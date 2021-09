Dacă Trump e vinovat pentru decesele COVID din 2020, cele din 2021 ar trebui să fie din vina lui Biden

Una dintre cele mai revoltătoare topici adoptate de democrați în efortul lor de a abate atenția de la incompetența letală a președintelui Joe Biden în Afganistan este minimalizarea decesului celor 13 soldați de la Kabul, subliniind că un număr mai mare de oameni mor zilnic din cauza COVID-19, analizează David Harsanyi într-un articol Western Journal.

În primul rând, dacă folosim standardele stabilite de democrați în perioada Trump, tot Biden este vinovat și pentru acele decese COVID-19.

Ar trebui menționat că a compara decesele cauzate de o pandemie la nivel mondial cu decesele soldaților americani, puși inutil într-o situație periculoasă de către o administrație care a predat securitatea orașului Kabul în mâna talibanilor, este o formă specială de partizanat cinic.

Atât Afganistanul, cât și COVID-19 sunt tragice, dar doar unul dintre ele este creat de om, un masacru ce putea fi evitat, comis de dușmani și devenit posibil datorită incompetenței și deciziilor proaste ale guvernului nostru.

S-ar putea să vă amintiți că analiștii liberali au recurs la comparații similare folosind evenimentele din 11 septembrie, 2001. Paul Krugman a remarcat la un moment dat că numărul deceselor COVID-19 era deja echivalentul a „60 de 9/11“. Analistul MSNBC, Malcolm Nance, a scris că Trump a „provocat de unul singur echivalentul de morți al 67 de evenimente gen 9/11“. Acesta era refrenul multor știri.

Ființele umane echilibrate – cele care nu sunt consumate de politică – tind să trateze evenimentele tragice ca situații distincte. Aceștia reacționează la o moarte cauzată de meningită sau de un accident de mașină cu durere, iar la un deces provocat de o crimă de gradul unu sau de condusul în stare de ebrietate reacționează cu furie și durere.

Majoritatea persoanelor echilibrate înțeleg, de asemenea, că viața într-o societate liberă și modernă vine la pachet cu riscuri neplăcute. Nu vorbim despre numărul total de morți rezultați din accidentele rutiere așa cum o facem pe tema Holocaustului.

Dar, repet, dacă președintele ar fi fost personal responsabil pentru moartea a mii de americani în vara anului 2020, de ce nu este tot președintele responsabil pentru miile de decese din vara anului 2021?

Biden a candidat cu sloganul că va pune capăt pandemiei. „Nu voi închide țara“, promitea atunci candidatul la președinție. „Voi stopa virusul“, „voi învinge acest virus“ și așa mai departe. De nenumărate ori, Biden a dat vina pe Trump, personal, pentru numărul deceselor COVID-19, deci am putea presupune că el considera că fostul președinte avea puterea de a stopa boala.

În afară de promisiunea că își va folosi competența imaginară, Biden nu ne-a informat niciodată cum exact va fi diferită politica sa față de a lui Trump. De fapt, Biden s-a opus restricțiilor de călătorie în China impuse de Trump, sugerând că sunt „xenofobe“.

Și, deși Biden a beneficiat de programul Warp Speed ​​din epoca Trump și a încercat să-și asume meritul, echipa sa a făcut inițial tot posibilul pentru a submina încrederea în aceste vaccinuri. De la inaugurarea lui Biden, sute de mii de americani au pierit datorită pandemiei.

Felul în care Biden gestionează situația COVID-19 este probabil ultimul element la care scorul său în sondaje nu a scăzut dramatic, așa că aliații săi vor să schimbe subiectul și să creeze în continuare impresia că guvernatorii Ron DeSantis și Greg Abbott își pun în mod intenționat alegătorii în pericol prin faptul că refuză să adopte politicile autoritare preferate de democrați.

În ciuda percepției create de mediatizarea ipocrită, nu înțelegem încă de ce statele se descurcă mai bine sau mai rău în condiții de pandemie.

Cu toate acestea, dintr-o dată, guvernatorii, mai degrabă decât președintele, sunt vinovați pentru nivelul crescut de infectare. Poate că singurul politician american ce poate fi acuzat în mod credibil că a cauzat semnificativ mai multe decese decât era necesar este guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, pe care Biden l-a numit cândva „etalonul de aur“ în gestionarea COVID-19.

New York încă are onoarea de a ocupa locul trei pe țară în ceea ce privește procentul de decese cauzate de coronavirus. Puținii apărători rămași de partea lui Cuomo subliniază că majoritatea acestor decese s-au produs la începutul pandemiei, când nu știam foarte multe. OK, care este scuza lui Biden, atunci?

Se vede vanitatea utopică distructivă a tehnocratului în faptul că unii cred sincer că americanii pot fi protejați de toate schimbările letale ce au loc în lume dacă am implementa un control mai autoritar sau vreo prescripție politică progresistă.

Realitatea este că nici Biden, nici Trump nu ar trebui învinuiți pentru decesele COVID-19. Niciunul din ei nu deține remediul magic. Cu toate acestea, se așteaptă ca publicul să trăiască în permanență după standarde politice schimbătoare, în funcție de cine este președintele. Nu merge, nu poți să modifici standardele după cum ți se potrivesc.

