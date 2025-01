BREAKING | Curtea Supremǎ confirmǎ în unanimitate interzicerea TikTok în SUA. Ce urmeazǎ

Curtea Supremă a confirmat interdicția Congresului privind TikTok, hotărând că aceasta nu încalcă Primul Amendament. Interdicția urmează să intre în vigoare duminică, 19 ianuarie.

Curtea Supremă a menținut legea de interzicere a TikTok, deținută de chinezi, ca fiind constituțională, într-o hotărâre de vineri.

„Congresul a stabilit că interzicerea este necesară pentru a răspunde preocupărilor sale bine susținute privind securitatea națională în ceea ce privește practicile de colectare a datelor ale TikTok și relația cu un adversar străin”, se arată în hotărârea instanței. „Din motivele de mai sus, concluzionăm că dispozițiile contestate nu încalcă drepturile la Primul Amendament ale petiționarilor.”

În aprilie, Congresul a adoptat un proiect de lege pentru interzicerea TikTok și a oricăror alte „aplicații controlate de adversari străini”, iar președintele Joe Biden l-a promulgat. Dar TikTok Inc. sub conducerea companiei-mamă chineze ByteDance Ltd., l-a dat în judecată pe procurorul general Merrick Garland, susținând că interdicția a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al companiei, conform Primului Amendament.

Dar Curtea Supremă a decis în unanimitate „per curiae” vineri dimineață că legislația Congresului este constituțională – permițând interdicției să intre în vigoare duminică.

Cu toate acestea, legea permite președintelui „să acorde o prelungire unică de cel mult 90 de zile” dacă „prezintă Congresului anumite certificări privind progresele înregistrate în vederea unei dezinvestiri calificate”, pentru a se asigura că aplicația „nu mai este controlată de un adversar străin”.

Reclamanții, inclusiv TikTok Inc., au susținut că „desemnarea aplicației controlate de un adversar străin specifică TikTok” și „cerința de cesionare” din proiect încalcă Primul Amendament. Curtea Supremă a observat însă că interdicția este „neutră din punct de vedere al conținutului” și că dispozițiile sale „nu vizează un anumit discurs”.

Curtea a mers chiar până acolo încât a subliniat amenințarea substanțială a TikTok la adresa securității naționale. Compania sa mamă ByteDance Ltd. „deține algoritmul proprietar al TikTok, care este dezvoltat și întreținut în China”, conform hotărârii, și este „responsabilă pentru dezvoltarea unor părți din codul sursă”.

ByteDance Ltd. este supusă legilor chineze care îi cer să „ajute sau să coopereze” cu „activitatea de informații” a guvernului chinez și să se asigure că guvernul chinez are „puterea de a accesa și controla datele private” pe care le deține compania”, se arată în hotărâre.

Senatorul Tom Cotton, R-Ark, s-a referit la TikTok ca la „o aplicație de spionaj comunistă”.

ByteDance „a negociat cu oficialii Executivului pentru a dezvolta un acord de securitate națională care să rezolve aceste preocupări” din 2021 până în 2022, a scris instanța, dar „oficialii au stabilit în cele din urmă, totuși, că acordul propus de ByteDance Ltd. nu a ”atenuat în mod adecvat riscurile prezentate pentru interesele de securitate națională ale SUA”.

