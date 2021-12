Democrații închid ochii la infracționalitatea amplificată de propriile politici

Potrivit administrației Biden, infracționalitatea crește în orașele mari datorită „pandemiei COVID“. Primarul din Chicago, Lori Lightfoot, oferă o explicație și mai neobrăzată în privința acestei tendințe: neglijența proprietarilor de afaceri. „Încă avem magazine care nu se organizează să aibă agenți de securitate la locațiile lor, camere care să chiar funcționeze cum trebuie, să-și pună sub cheie mărfurile pe timp de noapte, să folosească sisteme speciale pentru poșetele de firmă extrem de scumpe. Aceste poșete pot atrage o mulțime de rețele specializate pe furtul din magazine“, a declarat ea.

În modul în care analizează infracționalitatea, democrații au grijă să excludă din calcul una dintre cele mai evidente cauze ale acesteia: propriile lor politici îngăduitoare cu infractorii. Existența unui val de infracționalitate sub conducerea democraților nu este mai surprinzătoare decât valul de imigrație de la graniță, apărut tot sub conducerea lor. Atât infractorii, cât și imigranții ilegali pot interpreta semnalele prin care partidul îi invită, analizează George Neumayr într-un articol American Spectator.

Legat de problema infracționalității, democrații au avut cele mai vagi formulări, comunicând în cel mai bun caz ambivalență cu privire la combaterea ei. Infractorii observă în mod corect o lipsă de fermitate în discuțiile partidului despre tăierea fondurilor poliției, intenția sa de a slăbi sistemul de justiție penală în numele „echității“ și propaganda sa trezită care conferă putere infractorilor în detrimentul polițiștilor.

Șeriful din Los Angeles, Alex Villanueva, spune că explicația pentru valul de infracționalitate din orașul său este simplă: procurorul orașului, George Gascon, un preferat al democraților, nu aplică legea.

„În primul său an de mandat, aproximativ 12.000 de cazuri nu au fost judecate, cazuri în care am făcut arestarea, am făcut ancheta, am stabilit toate elementele infracțiunii, am prezentat-o ​​și ei decid, ei bine, ordinul nostru special spune că nu o să-i judecăm, pur și simplu – așa că de 12.000 de ori vinovatul a scăpat nepedepsit“, i-a declarat Villanueva lui Tucker Carlson.

„Ce fel de mesaj se transmite în acest fel către comunitatea infracțională? În Districtul L.A., jurisdicția noastră, omuciderile au crescut cu peste 40% doar anul acesta și această cifră este pur și simplu uimitoare. Furturile de automobile au crescut cu peste 25%.“

Citește și Numărul crimelor continuă să crească, indiferent ce declară Stânga

Oriunde dețin puterea procurorii pro-infractori, infracționalitatea proliferează. Asta nu este o coincidență. Lipsa de seriozitate a procurorului districtual din San Francisco, Chesa Boudin, depășește nivelul parodiei. Chiar și unii progresiști ​​din San Francisco s-au săturat de atitudinea lui îngăduitoare față de infractori. Anul viitor se vor ține alegeri pentru demiterea lui. Walgreens, printre alte companii, și-a închis magazinele din oraș, din cauza reticenței lui Boudin de a pedepsi furtul din magazine.

După ce primarul din San Francisco, London Breed, a încercat să minimalizeze situația cu închiderea magazinelor, Walgreens a emis o declarație în care spunea că au făcut „investiții în măsuri de securitate în magazinele din oraș de 46 de ori mai mari decât nivelul mediu din restul lanțului nostru, într-un efort de a oferi un mediu sigur“.

În același timp, Larry Krasner, un alt procuror progresist conștiincios, a trebuit să-și ceară scuze pentru că a afirmat că Philadelphia nu trece printr-o „criză privind infracționalitatea“. De fapt, Philadelphia a fost scena a peste 500 de omucideri anul acesta.

Faptul că toate aceste infracțiuni au loc în orașe conduse de democrați pune administrația Biden într-o poziție incomodă. Abordarea problemei ar necesita admiterea eșecului politicilor liberale. Nu este de mirare că Jen Psaki ar prefera să dea vina pentru infracționalitate pe COVID. În plus, Biden și Kamala Harris susțin în mare măsură aceste politici. Harris a încercat să adune fonduri de cauțiune pentru hoți și subscrie complet la punctul de vedere conform căruia Teoria Critică Rasială ar trebui să influențeze deciziile procurorilor. Ea susține intenția lui Gascon și a altora de a redefini infracțiunile drept contravenții.

Citește și Democrații și politicile lor favorizează valul de infracționalitate violentă din America

Desigur, acest lucru se întâmplă în același timp în care Departamentul de Justiție al lui Biden îi tratează pe cei ce se fac vinovați de contravenții ca pe niște infractori înrăiți. Veteranii zac în închisoare pentru infracțiunea minoră de a fi pășit în Capitoliu pe 6 ianuarie, în timp ce violatorii din orașele conduse de democrați sunt liberi.

Rolurile de bază ale guvernului, cum ar fi securizarea graniței și combaterea infracțiunilor grave, îi plictisesc pe democrați. Ei preferă să-și cheltuiască energia pe procese motivate politic. Pe 6 ianuarie au făcut spume la gură criticând huliganismul, dar nu pot manifesta o indignare similară în ceea ce privește rata imensă a omuciderilor și jafurilor din orașele pe care le controlează.

În timp ce americanii din orașe precum Chicago tremură în propriile locuințe, democrații sunt ocupați cu denunțarea lui Kyle Rittenhouse și a lui Julian Assange. Este greu de crezut că Biden se declara cândva un democrat dur cu infracționalitatea. Ca președinte, el a fost o marionetă în mâinile extremei stângi – o adunătură de ideologi cufundați în propaganda toxică a Black Lives Matter, care se tem de polițiști mult mai mult decât de infractori.

Traducere și adaptare

Tribuna.US