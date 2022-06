Curtea Supremă SUA: Guvernul nu poate discrimina împotriva elevilor din școlile religioase

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis marți, în cazul Carson vs Makin, că statul Maine nu poate exclude elevii care frecventează școlile religioase dintr-un program guvernamental în care, de altfel, sunt calificați, informează Alliance Defending Freedom.

Avocații de la Alliance Defending Freedom și Jones Day au pledat pentru acest rezultat într-un memoriu depus în numele Coaliției Evreiești pentru Libertatea Religioasă.

Statul Maine a interzis familiilor să folosească fonduri dintr-un program de școlarizare de stat – conceput pentru elevii care nu au acces la o școală publică locală – în școli religioase private care au încorporat o perspectivă religioasă în curriculum.

„Atunci când guvernul le oferă părinților posibilitatea de a alege școala, nu poate elimina alegerile care sunt considerate “prea religioase” sau să rețină fonduri de la cei care aleg școlile religioase atunci când statul oferă aceste fonduri tuturor celorlalți”, a declarat John Bursch, consilier principal al ADF și vicepreședinte al departamentului de apărare pentru apeluri.

„Decizia de astăzi a Curții Supreme afirmă principiul de bază al țării noastre privind libertatea religioasă și, ceea ce este important, permite părinților din Maine libertatea de a-și trimite copiii la școli care se aliniază cu convingerile lor”.

Decizia Curții Supreme se bazează pe hotărârile sale anterioare în cazul Espinoza vs Montana Department of Revenue și Trinity Lutheran Church of Columbia vs Comer, un caz în care avocații ADF au susținut cu succes în fața instanței supreme că un stat nu poate discrimina împotriva unei școli religioase în acordarea de subvenții pentru îmbunătățirea siguranței locurilor de joacă.

„Cerința “nesectară” a statului Maine pentru plățile de asistență pentru școlarizare, de altfel disponibile în general, încalcă Clauza privind Libertatea de Exercitare”, a concluzionat instanța supremă, subliniind că acest lucru nu înseamnă că un stat “trebuie” să finanțeze educația religioasă.

„Dar odată ce un stat decide să facă acest lucru, nu poate descalifica unele școli private doar pentru că sunt religioase”. Iar acest lucru este valabil indiferent dacă statul descalifică o școală din cauza statutului său religios sau pentru că școala integrează religia în programa sa.

„Orice încercare de a pune în aplicare o astfel de distincție prin examinarea dacă și cum o școală religioasă își îndeplinește misiunea educațională ar ridica, de asemenea, preocupări serioase cu privire la implicarea statului în religie și la favoritismul confesional”, a concluzionat Curtea.

Avocații ADF sunt în prezent în litigiu în cazuri similare care implică oficiali din Vermont care discriminează școlile religioase în E.W. vs French, A.M. vs French și A.H. vs French.

Tribuna.US