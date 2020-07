Curtea Supremă SUA: Angajatorii nu pot fi forțați să-și încalce convingerile religioase pro-viață

Angajatorii care invocă motive religioase sau morale pot refuza să ofere angajaților medicamente și materiale contraceptive prin asigurarea medicală, a decis Curtea Supremă miercuri, menținând o decizie a administrației Trump.

Printr-o decizie copleșitoare de 7-2, instanța supremă s-a alăturat administrației Trump care a luat măsuri pentru a permite angajaților cu convingeri religioase să fie scutiți de mandatul de control al nașterilor din Affordable Care Act, denumit și Obamacare.

Hotărârea este un mare câștig pentru Donald Trump și pentru libertatea religioasă, domenii pe care a promis că le va proteja și promova în mandatul de președinte.

Cazul de la Curtea Supremă a implicat un grup de călugărițe numit Little Sisters of the Poor, care s-au împotrivit mandatului de contracepție impus tuturor de fostul președinte Obama, susținând că le sunt încălcate convingerile religioase.

Organizația au luptat pentru asta în instanțele locale și inferioare, au câștigat, dar apoi statul Pennsylvania a încercat din nou să le forțeze să-și încalce convingerile religioase.

„De peste 150 de ani, Little Sisters s-au implicat în slujire și sacrificiu, motivate de o chemare religioasă de a renunța la tot pentru binele aproapelui. Dar în ultimii șapte ani, ele – ca multe alte organizații și persoane religioase care au avut obiecții și au intrat în litigii care au condus la decizia de astăzi – au fost nevoite să lupte pentru abilitatea lor de a-și continua activitatea nobilă, fără a-și încălca deloc convingerile lor religioase”, a scris în motivarea deciziei judecătorul Clarence Thomas”.

Judecătorul Thomas a continuat și a susținut că administrația Trump avea și are dreptul să impună reguli în domeniu.

„Considerăm astăzi că departamentele aveau autoritatea de reglementare pentru a elabora această scutire, precum și excepția morală emisă simultan. De asemenea, considerăm că regulile care promulgă aceste excepții sunt lipsite de defecte procedurale”.

