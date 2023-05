DeSantis trimite 800 de soldați și 300 de politiști pentru securizarea frontierei din Texas

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat recent că trimite peste 1.100 de oameni în Texas pentru a-l ajuta pe guvernatorul Greg Abbott să combată criza imigrației ilegale pe care președintele Joe Biden a provocat-o la granița de sud prin politicile sale, informează Ryan Saavedra, Daily Wire.

Măsura a fost luată după ce săptămâna trecută s-au înregistrat aproximativ 83.000 de treceri ilegale ale frontierei pe fondul încetării Titlului 42 – de departe cel mai mare număr înregistrat vreodată în istoria Statelor Unite.

„Impactul crizei de frontieră a lui Biden este resimțit de comunitățile din întreaga națiune, iar abdicarea guvernului federal de la datoria sa subminează suveranitatea țării noastre și statul de drept“, a declarat DeSantis. „La indicațiile mele, agențiile de stat, printre care forțele de ordine și Garda Națională din Florida, au fost detașate în Texas, cu mijloace care includ personal, nave și avioane. În timp ce Biden ignoră criza pe care a creat-o, Florida este gata să ajute Texasul să facă față acestei crize“.

Resursele pe care DeSantis le dislocă în Texas includ: 800 de soldați ai Gărzii Naționale din Florida, 101 polițiști din cadrul Florida Highway Patrol, 200 de ofițeri ai Florida Department of Law Enforcement, 20 de ofițeri ai Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 20 de membri ai personalului de gestionare a situațiilor de urgență, 17 vehicule aeriene fără pilot la bord și echipe de comandă, 10 nave, cinci aparate de zbor dotate cu echipamente de monitorizare și capacități de downlink cu două echipaje și două vehicule mobile de comandă cu personalul aferent.

„În ceea ce privește această problemă a frontierei, am obținut interdicții privind eliberarea în masă și vom rămâne pe poziție… pentru că este extrem de important să ne menținem suveranitatea în țara noastră și să susținem statul de drept“, a declarat DeSantis la o conferință de presă.

Citește și BREAKING: DeSantis blochează politica lui Biden de a elibera imigranți ilegali în SUA

„De asemenea, noi, ca stat, am intervenit în această problemă încă de la preluarea mandatului de către administrației Biden, ajutând Texasul în trecut, iar acum am trimis nave, avioane și personal pentru a-i sprijini“.

DeSantis a avertizat că, în ciuda afirmațiilor controversatului Alejandro Mayorkas, Secretarul Homeland Security, potrivit cărora numărul traversărilor ilegale la granița de sud ar fi scăzut în ultimele zile, ceea ce se întâmplă acolo „va fi foarte, foarte urât – foarte curând probabil“.

DeSantis, care este așteptat să anunțe o campanie prezidențială în următoarele zile, a declarat că vrea să termine zidul de frontieră început de președintele Trump.

Deși administrația Trump a construit 450 de mile de zid la graniță, majoritatea respectivei lungimi a înlocuit vechile bariere. Doar 85 de mile de zid nou – 52 de mile de zid nou principal și 33 de mile de zid nou secundar – a fost construit în zone în care nu existaseră înainte bariere de trecere, potrivit unui comunicat de presă al U.S. Customs and Border Protection și U.S. Army Corps of Engineers, pe care campania lui Trump l-a mediatizat.

„Granița ar trebui să fie închisă. Adică, este ridicol ce se întâmplă. Închideți-o. Chiar trebuie să construiți un zid“, a declarat DeSantis, adăugând că ar fi dispus să trimită muncitori din Florida pentru a ajuta la construirea zidului. „O vom face“.

„De asemenea, trebuie să avem o singură politică: Dacă treci ilegal frontiera, ești trimis înapoi. Nu primești o înștiințare să te prezinți la proces peste doi ani. Ce fel de măsură de descurajare este asta? Nu funcționează“, a continuat guvernatorul.

„Un alt lucru pe care trebuie să-l rezolvăm este problema cantității imense de fentanil care intră în țara noastră datorită situației de la frontieră. Iar cei răspunzători sunt cartelurile de droguri mexicane. Ei trebuie trași la răspundere. Nu putem să ne lăsăm oamenii să moară fără să facem nimic“.

Tribuna.US