Curtea Supremă va decide dacă școlile religioase își pot alege profesorii de religie

Curtea Supremă a convenit miercuri să analizeze dacă guvernul poate controla pe cine angajează o școală religioasă pentru a preda cursurile de religie, relatează Life Site.

În cazurile Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru și în St. James Catholic School v. Biel, Becket Law (anterior Becket Fund for Religious Liberty) apără dreptul a două școli catolice elementare din California de a alege profesori care încorporează credința lor, fără ingerințe guvernamentale.

După ce Curtea de Apel pentru al 9-lea Circuit s-a pronunțat împotriva ambelor școli și a respins standardul comun de bun simț de a le permite să-și aleagă profesorii, Becket a făcut apel la Curtea Supremă, care acum a acceptat să audieze ambele cazuri.

În cazul Hosanna-Tabor, un caz similar al Becket în 2012, Curtea Supremă a confirmat în unanimitate „excepția religioasă” pentru o școală religioasă, un drept al Primului Amendament care le permite școlilor religioase să își aleagă proprii profesori de religie.

Această excepție protejează libertatea tuturor grupurilor religioase de a-și alege angajați religioși, fără interferențele birocraților și instanțelor. Majoritatea instanțelor au decis că angajații religioși sunt acei angajați care îndeplinesc funcții religioase importante, precum instruirea copiilor mici în preceptele credinței catolice. Dar în cazurile Our Lady of Guadalupe School St. James School, al 9-lea Circuit a respins această regulă larg acceptată.

„Părinții au încredere în școlile catolice pentru a-i ajuta într-una dintre cele mai importante îndatoriri ale acestora: formarea credinței copiilor lor”, a declarat Montserrat Alvarado, vicepreședinte și director executiv Becket. „Dacă instanțele pot ghici raționamentul unei școli catolice cu privire la cine ar trebui să predea credințele religioase copiilor de clasa a 5-a, atunci nici catolicii și nici alte grupuri religioase nu pot fi încrezătoare în capacitatea lor de a transmite credința generației următoare”.

Agnes Morrissey-Berru și Kristen Biel au avut roluri cruciale în predarea credinței catolice elevilor de clasa a 5-a. Ambele au predat cursuri de religie, au integrat valorile catolice în fiecare temă pe care au abordat-o, s-au alăturat elevilor în rugăciunea zilnică și i-au însoțit pe elevi la liturghie și la alte slujbe religioase. Cu toata acestea, când școlile au decis să nu reînnoiască contractele profesorilor pe baza unei analize de neperformanță, ambele profesoare au acționat școlile în judecată.

În decembrie 2018, al 9-lea Circuit s-a pronunțat împotriva școlii catolice St. James, spunând că școala nu are dreptul să concedieze profesorii de religie. În aprilie 2019, instanța s-a pronunțat și împotriva Our Lady of Guadalupe School.

Chiar dacă ambele profesoare aveau responsabilități religioase semnificative, al 9-lea Circuit a decis că munca lor nu este suficient de religioasă și, prin urmare, a permis instanței să intervină.

„Vrem într-adevăr ca judecătorii, juriile sau birocrații să decidă cine ar trebui să predea catolicismul la o școală parohială sau iudaismul la o școală evreiască? Bineînțeles că nu”, a declarat Eric Rassback, vicepreședinte și avocat senior Becket. „Profesorii de religie joacă un rol vital în ecosistemul credinței. Suntem sigură că Instanța Supremă va recunoaște că sub Constituția noastră, guvernul nu poate controla cine îi învață pe copiii noștri ce să creadă”.

Tribuna Românească