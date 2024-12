Declinul lui Biden a pus americanii în pericol. Congresul ar trebui să-i ancheteze pe toți cei care au ascuns acest lucru

Discuțiile din mass-media cu privire la declinul mental și fizic al lui Joe Biden au evoluat de la negare la acceptare în ultimii patru ani. Acum, un articol din Wall Street Journal detaliază cât de mult control au avut cei care l-au manipulat pe Biden asupra administrației sale, inclusiv în momente-cheie precum retragerea dezastruoasă din Afganistan.

Articolul din 19 decembrie, „How the White House Functioned With a Diminished Biden in Charge” (Cum a funcționat Casa Albă cu un Biden diminuat la conducere), ilustrează faptul că, așa cum mulți americani (și probabil lideri mondiali) bănuiau, Biden nu era pe deplin la conducere în majoritatea timpului.

La începutul administrației, secretarul apărării, Lloyd Austin, s-a numărat printre membrii cabinetului care au participat în mod constant la briefingul prezidențial zilnic al lui Biden „prin rotație în fiecare săptămână”. Această ședință era urmată de o întâlnire privată între Austin și Biden, se arată în raportul Wall Street Journal.

„Dar în ultimii doi ani – o perioadă în care războaiele din Ucraina și Gaza au solicitat atenția președintelui – invitația lui Austin la ședința de informare a venit mai rar, până la punctul în care întâlnirea individuală a fost rareori programată”, se arată în raport. „Atunci când întâlnirile individuale au avut loc, acestea au fost mai degrabă virtuale, nu în persoană. Cu toate acestea, Austin putea obține oricând o întâlnire neprogramată cu președintele, dacă avea nevoie de ea”.

Acesta este un exemplu printre multe altele, care evidențiază modul în care, în funcție și în campanie, oamenii lui Biden – nu Biden – conduceau spectacolul.

Congresul nu trebuie să ignore această situație. Este nevoie de audieri ale Congresului pentru a înțelege cine i-a oferit acoperire, lăsând Statele Unite fără cârmă și vulnerabile în fața unei serii de amenințări, interne și externe.

Câți au închis ochii? Destul de mulți. La urma urmei, vorbim deschis despre limitele lui Biden, dar el este încă în funcție, se presupune că ia decizii majore, cum ar fi semnarea grațierii și vânzarea de oțel pentru zidul de la frontieră la prețuri de nimic. Toate acestea în timp ce Biden nu-și poate găsi drumul spre o ieșire.

„La evenimente, asistenții îi repetau adesea instrucțiuni, cum ar fi pe unde să intre sau să iasă de pe scenă, lucruri care ar fi evidente pentru o persoană obișnuită”, se arată în articolul din Wall Street Journal.

Acesta arată mai multe moduri neprezidențiale în care manipulatorii l-au manevrat pe Biden pentru a păstra secretă starea sa. Personalul i-a sfătuit pe cei care se întâlneau cu Biden să păstreze întâlnirile „scurte și concentrate”. Întâlnirile au devenit mai puțin frecvente în ultimii doi ani. În timpul reuniunilor administrației, consilierii seniori au îndeplinit adesea roluri care ar fi fost de obicei îndeplinite de președinte.

Potrivit Wall Street Journal, personalul a limitat cu cine vorbea Biden și ce spuneau. Întâlnirile aveau loc „mai târziu în zi”, când Biden era mai alert, iar dacă avea o zi proastă, întâlnirea era anulată. Potrivit raportului, „bazat pe interviuri cu aproape 50 de persoane”, personalul a jucat un rol mai important în gestionarea agendei sale decât președinții anteriori.

Ce s-a întâmplat cu sistemul american de control și echilibru? Persoanele cu poziții cheie în guvern, în special cabinetul lui Biden și membrii Congresului care s-au întâlnit cu el – nu au reușit să oprească această șaradă. De ce ar fi făcut-o? A funcționat pentru ei.

Cei care au contribuit la ascunderea slăbiciunilor lui Biden au făcut-o din lăcomie și din dorința de putere. Ei nu au protejat interesele națiunii și nu ar trebui să mai ocupe niciodată funcții în guvern.

