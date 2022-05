De ce își eutanasiază Canada săracii?

Există o axiomă repetată la nesfârșit a poetului Anatole France că „legea, în egalitatea sa maiestuoasă, interzice atât bogaților, cât și săracilor, să doarmă sub poduri, să cerșească pe străzi și să fure pâine”. Ceea ce, cu siguranță, nu a prevăzut France este că o țară întreagă – și una ostentativ de progresistă – a decis să dea valoare sarcasmului său și concluziei sale firești.

[După un articol scris de Yuan Yi Zhu pentru The Spectator]

De anul trecut, legea canadiană, în toată măreția ei, a permis atât celor bogați, cât și celor săraci să se sinucidă dacă sunt prea săraci pentru a continua să trăiască cu demnitate. De fapt, statul canadian, întotdeauna generos, va plăti chiar și pentru moartea lor. Dar ceea ce nu are de gând să facă este să cheltuiască bani pentru a le permite să trăiască, în loc să se sinucidă.

Ca și în cazul majorității pantelor alunecoase, totul a început cu o negare puternică a faptului că există. În 2015, Curtea Supremă a Canadei a anulat 22 de ani din propria jurisprudență, anulând interdicția Candei privind sinuciderea asistată ca fiind neconstituțională, respingând cu entuziasm temerile că decizia ar „iniția o cădere pe o pantă alunecoasă către omucidere” împotriva persoanelor vulnerabile, așa cum a fost fondată pe „exemple anecdotice”. În 2016, parlamentul canadian s-a conformat și a adoptat o legislație care permite eutanasierea, dar numai pentru cei care suferă de o boală terminală și a cărei morți naturale este „în mod rezonabil previzibilă”.

A fost nevoie de doar cinci ani pentru ca panta proverbială să apară, când parlamentul canadian a adoptat proiectul de lege C-7, o lege extinsă a eutanasiei care a abrogat cerința „previzibilă în mod rezonabil” – și cerința ca starea de sănătate să fie „terminală”. Acum, atât timp cât cineva suferă de o boală sau dizabilitate care „nu poate fi ameliorată în condițiile pe care le consideri acceptabile”, poate profita de ceea ce acum este cunoscut eufemistic drept de „asistență medicală gratuită de moarte”.

Destul de curând, canadienii au descoperit că, deși ar prefera să trăiască, erau prea săraci pentru a-și îmbunătăți condiția într-o măsură acceptabilă.

Nu întâmplător, Canada are unele dintre cele mai mici cheltuieli de asistență socială dintre toate țările industrializate, îngrijirile paliative sunt accesibile doar unei minorități, iar timpii de așteptare în sectorul public de asistență medicală pot fi insuportabili, până la punctul în care aceeași Curte Supremă care a legalizat eutanasia a declarat în 2005 că acești timpi de așteptare reprezintă o încălcare a dreptului la viață.

Multe persoane din sectorul sănătății au ajuns la aceeași concluzie. Chiar și înainte de intrarea în vigoare a proiectului de lege C-7, rapoartele de abuz erau frecvente. Un bărbat cu o boală neurodegenerativă a declarat în fața Parlamentului că asistentele și un etician medical de la un spital au încercat să îl forțeze să se sinucidă, amenințându-l cu falimentul, cu costuri suplimentare sau cu externarea forțată din spital, chiar refuzându-i apă timp de 20 de zile. Practic, fiecare grup pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Canada s-a opus noii legi. Fără efect: guvernul a considerat convenabil să ignore aceste grupuri, de altfel, impecabil de progresiste.

De atunci, lucrurile nu au făcut decât să se înrăutățească. O femeie din Ontario a fost forțată să fie eutanasiată pentru că ajutoarele pentru locuințe nu i-au permis să obțină o locuință mai bună care să nu-i agraveze alergiile paralizante. O altă femeie cu dizabilități a solicitat să moară pentru că „pur și simplu nu-și permite să continue să trăiască”. O altă persoană a solicitat eutanasierea deoarece datoriile legate de Covid au făcut-o incapabilă să plătească tratamentul care îi menținea durerea cronică suportabilă – sub actualul guvern, canadienii cu dizabilități au primit un ajutor financiar suplimentar de 600 de dolari în perioada Covid; studenții universitari au primit 5.000 de dolari.

Când familia unui bărbat cu dizabilități în vârstă de 35 de ani care a recurs la eutanasie a ajuns la azilul de bătrâni în care acesta locuia, au găsit „urină pe jos… pete de fecale pe jos… pete de care pur și simplu ți se lipea încălțăminte. De exemplu, dacă stăteai la căpătâiul lui și voiai să pleci, piciorul tău era literalmente blocat”. Potrivit guvernului canadian, legea privind sinuciderea asistată are ca scop „prioritizarea autonomiei individuale a canadienilor”; ne putem întreba cât de multă autonomie a avut un om cu dizabilități care zace în propria mizerie atunci când a pus în balanță moartea și viața.

În ciuda faptului că guvernul canadian insistă că sinuciderea asistată are legătură cu autonomia individuală, acesta a ținut cont și de avantajele sale fiscale. Chiar înainte ca proiectul de lege C-7 să intre în vigoare, ofițerul de buget parlamentar a publicat un raport despre economiile de costuri pe care le va crea: în timp ce vechiul regim MAID economisea 86,9 milioane de dolari pe an – o „reducere netă a costurilor”, în cuvintele sterile ale raportului – proiectul de lege C-7 va crea economii nete suplimentare de 62 de milioane de dolari pe an.

Asistența medicală, în special pentru cei care suferă de afecțiuni cronice, este costisitoare; dar sinuciderea asistată costă contribuabilul doar 2.327 de dolari pe „caz”. Și, bineînțeles, cei care trebuie să se bazeze în totalitate pe Medicare furnizat de guvern reprezintă o povară mult mai mare pentru finanțe decât cei care au economii sau asigurări private.

Cu toate acestea, presa canadiană, care beneficiază de subvenții generoase, cu câteva excepții onorabile, a manifestat o curiozitate mică față de uciderea socială deschisă a cetățenilor uneia dintre cele mai bogate țări din lume. Poate că, la fel ca mulți medici, jurnaliștii se tem să nu fie acuzați de „neprogresism” pentru că pun la îndoială noua cultură a morții, o acuzație fatală în cercurile politicoase. Radiodifuzorul public canadian, care în 2020 i-a asigurat pe canadieni că nu există „nicio legătură între sărăcie și alegerea morții asistate medical”, nu a avut prea multe de spus în legătură cu evoluțiile ulterioare.

Anul viitor, porțile se vor deschide și mai mult atunci când cei care suferă de boli mintale – un alt grup disproporționat de săraci – vor deveni eligibili pentru sinucidere asistată, deși medicii și asistenții entuziaști au anticipat deja legea. Se vorbește deja despre posibilitatea de a permite accesul „minorilor maturi” la eutanasie – gândiți-vă doar la economiile pe viață. Dar nu uitați, pantele alunecoase sunt întotdeauna o greșeală.

Tribuna.US