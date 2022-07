Cum să devii util societății și dezbaterii publice în 10 pași

Trăim într-o lume haotică, înconjurați de informații și opinii pe care le sorbim de cele mai multe ori pe nerăsuflate, ca să descoperim că de fapt nu știm de unde provin acestea, care este contextul, intenția lor – și ni le însușim ca adevăruri absolute, instigând conflicte și dezbateri ale surzilor.

În social media – Facebook, Twitter – toată lumea are dreptate, nimeni nu greșește, toți sunt specialiști în varii domenii, toți sunt îndreptățiți să emită opinii și ceilalți obligați să țină cont de ele.

Dar lucrurile nu stau așa pentru că nu este normal să existe un astfel de idiom. To set the record straight, am imaginat 10 pași – principii – pentru a ne face cu adevărat utili societății și dezbaterii publice, în special în mediul online.

1. Ieși din obscuritatea mediocră a social media. Te limitează mintal.

2. Citește cărți, studii și analize pe temele societale curente. Ia notițe.

3. Inițiază discuții în persoană cu oameni de diferite categorii sociale. Pune întrebări.

4. Asimilează informații și concepte dintr-un spectru larg de domenii. Conectează-le ulterior.

5. Caută adevărul, nu confirmarea propriilor idei. Fii critic, nu autosuficient.

6. Angajează-te în dezbateri plecând de la fapte susținute de informații reale. Cu timpul vei putea utiliza și date empirice.

7. Fii politicos, folosește retorica și nu recurge la divagații când rămâi fără argumente. Nu lăsa sentimentele să-ți domine raționalul.

8. Admite că nu ai întotdeauna dreptate și că există alții mai bine pregătiți academic și intelectual decât tine. Respectă-i și învață de la ei.

9. Nu interveni în dezbateri doar pentru a stârni polemici. Adoptă o atitudine constructivă.

10. Învață să folosești sursele de informare – motoare de căutare, jurnaliști/analiști cu experiență. Dedică timp documentării.

Timotei Dinică