Democrații urăsc femeile republicane frumoase – episodul Casey DeSantis

Foto: Casey DeSantis/Facebook

Este dificil să faci previziuni politice chiar și în cele mai bune circumstanțe, dar este aproape imposibil să le faci la o distanță atât de mare de noiembrie 2024. Totuși, un lucru este sigur: dușmănia toxică dintre republicani și democrați se va intensifica în fiecare zi de acum până la alegeri.

Nu știu dacă vor fi cele mai urâte alegeri prezidențiale din istoria americană, dar știu că ambele tabere vor da tot ce au, analizează Stephen Kruiser pentru PJ Media.

Cel puțin nu ne-am pierdut etica muncii.

Unul dintre cele mai evidente și mai revoltătoare standarde duble ale partizanilor Democraților din mass-media mainstream este faptul că familiile politicienilor democrați nu pot fi ridiculizate, dar este întotdeauna deschis sezonul de vânătoare pentru cei dragi ai Republicanilor.

Când Donald Trump era președinte, presa de stânga nu a ezitat să fie tăioasă cu privire la Prima Doamnă de atunci, Melania Trump. În mod sistematic, aceștia au ignorat inteligența unei femei care vorbește fluent cinci limbi străine. Unii chiar au încercat să o critice pentru felul în care se îmbrăca și pentru înfățișarea fostului model care, la drept vorbind, este o femeie absolut superbă.

Pentru că de Ron DeSantis se tem chiar mai mult decât de Trump, barbarii din presa de stânga și-au îndreptat atenția către soția sa, Casey.

The Daily Beast – alias The Herpes of Online Leftist Opinion – este cel mai recent ziar liberal care s-a luat de Prima Doamnă a Floridei, despre care colegul meu Ben a scris:

„The Daily Beast, faimoasa publicație de bârfe neoliberală, a doua ca toxicitate cancerigenă după HuffPo, a publicat poate cel mai stupid articol pe tema modei, intitulat ‘Casey DeSantis este Melania cu haine de Walmart’, datorită unei jachete purtată de soția guvernatorului.

Ea nu a cumpărat-o cu un adaos de 5000% de la Saks Fifth Avenue, prin urmare nu a primit avizul lor pozitiv“.

Citește și Casey DeSantis – Relația cu Ron și influența pe care o are asupra politicii soțului său

Pe parcursul postării sale, Ben realizează o critică excelentă a elitelor mediatice din bulele de coastă și vă încurajez să o citiți în întregime. Titlul lipsit de sens era deja suficient de prost, dar acest citat din The Daily Beast pe care Ben îl împărtășește redefinește ridicolul:

„Prima Doamnă a Floridei a apărut în acest weekend la campania electorală din Iowa purtând o jachetă de piele neagră oribilă – steagul american în față, un aligator și harta statului său pe spate, cu fraza batjocoritoare ‘Locul unde ideologia woke moare’ – care nu aducea aminte de nimic altceva decât de rafturile unui magazin de duzină unde se vinde cu 24,99 de dolari“.

Într-o zi, democrații din bulele de coastă vor realiza că nu doar republicanii frecventează magazinele Walmart. Simplul fapt că folosesc numele Walmart pe post de insultă arată cât de rupți de realitate sunt. Walmart este cel mai mare lanț de magazine din lume, însă elitelor de stânga americane le place să pretindă că este doar o afacere măruntă din statele republicane. Pentru ei, este locul de unde țărănoii își cumpără Cheese Puffs și Natty Light.

Să revenim la subiectul de la care am pornit.

Daily Beast a întârziat, de fapt, la jocul de denigrare a lui Casey DeSantis. După cum am mai spus, acum mai bine de două săptămâni, Politico a publicat un articol în care o compara cu Lady Macbeth. Este o realitate demonstrabilă faptul că democrații răutăcioși, ranchiunoși, feminiști din al treilea și al patrulea val se simt amenințați de femeile republicane fericite și atrăgătoare.

Apropo, nu spun că toate femeile feministe democrate sunt urâte. Multe sunt atrăgătoare până când deschid gura și încep să țipe ca niște fiare torturate despre inegalități. Toate acestea duc la o situație în care ne-am putea gândi să îl înviem pe Freud, atunci când ne dăm seama că presa de stânga încă apreciază frumusețea feminină în felul lor bizar.

De aceea lucrează peste program pentru a o zugrăvi pe Prima Doamnă Doctor Mama Jill Biden ca având un fel de simț al modei. Vorbim de o femeie care se îmbracă în resturi de tapițerie, atât de hidoase.. Dar în schimb o critică pe Casey DeSantis și hainele ei „cumpărate de la un magazin de duzină“.

Atacul lansat de The Daily Beast la adresa Primei Doamne a Floridei este un clișeu al presei de stânga: noi, cei de dreapta, suntem cu toții niște țărănoi. Ce mai contează diploma în economie a lui Casey DeSantis sau faptul că soțul ei are diplome de la Yale și Harvard: „Republicanii ăștia chiar sunt proști, nu-i așa?“.

Scopul feminismului nu a fost niciodată acela de a ajunge la punctul în care femeile să poată avea tot ceea ce își doresc. Ci ca femeile să aibă tot ceea ce le spun elitele lor că ar trebui să își dorească.

Problema controlului nu dispare niciodată în rândul Stângii, iar femei precum Casey DeSantis le reamintesc în fiecare zi că încă nu au obținut ceea ce își doresc.

Tribuna.US