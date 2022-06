Curtea Supremă din Iowa: Nu există un drept fundamental la avort în constituția statului

Printr-o decizie istorică, Curtea Supremă din Iowa a anulat vineri o decizie anterioară care constatase că există un drept la avort în conformitate cu Constituția statului Iowa, transmite ADF.

„Statele au cel mai mare interes posibil în protejarea celui mai fundamental dintre drepturile noastre umane – dreptul la viață – iar Constituția din Iowa nu include nimic care să sugereze că există “un drept fundamental”, de a lua viața nevinovată, nenăscută”, a declarat Denise Harle, consilier principal al ADF, director al Centrului ADF pentru Viață.

„Ne bucurăm că instanța supremă din Iowa a recunoscut acest lucru și a anulat decizia anterioară. Acum, legiuitorii statului au substanțial mai multă libertate pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili cetățeni și pentru a le oferi femeilor timpul și informațiile de care au nevoie înainte de a lua o astfel de decizie care le schimbă viața. Așa cum am susținut în instanță și am explicat în memoriul pe care l-am depus în numele a zeci de legislatori, decizia anterioară a instanței și-a depășit în mod grosolan autoritatea. Instanța a îndreptat astăzi această greșeală”.

În numele a 60 de legislatori de stat, avocații Alliance Defending Freedom au depus un memoriu în instanță, iar consilierul principal al ADF, Chris Schandevel, a susținut o pledoarie în fața Curții Supreme din Iowa, cerând instanței să revină asupra deciziei din 2018 în cauza Planned Parenthood of the Heartland, cunoscută sub numele de “PPH II”.

În PPH II, instanța a declarat avortul “un drept fundamental” și a anulat o perioadă de așteptare de 72 de ore care asigura femeilor posibilitatea de a primi și de a evalua informații importante privind sănătatea înainte de a recurge la avort. Ulterior, legislativul statului a adoptat o perioadă de așteptare de 24 de ore, care face obiectul prezentului litigiu.

În hotărârea de vineri, instanța a respins categoric PPH II, concluzionând că decizia „nu are suport textual și istoric” și că „baza sa constituțională nu este solidă”. Opinia a continuat: „din punct de vedere textual, nu există niciun sprijin pentru interpretarea din PPH II a clauzei privind procesul echitabil ca oferind o protecție fundamentală pentru avort”.

Mai mult, instanța a scris: „Din punct de vedere istoric, nu există niciun sprijin pentru avort ca drept constituțional fundamental în Iowa”. Și „[î]n afară de defectele sale textuale și istorice, PPH II este, de asemenea, viciat în raționamentul său de bază”.

În consecință, instanța a retrimis cazul la instanța de judecată pentru o reexaminare a validității perioadei de așteptare de 24 de ore și a standardului care trebuie aplicat, având în vedere decizia în curs a Curții Supreme a SUA în cauza Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization.

