Decăderea „Pride”

Pe 2 iunie 2024, protestatarii au blocat temporar parada Philly Pride. Aceștia nu erau membri ai Bisericii Baptiste Westboro sau reprezentanți ai Proud Boys, ci membri ai unui grup numit Queers 4 Palestine. Ei au afișat o pancartă pe care scria “Fără mândrie în genocid”.

După cum au explicat într-o declarație pe Instagram, ei au văzut parada Pride din oraș ca pe un simbol al opresiunii, nu al eliberării: un “instrument de relații publice folosit de brațul corporatist al statului pentru a distrage atenția publicului de la configurația politicilor și practicilor violente și represive aplicate persoanelor gay din întreaga lume”.

Perturbarea a fost cel mai recent semn al provocărilor cu care se confruntă Pride, o sărbătoare de o lună care a unit corporații și grupuri de activiști, lideri politici și disidenți autointitulați pentru a celebra nu numai eliberarea homosexualilor, ci și homosexualitatea în general. După decenii de creștere a adeziunii, Pride pare să-și piardă legitimitatea publică. Schimbarea se reflectă într-o retragere corporatistă din marketingul cu tema Pride, schimbări în opinia publică și conflicte între grupurile progresiste cu privire la semnificația Pride.

Inspirate de revoltele Stonewall din 1969, primele parade Pride au avut loc în 1970 în New York, San Francisco, Chicago și Los Angeles. Pe măsură ce deceniile au trecut, Pride a ajuns să simbolizeze nu numai acceptarea din ce în ce mai mare a minorităților sexuale, ci și averile în creștere ale unei clase profesionale urbane educate, care apreciază exprimarea de sine, egalitatea și diversitatea. Comercianții au recunoscut acest lucru și au căutat să exploateze, în cuvintele lui Katherine Sender, profesor de comunicare la Cornell, asocierea dintre „erotismul între persoane de același sex și tineretul urban la modă”. Companiile producătoare de alcool, care nu aveau motive să se teamă de alienarea consumatorilor religioși, au deschis calea.

În 2023, au venit reacțiile negative. Pe 1 aprilie, influencerul transgender Dylan Mulvaney a postat pe Instagram o fotografie cu o cutie personalizată de Bud Light. Comentatorul conservator Matt Walsh a făcut apel la boicot. Kid Rock a postat un videoclip cu el însuși împușcând o cutie de bere. Megyn Kelly a comparat consumul de bere cu „un deget mijlociu pentru femei”. Vânzările Bud Light au scăzut cu aproximativ 25% în câteva săptămâni. Doi directori asociați cu promovarea Mulvaney au fost concediați. Directorul de marketing al Anheuser-Busch a fost dat la o parte. Bud Light, cea mai vândută bere din SUA timp de douăzeci și doi de ani, a fost detronată de Modelo Especial.

Target s-a confruntat cu critici similare după ce conturile de pe rețelele de socializare au susținut că un costum de baie de mărimea XS, anunțat ca având “legături ușoare” la nivelul pieptului și o croială “confortabilă” în zona intimă, era disponibil pentru cumpărare în secțiunea pentru copii. (Oficialii Target au răspuns că costumele erau oferite doar în mărime adultă și nu erau destinate copiilor). Vânzările au scăzut cu 5 % în perioada aprilie-iunie, prima scădere de acest gen din ultimii șase ani.

Corporațiile au luat notă. După câțiva ani de creștere a importanței, comemorările Pride au fost mai discrete în 2024. Nike, care a oferit colecții Pride din 1999, a refuzat să ofere una în acest an. Target a renunțat la îmbrăcămintea pentru copii cu tematica Pride și a oferit marfă Pride doar în jumătate din magazinele sale. Bud Light s-a abținut de la orice publicitate pe tema Pride, subliniind în schimb parteneriatul său cu Dustin Poirier, un luptător UFC.

Datorită, în parte, acestor decizii ale comercianților cu amănuntul, Pride a fost mai puțin proeminentă în acest an în spațiile publice ale orașelor americane – ca și cum magazinele din Manhattan ar fi încetat brusc să mai facă expoziții de Crăciun.

