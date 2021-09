Deputat Daniel Gheorghe: România este suverană și trebuie să apere familia!

Deputatul Daniel Gheorghe (PNL) a susținut o declarație în Parlamentul României în urma rezoluției votată de Parlamentul European recent, o rezoluție prin care UE admonestează România și alte state din Europa de Est pentru că nu recunosc așa-zisa căsătorie între persoane de același sex, parteneriatele civile și alte elemente ideologice ale stângii radicale.

Dreptul familiei și chestiunile referitoare la reglementarea căsătoriei țin de dreptul național al fiecărui stat membru în parte și trebuie să fie protejate!

Declarația Deputatului Daniel Gheorge:

„Stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează „Parlamentul European și rezoluțiile sale inutile și aberante“. Tocmai zilele trecute, Parlamentul European a votat o rezoluție – evident, un act nelegislativ, care nu impune nimic țărilor membre ale Comunității Europene – prin care admonestează România și alte state din Europa de Est pentru faptul că nu recunosc așa-zisa căsătorie între persoane de același sex, parteneriatele civile și alte elemente ideologice foarte la modă în mediile Stângii radicale bruxelleze de astăzi.

Stau și mă gândesc, în tot acest context, în care vedem cum prețurile la energie cresc în întreaga Europă, nu doar în România; când încă asistăm la un asalt foarte puternic al intereselor Rusiei și Chinei asupra Uniunii Europene; în care suntem în valul 4 al pandemiei, asta este preocuparea? Ideologia LGBTQ? Aici trebuie să lucreze Parlamentul European?

În primul rând, să acuzi țările membre ale Uniunii Europene de un astfel de lucru și să propui Comisiei Europene să ia măsuri împotriva statelor naționale pe o astfel de speță care implică Dreptul Familiei și recunoașterea căsătoriei este un abuz, o aberație și o formă care arată încă o dată ignoranța multora dintre cei care sunt trimiși în Parlamentul European.

Pur și simplu, Dreptul Familiei și chestiunea cu privire la reglementarea căsătoriei ține de Dreptul național. Ține de calitatea suverană a statelor suverane membre în Comunitatea Europeană și nicidecum nu este reglementat la nivel comunitar. Acest lucru este cunoscut prin toate tratatele constitutive ale Uniunii Europene și a fost afirmat în nenumărate rânduri.

Nu înțeleg de ce există această insistență de a impune o serie de elemente care sunt contrare moralei creștine, contrare valorilor constitutive ale înseși Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost construită pe baze creștine, nu pe baze marxist-leniniste, nu pe baza revoluției culturale în care vedem o luptă de clasă între anumite minorități și o majoritate care permanent trebuie să fie arătată cu degetul și să fie considerată drept agresoare ori oprimant.

Un lucru interesant de văzut, singurii euro-parlamentari români care au votat acest pact penibil și fără niciun efect concret până la urmă, prin care România este acuzată și blamată, sunt 6 euro-parlamentari USR PLUS. Deci să înțelegem că USR PLUS este la căruța neo-marxismului, la nivel european? Cum vine acest lucru? În România ne dăm de dreapta, centru-dreapta modern, dar în Parlamentul European suntem cu Stânga radicală. Cam cum vine această, aberație să spunem, de abordare politică a celor de la USR PLUS?

Și trebuie să spunem un lucru: valorile fundamentale nu pot fi niciodată negociate, nu pot fi niciodată relativizate. Și încă o dată, așa cum știm cu toții, în România căsătoria va fi întotdeauna între un bărbat și o femeie. România este o țară creștină și așa va rămâne.

Vă mulțumesc!”

Tribuna.US