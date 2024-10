De ce votează tinerii cu Stânga?

Profesorii socialiști îi fac să se gândească la guvern ca la un copac cu bani pe degeaba

Cincizeci și șapte la sută dintre tinerii între 18 și 34 de ani intervievați o preferă pe Kamala Harris pentru funcția de președinte, față de 26% pentru Donald Trump, potrivit Centrului Pell. De ce tinerii noștri gravitează în jurul idealismului progresist și a statului asistențial? Este vorba de sloganuri precum „noua cale de urmat” sau „economia oportunității”?

Nu. Este vorba de cadouri. Vibe-ul progresist este că guvernul mare va avea grijă de tine. Știe ce e mai bine pentru tine. Va redistribui banii după bunul plac. Trebuie să vă puneți un zâmbet pe față în timp ce vă ia laurii, armele și banii. „Credem în colectivitate”, a declarat Harris, la fel ca Hillary Clinton care spunea că „este nevoie de un sat”. Echitate în Schenectady. Alocații pentru toți, scrie Andy Kessler pentru WSJ.

Vreți dovezi? Voturile lui Harris în Senat sunt la stânga socialistului Bernie Sanders. Candidatul la funcția de vicepreședinte Tim Walz admiră China, spunând că „toată lumea este la fel și toată lumea împarte”. Viva la revolución și tricouri Che Guevara pentru toți.

Acest lucru este împotriva libertății. Prea mulți dintre tinerii de astăzi se aliniază progresiștilor pentru că sunt insuficient de educați și prea îndoctrinați cu agenda altcuiva. Profit este un cuvânt rău. Este vorba de „dă-mi, dă-mi”, fie că este vorba de anularea împrumuturilor pentru studenți, de asistență medicală gratuită sau de credite fiscale.

Cine este de vină? Profesorii de științe sociale care urăsc capitalismul, pentru început, cu gândirea lui Tim Walzian: „Socialismul unei persoane este vecinătatea altei persoane”. Adăugați profesori de colegiu care gândesc la fel. Etica muncii și ambiția se evaporă.

Mai rău, Pew Research remarcă faptul că aproape o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani care nu au copii în prezent nu sunt sigure dacă își vor dori vreodată copii. De ce? Camila Thorndike, „directorul de angajament climatic” al campaniei Harris, se numără printre cei ezitanți, declarând pentru Washington Post: „Vreau să îi protejez de suferință”. Prognozele progresiste permanent pesimiste induc teamă. Nu e de mirare că ratele de fertilitate din Statele Unite sunt la minime istorice.

Bine, știu că atrag ură. De fiecare dată când scriu despre tineri, primesc un cor de comentarii și tweet-uri care îmi spun că sunt un bătrân care strigă: „Hei, copii, plecați de pe peluza mea”. Da, da. Foarte inteligent. Nu sunt atât de bătrân. Dar în colectivul Kamala – așa cum a încercat California – peluzele private „ornamentale” sunt eliminate, iar vegetația rezistentă la secetă este introdusă. Progresiștii te vor literalmente departe de propria ta peluză.

Conversațiile mele cu tinerii care dau dovadă de o motivație reală arată confuzia lor: „Vreau să fac un start-up”. Grozav! Pentru a face ce? „O chestie sau alta sustenabilă. Să salvez planeta.” OK, este productiv? „Ce este asta?” Are o scală? „Huh?” Va face mai mult cu mai puțin? „Nu chiar, are nevoie de o mulțime de bani pentru a continua și a salva mai multă lume.” Sună ca o organizație nonprofit. De fapt, bogăția provine din furnizarea de lucruri din ce în ce mai ieftine către milioane de oameni, nu din pomană. „Nu-mi pasă de bani.”

Bine, spun eu, dar progresul și bunăstarea societății apar atunci când încânți clienții și amâni consumul pentru a reinvesti profiturile în produse mai bune. Privirile lor sunt ca și cum aș descrie aritmetica chineză.

Tinerii noștri nu sunt leneși, ci pierduți. Progresiștii au opinii ferme cu privire la societate, dar nu au nicio soluție viabilă în afara distribuirii banilor altora – luați de la cei puțini care sunt cu adevărat productivi, conduc progresul și generează bogăție prin satisfacerea nevoilor clienților. Este o spirală descendentă: Atunci când progresiștii taxează – strigând „partea echitabilă!” – ei îi paralizează pe cei puțini productivi care creează, de fapt, adevăratele locuri de muncă, altele decât cele de vânzător de hamburgeri, din subsolul părinților.

Pentru progresiștii agresivi, guvernul este pur și simplu un pom magic de bani. Votați stânga și dolarii apar. Incompetența crasă a guvernului – gândiți-vă la miliarde pentru opt încărcătoare de vehicule electrice pe care Harris trebuia să le facă – a distrus asistența medicală (mulțumesc, ObamaCare) și educația (asistată de sindicatul profesorilor lui Randi Weingarten) și este aproape de a distruge energia (net zero), chiar și în timp ce administrația Biden-Harris lucrează din greu pentru a distruge Big Tech – una dintre puținele industrii productive. Și nu voi ierta niciodată Hollywood-ul progresist pentru că a transformat „Războiul Stelelor” într-o prostie wokey Wookiee de nevăzut.

Ce industrii vor rămâne în picioare? Cui îi pasă, pentru că tipii visători cred că inteligența artificială generativă va distruge toate locurile de muncă, iar guvernul va asigura un venit de bază universal, astfel încât ei să poată sta pe Zyn, TikTok și să joace toată ziua jocuri video College Football 25. Un triumfalism tineresc naiv.

Acesta este un final fals. Mai sunt atât de multe de inventat: medicamente, imunoterapie, fuziune, haine pliabile automat, robotică umanoidă, mașini zburătoare. Munca asiduă a creierului, plus timp liber de calitate pentru reîncărcare, este obiectivul, nu o națiune de regine ale bunăstării.

Îmi pare rău pentru tinerii cărora le pasă, muncesc din greu, sunt productivi și ajută la împingerea bolovanului progresului pe panta abruptă, purtându-i în același timp pe toți ceilalți pe spate. Ești tu împotriva colectivității, a satului, care înseamnă întotdeauna să fii sprijinit, răsfățat, să trăiești din munca grea a altcuiva și apoi să te plângi că ajutoarele nu sunt suficient de mari. Așa că, da, pleacă de pe peluza mea, atât timp cât peluzele sunt încă permise.

