Delegație din Suceava, întâlnire oficială la Romanian Heritage Center Chicago: Cultură și parteneriate pentru viitor

Romanian Heritage Center din Chicago este unul dintre cele mai reprezentative centre culturale românești din Statele Unite. Mai mult decât un simplu centru cultural, organizația funcționează ca o adevărată casă a limbii române: un spațiu cald, cu profunde rezonanțe identitare, în care tradițiile și valorile naționale și creștine sunt păstrate vii la mii de kilometri distanță de România.

OBIECTIVUL NOSTRU ESTE SĂ ÎNCURAJĂM ȘI SĂ INSPIRĂM generațiile actuale și viitoare de români-americani să continue moștenirea de colaborare și inovare a românilor de succes care au contribuit la îmbunătățirea societății și a umanității. Suntem interesați în special de contribuțiile valoroase și de impactul românilor de-a lungul istoriei asupra identității noastre în societatea actuală, potrivit website-ului Romanian Heritage Center din Chicago.

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, viceprimarul Municipiului Suceava, Daniel Ungurian, împreună cu o delegație formată din consilieri locali, directori de instituții publice din Suceava, reprezentanți ai unor ONG-uri și numeroși oameni de afaceri, a efectuat o vizită oficială la Romanian Heritage Center din Chicago.

Întâlnirea a reunit personalități importante ale comunității românești din SUA, precum Excelența sa Lucian-Ilie Stănică, Consulul General al României la Chicago, Excelența sa Nicolae Ianoș, Consulul Onorific al României în Michigan, directorul Romanian Heritage Center, Steven Bonica, Marcel Șomfelean, președintele Romanian Moldavian Trucking Association of North America, precum și Bogdan Jaba, reprezentantul Camerei de Comerț a Municipiului București la Chicago. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți de seamă ai comunităților românești din Illinois, Michigan și Missouri.

Un moment important al vizitei a fost reprezentat de semnarea acordului de parteneriat „Sister-City” dintre municipiul Suceava și orașul Lansing, capitala statului Michigan. Acest proiect strategic, menit să deschidă noi oportunități de colaborare economică, educațională și culturală, este rezultatul perseverenței și tenacității lui Nicolae Ianoș, Consul Onorific al României în Michigan.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii de la Chicago au vizat teme esențiale pentru dezvoltarea relațiilor dintre Suceava și diaspora românească din Statele Unite: promovarea moștenirii culturale a Bucovinei, atragerea investițiilor în regiune și consolidarea parteneriatelor durabile cu mediul de afaceri și organizațiile românești din Chicago.

Participanții au evidențiat implicarea remarcabilă a comunității românești din America, recunoscută pentru atașamentul față de tradițiile naționale și dorința de a contribui la proiecte economice și culturale cu impact în România. Atmosfera întâlnirii a fost una de cooperare și solidaritate, întărind ideea că relația dintre administrația locală din Suceava și diaspora poate genera inițiative valoroase pentru ambele părți.

Mesajul final al evenimentului a fost unul clar: unitatea și colaborarea sunt cheile reușitei. Numai prin parteneriate solide și prin implicarea românilor din afara granițelor se pot construi proiecte de durată în folosul comunităților locale și al României.

