De ce sunt femeile atrase în mod natural de convingerile toxice ale progresismului?

Recent, am scris un articol intitulat “Hell Hath No Fury Like A Single Liberal Woman”, bazat pe propria mea experiență ca fostă democrată, și am oferit câteva explicații cu privire la motivul pentru care femeile singure reprezintă o proporție atât de mare din Partidul Democrat. Și de ce multe dintre aceste femei par a fi oarecum instabile din punct de vedere mental. Pe baza comentariilor primite în căsuța mea de e-mail și pe rețelele de socializare, articolul a fost destul de bine primit. Ei bine, în mare parte bine primit. Bineînțeles, de fiecare dată când numești categoric un grup de oameni, în special femei singure, „nebune”, este inevitabil să primești ceva împotriviri, analizează Jennifer Galardi pentru The Federalist.

Un scriitor de la Wonkette a scris o disertație, disecându-mi articolul rând cu rând pentru a demonstra de ce tot ceea ce am spus era o problemă a lui „Jennifer”, mai degrabă decât o problemă atribuită ideologiei de stânga. Cred că autorul mi-a demonstrat punctul meu de vedere cu privire la faptul că socialiștii sunt plini de compasiune în exterior, dar vicioși și hipercritici în interior.

Cu toate acestea, m-a pus pe gânduri. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Personalitatea și dispoziția mea au fost cele care m-au înclinat să cad pradă gândirii de tip cult sau valorile de stânga mi-au modificat convingerile fundamentale? Da.

Este natura?

Oricât de mult s-ar plânge că „genul” este o construcție socială, femeile au trăsături inerent feminine care le predispun la valori socialiste sau progresiste. Folosesc aceste cuvinte ca și cadre ideologice, mai degrabă decât să mă refer la sensul lor etimologic. „Progresiștii” nu par deosebit de interesați de progres. Amânăm această dezbatere pentru altă dată.

Stânga folosește ca armă tendința femeilor de a fi mai atente și mai grijulii. Se joacă pe seama emoțiilor pe care probabil toate femeile le-au simțit la un moment dat în viața lor – sentimentul de a fi profitat, deposedat sau tratat cu superioritate. Femeile care nu s-au debarasat încă de narațiunea de victimă vor continua să empatizeze cu ea și să stea alături de „frații și surorile” lor.

Capacitatea de a percepe umanitatea care stă la baza fiecăruia este un bun obiectiv. Dar incapacitatea de a-ți înțelege propria viață ca pe o poveste unică, cu un context special, este ignorantă. Femeile trebuie să fie dispuse să se întrebe în ce măsură o anumită narațiune este adevărată pentru mine? De asemenea, ele trebuie să fie brutal de sincere cu răspunsul lor.

Îmi amintesc că eu însămi am trecut prin acest exercițiu în timpul transformării mele spirituale și politice. În ce măsură este adevărată pentru mine povestea masculinității toxice și a patriarhului rău? Deși am avut unele incidente nefericite cu bărbați, am mai mulți bărbați în viața mea care nu au fost decât susținători, amabili și politicoși. De acord, mulți dintre acești bărbați au fost prezenți înainte de a cădea în abisul stângist și au reapărut la ieșirea din apele toxice în care am înotat. Dar ei sunt acolo, iar eu aleg să-mi amintesc și să mă concentrez asupra acestor relații.

Acum, când o prietenă spune ceva despre comportamentul paternalist malefic al bărbaților, sunt isteață și îi amintesc că a fost vorba de comportamentul paternalist malefic al unui anumit bărbat. Acel bărbat anume are de obicei unul sau o combinație de cuvinte asociate cu numele său -yoga, vegan și Los Angeles.

Sau cum suntem manipulate?

Aceasta este latura naturală a preferințelor ideologice ale femeilor. Partea nutritivă include instituțiile din societate și cultură, precum și relațiile personale. Nu este o noutate faptul că instituțiile noastre, în special educația, impun identitatea femeilor tinere. La fel și cu cultura. Prieteniile, mentorii și cercurile sociale au, de asemenea, o influență covârșitoare în modelarea viziunii asupra lumii a unei femei, în special la vârsta adultă tânără. Cu toate acestea, cea mai influentă și formativă relație pe care o va avea vreodată o femeie este cea pe care o împarte cu tatăl ei.

