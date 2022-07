Delegație din România, întâlnire la nivel înalt cu Departamentul de Stat SUA

Întâlnire la Departamentul de Stat al SUA pentru susținerea și creșterea importanței programelor Fulbright și a altor schimburi educaționale România-SUA

Delegația română a fost compusă din Andrei Muraru, Ambasadorul României la Washington D.C., Remus Pricopie, rector al SNSPA, Președintele Comisiei Fulbright România-USA, Ben Oni Ardelean, deputat PNL, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă, Alexandru Muraru, deputat PNL, Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român, Dorian Branea, director al ICR New York și Oana Mihalache, diplomat in cadrul Ambasadei.

Delegația a avut o întâlnire în cadrul Departamentului de stat al SUA cu Ethan Rosenzweig, Deputy Assistant Secretary of State for Academics Programs Bureau of Educational and Cultural Affairs. Întrevederea a avut loc exact in ziua in care România și SUA au celebrat 25 de ani de la semnarea parteneriatului strategic, un moment de referință a evoluției României din ultimii 30 de ani.

S-a discutat despre creșterea potențialului celui mai mare program de burse și schimburi educaționale din lume pentru România, programul Fulbright, dar și pentru crearea altor instrumente și granturi pentru a ajuta universitățile românești pentru a susține studenții, profesorii și cercetătorii români pentru a veni la forme de studii și cercetare in SUA. Din 1989, cei peste 3.500 de absolvenți ai programului Fulbright, profesori și tineri cercetători români și americani, au contribuit la democratizarea și dezvoltarea României din 1989.

„Ca fost bursier Fulbright, știu că această oportunitate pentru studenții, profesorii, specialiștii și cercetătorii români este un pas imens în carieră și un ajutor extraordinar pe care statul american îl oferă. De la procesul riguros și dificil al selecției și până la absolvirea programului, în orice colegiu, universitate sau institut american, toți cei care beneficiază de această prestigioasă bursă se pregătesc să devină lideri în domeniile lor și să dea comunității tot aportul profesional. Programul Fulbright a avut o contribuție semnificativă o asupra relațiilor academice și culturale dintre România și SUA, asupra dezvoltării instituționale a universităților din România, nu numai în ceea ce privește cercetarea și predarea, ci mai ales în ceea ce privește avansarea internaționalizării”, a declarat Alexandru Muraru.

Programul Fulbright la nivel global a împlinit anul trecut trei sferturi de veac. De la înființarea programului în 1946, peste 400.000 de oameni din 160 de țări au participat la Programul Fulbright, îmbogățindu-și educația, progresând în cariera și aducând contribuții semnificative în străinătate și acasă. În România, Programul Fulbright este prezent din 1960 și peste 3500 de români și americani au participat la aceste schimburi.

Tribuna.US