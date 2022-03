De la fermieri la navetiști, prețul combustibilului impus de Biden îi afectează pe toți americanii

La fel ca majoritatea americanilor, și Dennis Johnson cheltuie de două ori mai mult pe combustibil. Înainte, costurile lui erau de 25.000 de dolari, dar acum ajunge la 50.000 de dolari – în fiecare lună, analizează Kylee Zempel într-un articol The Federalist.

Johnson este un fermier din Michigan specializat pe lactate, care produce de asemenea și carne de vită și cultivă porumb, lucernă, ovăz și sorg pe 5.000 de acri. Activitatea sa e vastă, are peste 20 de tractoare, mai mult de 15 camioane, 50 de angajați și o secțiune de transport pentru furaje, gunoi de grajd, nisip și producția de lapte a fermei. Creșterea vertiginoasă a prețului combustibilului nu este însă prima lovitură pentru afacerea sa; doar îl afectează într-o perioadă în care lucrurile deja stăteau rău.

„Situația nu e fost deloc ușoară de când a început pandemia Covid“, a declarat Johnson pentru The Federalist, explicând că laptele produs de fermă era vândut restaurantelor, iar respectiva piață de desfacere s-a închis aproape complet luni de zile în perioada de vârf a lockdown-urilor. „A fost o vreme grea“.

Acum îi afectează și problemele cu lanțul de aprovizionare. Johnson a spus că poate dura și șase luni pentru a face rost de echipamentele și piesele ce erau în general disponibile pe stoc.

Hrana pentru vite (soia și porumb) îl va costa în plus cel puțin 1,5 milioane de dolari sau mai mult în acest an, estimează Johnson. „Prețul îngrășământului s-a dublat și nici nu suntem siguri că vom putea cumpăra ceea ce ne trebuie. Furnizorii noștri locali au puțin sau deloc în stoc. Și ierbicidele s-au scumpit enorm. Roundup, de exemplu, e de șase ori mai scump“, a spus el.

Aceste prețuri uriașe la combustibil nu sunt surprinzătoare, având în vedere demersurile radicale ale administrației Biden în direcția energiei verzi și renunțarea la independența energetică a SUA încă din prima sa zi de mandat. Dar, în timp ce Biden încearcă să pretindă că este vina Rusiei și spune că „nu prea are ce face în această privință“, așa cum a declarat recent, milioane de americani din toată țara abia abia reușesc să se mențină la linia de plutire. Costul mobilității este complet nesustenabil.

Naveta e scumpă

Allison, care a cerut să nu-i divulgăm numele de familie de teamă să nu aibă probleme la servici, nu e șef peste o fermă de 5.000 de acri, dar conduce 50 de minute spre și dinspre școala publică din Minnesota unde predă. Prețul benzinei o afectează puternic.

Naveta către acea școală, situată în suburbiile Twin Cities, a meritat până acum pentru că îi iubește pe copiii defavorizați cu care lucrează. De trei ani e acolo, urmează să primească titularizarea și are multe zile de concediu neutilizate, lucru care i-ar putea fi de folos întrucât ea și soțul ei își doresc să întemeieze o familie.

„Aceste prețuri la benzină mă fac să mă întreb dacă nu a fost o decizie pripită faptul că am acceptat să continui să lucrez acolo“, a declarat ea pentru The Federalist.

Allison trebuie să facă de două ori plinul în fiecare săptămână, consumând aproape un sfert de rezervor la fiecare drum, iar prețul e aproximativ $4/galon.

„Dintr-un salariu de profesor, cheltuiesc cu ușurință 100 de dolari pe benzină pentru a face naveta. Chiar dacă acest cost nu s-a dublat încă, nu este nici departe de a ajunge acolo“, a spus ea.

Alți americani caută să se mute mai aproape de locul de muncă. Shayna Goeman are de condus cam 15 minute până la banca din Oconomowoc, Wisconsin unde lucrează și plănuia să se mute mai departe, într-o zonă în care chiria este mai ieftină. Acum își reanalizează planurile.

„Nu mai face sens din cauza costurilor cu naveta“, a explicat ea. „Acum va trebui să caut o chirie mai aproape de locul de muncă, ceea ce înseamnă probabil costuri mai mari. E o situație fără ieșire în clipa de față“.

Politici de separare a familiei

După doi ani de isterie Covid, în care multe persoane nu s-au putut întâlni cu rudele lor, și prețurile mari la combustibil cauzate de Biden țin familiile la kilometri distanță și blocate din nou în casă. Jennifer George, soție și mamă din Maryland, plănuia să-și viziteze familia din Minnesota, dar având în vedere prețul benzinei, se îndoiește că va putea face acest lucru.