Susțin faptul că încrederea în sine, valoarea de sine și percepția de sine a unei femei depind în mod disproporționat de legătura paternă. Dacă această legătură este ruptă sau disfuncțională, aceasta va modifica în mod fundamental modul în care multe femei interacționează nu numai cu bărbații, ci și cu fiecare persoană și idee din jurul lor.

Avem probleme cu tații

În timp ce se vorbește mult despre tații absenți și efectul lor asupra băieților tineri – și pe bună dreptate – este la fel de important să examinăm relația tată-fiică. Chiar și tații care sunt prezenți fizic pot să nu fie bine echipați pentru a cultiva tipul de legătură de care o fetiță are nevoie pentru a se simți în siguranță și iubită, lăsând femeile în imposibilitatea de a impune limite adecvate sau de a fi perspicace cu empatia lor.

Cred că există o mulțime de femei singure care umblă pe aici cu mari și vechi „probleme cu tații”, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la paradigma de stânga. Una în care statul sau un bărbat care abuzează de putere (de exemplu, Harvey Weinstein, Matt Lauer, sau orice număr de „guru” spirituali) intervine ca forță paternă.

Cu toate acestea, poate că putem lăsa politica deoparte și să dăm dovadă de un pic de bunăvoință. Dacă nu o fac, înseamnă că nu mă voi ierta niciodată pentru greșelile pe care le-am făcut și pentru viziunea denigrată despre lume pe care am avut-o. Dacă nu o facem, transmitem mesajul că nu există speranță pentru aceste femei sau cale de răscumpărare. Sincer, acest lucru este sfâșietor și nu este adevărat.

Este Creștinismul soluția?

Acest lucru nu absolvă un comportament prost și imatur. Ceea ce face este să evidențieze rolul imperativ pe care îl joacă Creștinismul în cultura occidentală și necesitatea de a continua să milităm pentru resuscitarea acestuia, alături de alte instituții și organizații sociale care formează caractere.

Deși au existat mulți factori care au contribuit la propria mea transformare, Isus Hristos a fost în centrul acesteia. Vreau să spun asta la propriu. Conservatorii au adus puncte frumoase care au făcut apel la logica mea, dar care nu au făcut nimic pentru a vindeca tăieturile din inima mea. Sigur, puteam să le pun un plasture pe ele prin meditație și gânduri de pace, dragoste și unicorni, dar, în cele din urmă, crusta se rupea din nou și din nou.

Nu conta cât de imperfect mă iubea tatăl meu. Să știu că am un Tată perfect care mă iubește perfect și nu doar să intelectualizez, ci să simt această iubire, și să o simt profund, a fost cea mai profundă vindecare pe care am primit-o vreodată. Nu există nicio vină, nicio furie, niciun resentiment pentru ceea ce nu am avut în copilărie – doar o recunoștință atât de imensă încât m-a îngenuncheat. Acest tip de recunoștință va schimba fundamental viața cuiva.

Faptul că sunt cine spune Dumnezeu că sunt și nu fata distrusă și pierdută, cu o mulțime de relații eșuate și vise nerealizate în urma ei, a schimbat totul. Faptul că nu mai sunt eu, ci „Cel ce trăiește în mine” mi-a permis să merg înainte în viață, neîngrădită de trecut și absolvită de amărăciune. Acest lucru nu înseamnă că viața este acum acadele și curcubee. De fapt, dimpotrivă. Aș spune că a devenit chiar mai provocatoare. Cu toate acestea, nu mai sunt singură în a răspunde la aceste provocări. Pot face toate lucrurile prin Hristos, care îmi dă putere.

Această nouă percepție necesită o profunzime a umilinței și a supunerii pe care nu am cunoscut-o niciodată – din nou, nu este o caracteristică definitorie a extremei stângi.

Așa că poate că înainte de a o condamna pe femeia singură, nebună și socialistă, care se laudă cu cel de-al 15-lea avort al ei sau care țipă în genunchi la ideea de încă patru ani de Donald Trump, ne putem ruga pentru ea. Au fost atât de mulți oameni care au făcut asta pentru mine. A funcționat.

