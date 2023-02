De câte ori poți purta pijamalele, blugii și alte haine fără să le speli?

De câte ori ar fi acceptabil să purtați aceleași haine înainte să le spălați pare să depindă mai degrabă de educația unei persoane decât de ce zic experții, analizează Kristen Rogers, CNN.

Cineva a declanșat o dezbatere online aprinsă prin faptul că a postat un videoclip în care dezvăluie că poartă aceeași pijama de mai multe ori.

„Când eram copil, părinții mei ne dădeau aceeași pijama mai multe nopți la rând pentru că nu era murdară, și încă fac asta ca adult“, a spus ea.

„Aș vrea să știu dacă e ok să facem asta când suntem adulți sau ar trebui să iau una curată în fiecare seară?“

Răspunsul – atât în ceea ce privește pijamalele, cât și alte haine – depinde, din punct de vedere tehnic, de o serie de aspecte de ordin personal, cum ar fi nivelul de transpirație și stilul de viață, deși pentru mulți oameni pot intra în joc alți factori mai abstracți, afirmă specialiștii.

Ideile noastre privind igiena hainelor sunt în mare parte „sociale și culturale“, a declarat Dr. Anthony Rossi, dermatolog asistent la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York și membru al Academiei Americane de Dermatologie.

„Oamenii au tendința de a se spăla și de a se ‘supraigieniza’, deoarece, mai ales în America, ne permitem luxul de a face aceste lucruri extrem de des“.

Utilizarea aceluiași articol de îmbrăcăminte – în special în zile consecutive – are de-a face cu „evitarea oboselii decizionale, întrucât purtarea acelorași haine implică mai puține decizii de luat și mai puțin stres în fiecare dimineață“, a declarat Manal Mohammed, lector principal de microbiologie medicală la Universitatea Westminster din Londra.

Faptul că nu știți exact când ar trebui spălate hainele poate avea repercusiuni în cazul ambelor extreme. A le spăla prea rar ar putea duce la probleme ale pielii sau infecții, iar spălatul prea des ar putea să vă deterioreze hainele. Aceasta din urmă poate duce, de asemenea, la spălarea inutilă a rufelor și utilizarea excesivă a resurselor.

Iată câteva sfaturi care să vă ajute să determinați când un articol de îmbrăcăminte poate fi purtat din nou fără a fi spălat și când este timpul să îl aruncați în coșul de rufe.

Regula universală: Ce trebuie să spălați

Nu există o regulă strictă legat de câte ori puteți purta aceeași haină, însă experții spun că anumite articole ar trebui spălate după fiecare utilizare: lenjeria intimă, șosetele, dresurile, colanții și echipamentul de sport.

Aceeași regulă se aplică, de asemenea, oricărei alte haine ce prezintă pete, transpirație, mirosuri sau murdărie vizibilă, a precizat Mohammed.

Aceste categorii de haine acoperă „o parte a corpului nostru unde se găsesc în mod natural o mulțime de bacterii“, a explicat Rossi.

„Apoi, activitățile zilnice ne fac să transpirăm. Se generează astfel umiditate și apare un mediu în care aceste bacterii se pot înmulți peste limita normală“.

Multiplicarea excesivă a bacteriilor poate cauza infecții, ciuperci și alte probleme ale pielii, a adăugat el.

Pe lângă bacteriile provenite din transpirație, hainele purtate în sălile de sport sau în mediile sportive pot intra în contact cu bacterii precum Staphylococcus aureus, ceea ce duce la infecții des întâlnite în comunitate și în spitale. Aceste infecții pot pune probleme serioase dacă pătrund în țesuturile interne sau în fluxul sanguin.

Unii își pun echipamentul sportiv la uscat, fie în aer liber, fie în uscător, cu gândul de a-l utiliza din nou a doua zi. Dar acest obicei nu e deloc sănătos, a spus Rossi.

„Căldura va face ca bacteriile să se înmulțească. Nu este suficient de fierbinte pentru a steriliza hainele“, a explicat el.

„Ar trebui spălate cu apă și detergent – apă fierbinte, mai exact, pentru că va ajuta la desprinderea murdăriei și a sebumului și va elimina efectiv bacteriile“.

În ceea ce privește motivele pentru care nu ar trebui să purtați de mai multe ori aceeași pereche de șosete fără a le spăla mai întâi, este pentru că „infecțiile fungice la nivelul picioarelor și al degetelor de la picioare sunt extrem de răspândite“, a declarat dermatologul Dr. Jeremy Fenton, director medical al Schweiger Dermatology Group din New York City și instructor clinic de dermatologie la Mount Sinai Hospital.

„Interiorul pantofilor noștri este mediul perfect pentru înmulțirea ciupercilor. Este cald, este umed, este întunecat“.

Din această cauză, ar trebui să vă spălați pantofii sau cel puțin tălpicile interioare la mașina de spălat cel puțin o dată pe lună, a sfătuit Rossi.

Haine pe care le puteți purta de mai multe ori

În ceea ce privește pijamalele, hainele de exterior, blugii și alte haine, de câte ori le puteți purta fără să le spălați depinde de aceleași principii ca și în cazul lenjeriei de corp sau al echipamentului sportiv.

„În ceea ce privește pantalonii și cămășile, cred că totul ține de nivelul personal de confort și gradul de transpirație pe parcursul zilei“, a spus Rossi.

„Mulți poartă tricouri pe sub cămașă. Tricoul respectiv ar trebui spălat, în timp ce cămașa nu e neapărat nevoie“.

Dacă obișnuiți să faceți duș înainte de culcare, purtați lenjerie intimă și transpirați puțin sau deloc atunci când dormiți în pijamale, le-ați putea utiliza timp de o săptămână fără să le spălați, spun experții.

Dar dacă descripția de mai sus nu vi se potrivește, va trebui să le spălați după fiecare purtare.

Îmbrăcămintea de exterior – cum ar fi paltoanele sau jachetele – de obicei nu trebuie spălate mai des de o dată pe lună, deoarece nu vă atinge pielea, a spus Rossi.

„Dacă o purtați în fiecare zi, probabil că ar trebui spălată la fiecare două săptămâni“, a sugerat el.

Dacă și cât de des trebuie spălați blugii reprezintă un subiect controversat, întrucât mulți sunt interesați să protejeze țesătura, care este de obicei mai aspră și mai durabilă decât altele. Dacă blugii nu sunt transpirați, murdari sau pătați, nu trebuie să fie spălați des, a spus Rossi.

„Eu personal nu-mi spăl blugii“, a adăugat el.

Mohammed a recomandat spălarea blugilor o dată pe lună, dar a recunoscut că depinde de stilul de viață și de mediul în care vă desfășurați activitatea.

„Dacă unii ar afirma că poartă aceeași pereche de blugi luni întregi, fără a-i spăla și nu au avut probleme cu pielea sau cu mirosul, nu aș considera că ar fi o problemă“, a declarat Fenton.

Principalele elemente de care ar trebui să țineți cont, spun experții, atunci când vă întrebați dacă puteți purta din nou o haină fără să o spălați, sunt următoarele: Miroase? Am vreo afecțiune a pielii, cum ar fi eczeme, o erupție cutanată sau o leziune? Se vede că este murdară? Este transpirată? Am purtat lenjerie intimă când am folosit-o?

„Ideea e că răspunsul va fi extrem de variabil“, a concluzionat Fenton.

Traducere și adaptare

Tribuna.US