenți prin intermediul Centrului pentru familii al Instagram. Deși părinții nu pot controla conținutul pe care îl văd copiii lor, pot vedea setările de conținut sensibil ale adolescenților și le pot folosi pentru a-i încuraja să își ajusteze setările.

Google: SafeSearch de la Google ajută la filtrarea imaginilor, a textului și a link-urilor explicite. Există trei opțiuni: una care filtrează, una care estompează imaginile explicite și una care afișează toate rezultatele căutării.