„Cu siguranță nu am văzut o cantitate semnificativă de obiecte sau steaguri ale mândriei afară, ceea ce m-a cam uimit pentru că locuiesc într-o zonă destul de progresistă”, a deplâns un comentator. „Și eu am observat acest lucru”, a scris un altul. „Chiar și atunci când am fost în oraș, am văzut doar câteva”.

Unul dintre motivele pentru care Pride este mai puțin proeminent în acest an este că orașele au alte motive de îngrijorare. În ciuda originii sale în revolte, Pride a beneficiat în mare măsură de reducerea istorică a criminalității pe care au cunoscut-o orașele americane în anii 1990. Orașele au devenit brusc sigure pentru profesioniștii educați ale căror valori erau în general în acord cu Pride, indiferent dacă erau sau nu LGBTQ. Zonele care au fost odată cunoscute pentru criminalitate și dezordine s-au îmbogățit treptat, un proces adesea marcat de apariția unor magazine împodobite cu steaguri curcubeu.

După ce a profitat mult timp de stabilitatea centrelor urbane la modă din America, Pride trebuie acum să țină cont de unele dintre problemele cu care se confruntă acestea. Creșterea dezordinii publice și scăderea numărului de polițiști au remodelat orașele americane și au acum un efect asupra comemorării sărbătorii.

Invocând un deficit de ofițeri de poliție și îngrijorări cu privire la siguranța publică, Chicago a limitat parada Pride din acest an la 150 de înscrieri (față de 199 în 2023) și a scurtat traseul acesteia. Mișcarea nu are nimic de-a face cu opoziția ideologică și totul de-a face cu un fapt inevitabil: dacă centrele urbane ale Americii scad, la fel vor face și festivalurile lor de semnal. Atunci când guvernarea progresistă eșuează, chiar și sărbătorile progresiste sunt afectate.

Căsătoria gay nu a fost niciodată mai sigură, fiind recunoscută ca un drept constituțional de către Curtea Supremă și consfințită în lege prin Legea privind respectarea căsătoriei din 2022. Prioritățile grupurilor LGBTQ – până la și inclusiv tranzițiile de gen pentru copii – continuă să se bucure de sprijinul Casei Albe și al principalelor companii medicale.

Cu toate acestea, sprijinul public pentru cauzele LGBTQ dă semne de slăbire. În 1996, Gallup a constatat că 27 % dintre respondenți susțineau căsătoria între persoane de același sex. Până în 2022, acest număr a crescut la 71%. Cu toate acestea, în ultimii ani, după cum a remarcat politologul Ryan Burge, această schimbare rapidă a atitudinilor publice „a stagnat. Poate chiar s-a inversat puțin”. În ultimul sondaj Gallup, 69% dintre respondenți au susținut căsătoria între persoane de același sex.

Mai îngrijorătoare pentru susținătorii Pride sunt sondajele care arată că sprijinul pentru căsătoria între persoane de același sex este în scădere în rândul tinerilor americani. Un sondaj realizat în 2021 de American Enterprise Institute a arătat că 80% dintre adulții din Generația Z erau în favoarea căsătoriei între persoane de același sex, comparativ cu 72% dintre millennials, 64% dintre Generația Xers și 59% dintre Baby Boomers.

În urma unui sondaj efectuat anul trecut, a reieșit clar că ceva s-a schimbat. Sprijinul pentru căsătoriile între persoane de același sex crescuse marginal în fiecare cohortă generațională – cu excepția generației Z, unde scăzuse la 69%. Americanii din generația Z sunt acum mai puțin favorabili căsătoriilor între persoane de același sex decât cei din generația millennial.

Aceste rezultate pot reflecta o întoarcere mai largă spre dreapta în rândul bărbaților din Generația Z, care se opun mult mai mult feminismului decât omologii lor din generația millennial. Oricum ar fi, datele lovesc în înțelegerea de sine a susținătorilor Pride așa cum opoziția din partea americanilor mai în vârstă nu ar putea-o face niciodată. O cauză asociată mult timp cu tinerețea și vitalitatea pare să piardă acum favoarea tinerilor.