„Am vrut să ne întâlnim cu toții înainte de operația cumnatului meu, căruia i se va înlocui o valvă la inimă, dar e puțin probabil să reușim să facem asta dacă nu se schimbă ceva“, a spus ea.

Grace Peters, care locuiește în Michigan cu cei patru copii ai săi și cu soțul pastor, a declarat și ea că prețul combustibilului o împiedică să-și viziteze familia din Alabama. Mergea să-i vadă de două sau trei ori pe an, dar a spus că anul acesta va trebui să se considere norocoasă dacă va reuși să ajungă la rude măcar o dată, cu ocazia vreunei sărbători.

Având în vedere veniturile mici ale familiei, reduc costurile cum pot. În ceea ce o privește, asta înseamnă să stea acasă cât mai mult posibil în timp ce soțul ei este la serviciu. Practic, o altă rundă de carantină.

„Încerc să nu ies din casă, ca să nu trebuiască să conduc“, a declarat ea pentru The Federalist, menționând că un rezervor o costă 60 de dolari, și mașina consumă mult. „Asta înseamnă că trebuie să stau acasă cu patru copii toată ziua, în fiecare zi, cât de mult posibil, ca să nu consum benzină. Ne-ar plăcea să mergem în diferite locuri și mi-aș dori să-i pot duce la un muzeu de știință sau un parc, dar toate sunt la 20-30 de minute distanță, în Lansing, și nu se justifică costurile cu benzina“.

Charity Ferguson din Wyoming, mamă a șase copii, se confruntă cu aceleași probleme. „Ne este greu să ducem copiii oriunde“, a spus ea, „și dacă vrem să ajungem la o sală de jocuri sau la un parc de distracții, trebuie să planificăm cu mult timp în avans, deoarece costurile de transport sunt atât de mari“.

Cel mai apropiat magazin alimentar, despre care Ferguson spune că e „jaf la drumul mare“, se găsește la 35 de mile distanță. La fel și biserica la care familia ei merge. Iar meciurile de fotbal și baschet ale fiilor ei au fiecare loc la 35-200 de mile distanță.

„De fiecare dată când umplem rezervorul ne costă $95 și ar fi chiar mai mult, dar cardul nostru e programat să oprească pompa când atinge această sumă, a spus ea.

Cât de mare poate fi ipocrizia?

În timpul recentului său discurs privind Starea Națiunii, Joe Biden afirma că „mărețul său plan pentru combaterea inflației“ este ca firmele să „scadă costurile de producție, nu să micșoreze salariile“. Însă pentru proprietarii de afaceri care cheltuiesc enorm pe combustibil nu există opțiunea reducerea costurilor fără riscul de a da faliment. Mulți dintre ei sunt obligați să crească prețurile, afectând astfel consumatorii americani și distrugând micile întreprinderi.

Mason Gross, care lucrează pentru compania Ford Signs, Inc. de pe coasta Californiei, în Oceanside, a declarat că prețurile la motorină în acea zonă au ajuns la $6/pe galon și au crescut cu aproape un dolar în ultima săptămână. El a spus că aceste creșteri le afectează clienții – dintre care mulți sunt noi companii care au nevoie de serviciile lor – întrucât Ford a fost nevoită să-și majoreze prețurile cu sute de dolari deoarece deplasarea până la fiecare locație costă tot mai mult.

„Poate că pentru majoritatea oamenilor suma aceasta nu pare mare lucru, dar cine începe o afacere nu prea are, de obicei, 300 de dolari în plus“, a explicat Gross pentru The Federalist. „E un lucru care consider că afectează direct familiile cu care lucrez“.“

Biden e de vină

Sintagma „Afectează în mod direct familiile“ ar putea fi utilizată pentru a descrie toate politicile dezastruoase ale lui Biden, din țară și din străinătate. Familiile sunt direct afectate de fanteziile despre energia verde și de rafturile goale, la fel cum au fost afectate de șomaj din cauza mandatelor de vaccinare și de retragerea eșuată din Afganistan.

Americanii sunt mai săraci, mai slabi, mai triști și mai nesănătoși decât erau înainte ca Biden să preia mandatul și oricât ar încerca președintele, secretarul său de presă, Big Tech sau aparatul de presă să arunce vina pe altcineva, nu poate abate atenția de la faptul că el este responsabil pentru actuala realitate. De la o coastă la alta, prețul combustibilului îi împiedică pe oameni să doarmă liniștiți și îi ține închiși în case – cu alte cuvinte, cu Biden la cârmă, poporul american este stresat și izolat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US