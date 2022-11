DeSantis răspunde la atacurile repetate ale lui Trump

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a răspuns la atacurile repetate ale fostului președinte Donald Trump în timpul unei conferințe de presă marți, spunând că este sunt „doar zgomot” și că el se concentrează pe a livra pentru alegători la cel mai înalt nivel posibil.

DeSantis a fost întrebat de un reporter ce părere are despre „marele anunț” al lui Trump de luni seară și ce părere are despre faptul că Trump l-a atacat în mod repetat.

„Ei bine, știți, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în această slujbă este că atunci când faci, când conduci, când realizezi ceva, ești atacat, asta este natura lucrurilor”, a spus DeSantis. „Mă dau jos din pat dimineața, am instituții media corporatiste care au un spasm doar pentru faptul că mă trezesc dimineața, și mă atacă în mod constant”.

„Nu cred că vreun guvernator a fost atacat mai ales de către presa corporatistă decât mine de-a lungul mandatului meu de patru ani”, a continuat DeSantis. „Și totuși, cred că ceea ce înveți este că toate acestea sunt doar zgomot. Și ceea ce contează cu adevărat este: Ești un lider? Rezolvi problemele? Oferi rezultate pentru oameni? Și îi aperi pe oameni? Și dacă faci asta, atunci nimic din toate astea nu mai contează. Și asta este ceea ce am făcut”.

„Ne-am concentrat pe rezultate și pe leadership. Și, știți, la sfârșitul zilei, le-aș spune oamenilor să verifice tabela de marcaj de marțea trecută”, a continuat DeSantis. „Adevărul este că a fost cea mai mare victorie republicană din istoria statului Florida”.

Trump a încercat în repetate rânduri să îl eticheteze pe DeSantis drept „Ron DeSanctimonious” și a lansat un atac neprovocat după alegerile de la mijlocul mandatului de săptămâna trecută cu privire la modul în care DeSantis a gestionat mult lăudat pandemia de coronavirus.

DeSantis a fost lăudat pe scară largă de conservatori, moderați și chiar de unii liberali pentru modul în care a reacționat la pandemie, deoarece a luptat împotriva măsurilor promovate de Dr. Anthony Fauci și a refuzat să închidă economia și sistemul de învățământ public din statul său. Mai mulți americani s-au mutat în Florida în timpul pandemiei decât s-au mutat în orice alt stat ca urmare a modului în care statul a gestionat pandemia.

Trump și-a început declarația cu o frază lungă, spunând: „NewsCorp, care este Fox, Wall Street Journal și New York Post sunt cu totul în favoarea guvernatorului Ron DeSanctimonious, un guvernator republican mediu, cu relații publice excelente, care nu a trebuit să-și închidă statul, dar a făcut-o, spre deosebire de alți guvernatori republicani, ale cărui cifre generale pentru un republican, au fost doar medii – la mijlocul clasamentului – inclusiv COVID, și care are avantajul SUNSHINE-ului, unde oamenii din statele prost conduse din nord s-ar duce indiferent de cine era guvernatorul, așa cum am făcut și eu!”.

Trump a continuat spunând că DeSantis a fost „disperat” în 2017 și că DeSantis „avea un nivel scăzut de aprobare, sondaje proaste și niciun ban, dar a spus că, dacă îl voi susține, ar putea câștiga”.

„Și acum, Ron DeSanctimonious se joacă!” a conchis Trump în atacul său la adresa lui DeSantis. „Fake News îl întreabă dacă va candida dacă președintele Trump va candida, iar el spune: ‘Sunt concentrat doar pe cursa pentru funcția de guvernator, nu mă uit în viitor’. Ei bine, în ceea ce privește loialitatea și clasa, acesta chiar nu este răspunsul corect”.

Tribuna.US