O problemă similară este reprezentată de criticile progresiste ale Pride, care au devenit frecvente de la izbucnirea conflictului din Gaza. Atunci când compania de încălțăminte UGG și-a anunțat colaborarea cu Alok Vaid-Menon, un influencer queer, pentru ediția din 2024 a Pride, utilizatorii rețelelor de socializare l-au denunțat pe Vaid-Menon – eoarece compania mamă a UGG face afaceri în Israel.

„Alok, acest lucru este profund supărător”, a scris un utilizator Instagram. „UGG este un brand sionist cunoscut și scoate la iveală manualul de pinkwashing pentru a distrage atenția de la complicitatea lor în genocid”.

Teoreticienii intersecționali insistă asupra faptului că promovarea drepturilor gay necesită promovarea unei agende mai ample de anti-rasism și decolonizare. Aceasta necesită dărâmarea zidurilor de la frontiere și abolirea închisorilor, definanțarea poliției și denunțarea supremației albe. Acest lucru se poate vedea în evoluția simbolisticii mișcării.

Steagul Rainbow Pride, conceput în 1978 de Gilbert Baker, a fost înlocuit de steagul Progress Pride, care prezintă nu numai roz pal și albastru pentru a reprezenta cauzele transgender, ci și negru și maro pentru a simboliza legătura inextricabilă dintre drepturile LGBTQ și justiția rasială.

Asocierea cauzelor LGBTQ cu retorica anti-rasistă și decolonială este de natură să deranjeze anumite orientări politice. Pe 8 octombrie, la o zi după atacul Hamas asupra Israelului, sute de protestatari s-au adunat în Times Square din New York pentru a susține cauza palestiniană.

Un mic grup de contraprotestatari a fluturat steaguri israeliene, inclusiv unul care prezenta o stea a lui David suprapusă peste dungile curcubeu ale steagului original al Pride. Steagul a evocat o laudă de lungă durată, conform căreia Israelul este de departe cea mai prietenoasă țară cu LGBTQ din Orientul Mijlociu.

Este imposibil să ne imaginăm un banner similar care să prezinte Steaua lui David suprapusă peste steagul Progress Pride, pentru simplul motiv că steagul Progress Pride reprezintă o ideologie politică potrivnică existenței Israelului. Este la fel de ostil chiar și viziunilor liberale convenționale ale Statelor Unite. Printre altele, homosexualitatea înseamnă acum (în cuvintele acestor protestatari) „din Palestina până în Mexic, toate zidurile trebuie să dispară”.

Un conflict la fel de acut a apărut pe măsură ce ultimele litere ale inițialei LGBTQ au câștigat în importanță. Mai mulți scriitori proeminenți, împreună cu grupuri de lobby precum Alianța LGB, au încercat să apere protecțiile legale pentru lesbiene și homosexuali, respingând în același timp lucruri precum tranzițiile de gen pentru minori.

Dar argumentele lor nu au convins mișcarea LGBTQ în general. Homosexualitatea – care respinge nu numai heteronormativitatea, ci și orice identitate sexuală stabilă – pare să fie termenul de control. Ea poate îmbrățișa homosexualitatea sau lesbianismul în măsura în care acestea se opun heterosexualității, dar se întoarce împotriva lor atunci când încep să insiste asupra sexului biologic.

Dacă Pride ar fi contestat doar de o dreaptă religioasă diminuată, deși persistentă, atunci recentele sale eșecuri ar putea fi considerate temporare. Dar, de fapt, provocările sunt mai ample.

Mândria este acum criticată nu numai de creștinii conservatori, ci și de activiștii progresiști care revendică semnificația sa profundă. Asociată de mult timp cu tinerețea și viitorul, mândria își pierde sprijinul în rândul tinerilor americani. Trebuie să depășească nu numai opoziția externă, ci și propriile contradicții interne, deoarece este invocat în numele unui proiect imperial global și al revoluției decoloniale – al drepturilor homosexualilor și al negării tuturor distincțiilor sexuale. Steagul Pride, la fel ca steagul Statelor Unite, nu îi mai unește pe cei care au mărșăluit odată în spatele său.

Tribuna.US