Declinul global al democrației?

Un sondaj de opinie global indică faptul că democrația e în declin la nivel global. Pe 27 februarie, Pew Research Center, un pollster (agenție de sondaje de opinie) mondial, a publicat un raport privind subiectul și ale cărui concluzii surprind. Titlul raportului e sugestiv: Democratic rights are popular globally but commitment to them is not always strong / Drepturile democratice sunt populare la nivel global, dar dedicarea față de ele nu la fel de puternică.

Mulți cetățeni sunt nemulțumiți de felul în care funcționează democrația și 64% dintre ei consideră că parlamentarii nu au la inimă interesele cetățenilor și nu le pasă cum gândesc. [Raportul https://www.pewresearch.org/global/2020/02/27/democratic-rights-popular-globally-but-commitment-to-them-not-always-strong/]

La baza raportului stau informații furnizate prin interviuri date de 38.426 de persoane din 34 de țări. România nu e inclusă în raport, dar câteva țări occidentale și est europene sunt. Unele din concluzii au o relevanță deosebită și imediată pentru noi ca și creștini. Interviurile au acoperit nouă (9) subiecte, dar cele mai relevante subiecte pentru noi sunt (1) independența judiciarului; (2) libertatea religioasă; (3) alegerile; (4) libertatea cuvântului; și (5) libertatea presei.

La nivel global, 82% din respondenți cred că independența judiciarului e foarte importantă, 68% au aceeași opinie privind libertatea religioasă, 65% privind alegerile democratice, 64% privind libertatea cuvântului și 64% libertatea presei. Aceste procente, însă, diferă, uneori semnificativ, de la țară la țară, iar ceea ce surprinde este că, în general, est europenilor la pasă mai mult de libertățile fundamentale și de democrație decât occidentalilor.

De exemplu, 83% dintre francezi consideră că libertatea cuvântului e „foarte importantă”, dar acest procent e mai ridicat în Ungaria, unde 87% dintre unguri consideră libertatea presei ca fiind „foarte importantă”. De fapt, procentul acesta e cel mai ridicat din Europa, în Marea Britanie el fiind de doar 68%, în Australia de 63%, în SUA de doar 77% etc. Pe ultimul loc se află India, unde doar 32% din populație consideră libertatea presei ca fiind „foarte importantă”.

Privind libertatea presei, occidentalii sunt în urma est europenilor: 65% dintre francezi consideră libertatea presei ca fiind „foarte importantă”, la fel 77% dintre britanici, 80% în Statele Unite, 64% în Polonia și 76% în Ungaria. În Italia, doar 56% dintre cetățeni consideră libertatea presei „foarte importantă”.

Privind libertatea religioasă, procentul celor care o consideră „foarte importantă” e mai ridicat în Slovacia (84%), Bulgaria (84%), Ungaria (85%), Grecia (90%) și mai scăzut în Franța (71%), Olanda (77%), Spania (70%) și Italia (77%).

Probabil cel șocant aspect al raportului este că peste tot în lume procentul cetățenilor care cred că guvernele administrează statul în favoarea lor e în scădere masiva din 2002 în 2019. În 17 ani, acest procent a scăzut de la 88% la 30% în Italia; de la 86% la 48% în Germania; de la 88% la 56% în Polonia; de la 66% la 44% în Marea Britanie; de la 37% la 24% în Bulgaria; de la 79% la 66% în Turcia; de la 50% la 38% în Rusia; de la 32% la 21% în Ucraina; și de la 73% la 63% în Kenia. După cum se vede, cei mai puțin încrezători în autorități sunt cetățenii Ucrainei. În 2002, doar 32% dintre ucraineni credeau acest lucru, iar în 2019 doar 21%. Iar scăderea cea mai drastică a avut loc în Italia, o scădere de 58%.

Aș crede că și în România numărul celor care cred că statul administrează resursele în folosul lor e în scădere. Românii ies în stradă și protestează de mulți ani și autoritățile îi ignoră. Am încercat referendumul din 2018, protestele împotriva legii vaccinării obligatorii și alte proiecte care se izbesc de nepăsarea autorităților.

PETER COSTEA