De ce a scăzut populația închisorilor din SUA la cel mai mic nivel din 1992?

De ce există un număr record de infractori pe străzi? Ei bine, dacă sunt eliberați din închisori, unde altundeva crezi că vor ajunge? Analiză de Daniel Horowitz pentru Illinois Family Action.

Nu este îndeajuns ca republicanii să se concentreze doar pe finanțarea poliției. Ce rost mai are finanțarea dacă procurorii, judecătorii și noile proiecte legislative îi vor elibera pe toți infractorii violenți și recidiviști? Un nou raport statistic al Departamentului de Justiție explică simplu motivul pentru care există atât de multă infracționalitate pe străzile americane. Iată o serie de concluzii:

▪ Rata de încarcerare combinată la nivel de stat și federal a scăzut cu 28% din 2010, rata de încarcerare actuală fiind cea mai scăzută din 1992. Contrar opiniei generale că există o supraîncarcerare în rândul persoanelor de culoare, rata de scădere a fost și mai accentuată – 37%.

▪ Deși cultura clemenței se desfășoară de un deceniu, ea a fost accelerată masiv de pandemia COVID-19. Populația din închisori a scăzut cu 15% în doar un an – 2019-2020. Acesta este cel mai mare declin de când se măsoară aceste date, din 1926. Nouă state au înregistrat scăderi de peste 20% (New Jersey, Connecticut, Illinois, North Dakota, Maine, New York, Hawaii, California și Vermont). New Jersey a revendicat locul 1, cu o reducere a populației din penitenciare de aproape o treime într-un singur an, după un deceniu de scăderi lente.

▪ La nivel de stat, unele rate de încarcerare sunt chiar mai mici decât agregatul național. De exemplu, rata de încarcerare în New York este cea mai scăzută din 1984, iar în California este cea mai scăzută din 1990.

▪ Nu doar că foarte mulți oameni au fost eliberați, dar sunt mulții alții care nu au fost condamnați și încarcerați anul trecut. În 2019 a existat o scădere de 40% a celor condamnați la închisoare. Acest procent a fost de 66% pentru California și de 60% pentru New York.

▪ Scăderea a fost deosebit de accentuată în rândul celor condamnați pentru infracțiuni grave. Numărul persoanelor condamnate la mai mult de un an de închisoare federală sau de stat a scăzut de la 1.379.800 în 2019 la 1.182.200 în 2020.

▪ La finalul anului 2020, autoritățile corecționale de stat și federale dețineau 352 de persoane în vârstă de 17 ani sau mai mici, o scădere de 46% față de 2019.

E de mirare de ce fiecare oraș important este afectat de furturi de mașini și împușcături? Închisoarea nu este prea drăguță, dar a face străzile noastre să arate ca închisorile este mult mai rău. Da, este timpul să-i închidem și să construim mai multe închisori. Ideea că infracțiunile minore și cele legate de droguri alimentează populația din închisori, în special în rândul persoanelor de culoare, este un nonsens. Dar realitatea este că există un procent mai mare de persoane de culoare încarcerate pentru infracțiuni violente decât condamnați albi.

Doar 49.8% dintre condamnații albi sunt încarcerați pentru una dintre categoriile de infracțiuni violente, în timp de 64% dintre condamnații de culoare și 66% dintre condamnații hispanici sunt în închisoare pentru una dintre aceste infracțiuni.

Condamnații albi sunt, de fapt, mai probabil să fie încarcerați pentru droguri sau alte infracțiuni împotriva proprietății, în timp ce condamnații de culoare sunt mai susceptibili să fie încarcerați pentru acuzații legate de arme.

De fapt, doar 12% dintre infractorii de culoare încarcerați erau în închisoare pentru acuzații de droguri și doar un sfert dintre aceștia erau închiși pentru posesie de droguri la finalul anului 2019. Este, de asemenea, extrem de probabil ca și aceste categorii de persoane să se fi aflat în închisoare pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece au pledat pentru acuzații mai grave sau au fost infractori recidiviști cu antecedente penale mai grave, încălcări ale eliberării condiționate sau încălcări ale termenilor de probațiune.

Aproape 80% dintre încarcerații de culoare au fost în închisoare pentru crimă, omor din culpă, viol, tâlhărie, agresiune gravă, efracție, furt de mașini sau acuzații de arme. Așadar, ideea că avem o problemă de supraîncărcare în rândul infractorilor de culoare este o farsă totală – când, de fapt, avem o criză de supraîncărcare în rândul tuturor categoriilor demografice, în special de infracțiuni violente și furturi de mașini.

Republicanii au o oportunitate ce apare odată la o generație de a îndrepta acest lucru atunci când încep sesiunile legislative. Au vântul politic în spate, 61% dintre americani dezaprobând modul în care președintele Biden gestionează infracționalitatea, conform unui sondaj ABC News/Ipsos. Un nou sondaj Pew Research arată că doar 28% dintre americani, inclusiv 40% dintre persoanele de culoare, cred că infractorii sunt condamnați pentru prea mult timp. Și, probabil, aceste cifre ar scădea dacă oamenii ar ști cât de puțin timp sunt închișii condamnații pentru infracțiuni grave, repetate.

De la pedepse mai lungi cu închisoarea la mai multă finanțare pentru instanțe, procurori și închisori, republicanii trebuie să îmbrățișeze legea și ordinea din nou.

