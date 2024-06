DIASPORA | Lista secțiilor de vot pentru alegerile europarlamentare. Unde pot vota românii din străinătate pe 9 iunie 2024

Lista secțiilor de votare organizate în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024

NR. ȚARĂ ORAȘ ADRESĂ

1 Africa de Sud Pretoria 877 Justice Mahomed Street, Pretoria, 0181

2 Africa de Sud Cape Town 24 Highwick Drive 7708 Kenilworth, Cape Town

3 Republica Albania Tirana Strada E Elbasanit nr. 303, Sauk, cod poștal 1044, Tirana

4 Algeria Alger 24, rue Abri Arezki, Hydra, Alger, cod poștal 16035

5 Angola Luanda Rua Ramalho Ortigão, nr. 30, Bairro Alvalade, Luanda

6 Regatul Arabiei Saudite Riyadh 2747 Amin Ar Rihany St., King Fahd District, Unit no. 1, Building no. 2747, Riyadh, Zip Code 12273 -Additional no. 7442

7 Argentina Buenos Aires Calle Arroyo, nr. 962-970, CP: 1007AAD, Orașul Autonom Buenos Aires

8 Armenia Erevan Str. Barbusse 15, Erevan, 0028, cartier Arabkir

9 Australia Canberra 4 Dalman Crescent, O’Malley, ACT, 2606

10 Australia Melbourne Suite 10.01A Level 10, 5 Queens Road Melbourne VIC 3004

11 Australia Adelaide 9 Gilbert Street, Ovingham SA 5082

12 Australia Perth 8 Balga Ave, Balga WA 6061

13 Australia Sydney Suite 4, G-F/83 York Street, CBD, Sydney, NSW, 2000

14 Australia Surfers Paradise 1-2/66 Appel Street, Surfers Paradise, Gold Coast, QLD, 4217

15 Noua Zeelandă Auckland 56 Wakefield Street, Auckland CBD, Auckland 1010

16 Austria Viena 1 Prinz Eugen Strasse 60, 1040 Viena

17 Austria Viena 2 Prinz Eugen Strasse 60, 1040 Viena

18 Austria Viena 3 Theresianumgasse 25, 1040 Viena

19 Austria Viena 4 Argentinierstrasse 39, 1040 Viena

20 Austria Viena 5 Argentinierstrasse 39, 1040 Viena

21 Austria Viena 6 Gasometer Spielraum – Guglgasse 8/Gasometer B, 1100 Viena

22 Austria Graz 1 Lendhafen, Lendkai 17 (Mariahilferplatz), 8020 Graz

23 Austria Graz 2 Lendhafen, Lendkai 17 (Mariahilferplatz), 8020 Graz

24 Austria Eisenstadt Kongress Zentrum Eisenstadt Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt

25 Austria Sankt Pölten Haus 1A, Leopoldsaal, Landhausplatz 1, 3100 Sankt Pölten

26 Austria Salzburg 1 Rudolfskai 50, 5020 Salzburg

27 Austria Salzburg 2 Rudolfskai 50, 5020 Salzburg

28 Austria Linz 1 Bischöfliches Priesterseminar der Diözese Linz, Harrachstraße 7, 4020 Linz

29 Austria Linz 2 Bischöfliches Priesterseminar der Diözese Linz, Harrachstraße 7, 4020 Linz

30 Austria Innsbruck Hotel Congress, Rennweg 12a, 6020 Innsbruck

31 Austria Klagenfurt Progress-Zentrum, Dr.-Richard-Canaval-Gasse 110, 9020 Klagenfurt

32 Austria Bregenz Grand Hotel, Platz der Wiener Symphoniker 2, 6900 Bregenz

33 Azerbaidjan Baku B-dul Akad. Hassan Aliyev, nr. 125 A (Narimanov), cod AZ1110 Baku

34 Republica Belarus Minsk 12, Kaliningradskii Pereulok, 220012

35 Belgia Bruxelles 1 Rue Gabrielle 105, 1180 Bruxelles

36 Belgia Bruxelles 2 Boulevard du Regent 47-48, 1000 Bruxelles

37 Belgia Bruxelles 3 Avenue de Cortenbergh 107, 1000 Bruxelles

38 Belgia Bruxelles 4 Rue Gabrielle 107, 1180 Bruxelles

39 Belgia Bruxelles 5 Blue Point, 80 Bd A. Reyers Ln, 1030 Schaerbeeck (studio 201A/B)

40 Belgia Bruxelles 6 Blue Point, 80 Bd A. Reyers Ln, 1030 Schaerbeeck (studio 201A/B)

41 Belgia Bruxelles 7 Autoworld Brussels, Parc du Cinquantenaire 11, Jubelpark 1000 Bruxelles

42 Belgia Bruxelles 8 Autoworld Brussels, Parc du Cinquantenaire 11, Jubelpark 1000 Bruxelles

43 Belgia Bruxelles 9 Autoworld Brussels, Parc du Cinquantenaire 11, Jubelpark 1000 Bruxelles

44 Belgia Bruxelles 10 Avenue Jean-Joseph Crocq nr.10, 1090 Jette

45 Belgia Liège Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l’Europe 2/B-4020

46 Belgia Antwerpen 1 Blue Point Antwerpen, Filip Williostraat 9, 2600 Berchem

47 Belgia Antwerpen 2 Blue Point Antwerpen, Filip Williostraat 9, 2600 Berchem

48 Belgia Mons Mons, Business Center Mons, Boulevard Andre Delvaux 1

49 Belgia Charleroi Dôme, 2 Rue des Olympiades, 6000 Charleroi

50 Belgia Brugge Xaverianenstraat 3, 8200 Brugge

51 Belgia Gent Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent

52 Belgia Roeselare Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare

53 Belgia Geel Stelen 77, 2440 Geel

54 Belgia Hasselt Het Volkstehuis, Kempische Kaai, 11, 3500, Hasselt

55 Belgia Namur La Bourse, Place d’Armes 1, 5000 Namur

56 Belgia Turnhout Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

57 Belgia Arlon Rue de Musee nr 10, 6700 Arlon

58 Belgia Sint-Niklaas Paterskerk, Truweelstraat 210, 9100 Sint-Niklaas

59 Bosnia și Herțegovina Sarajevo Čobanija 28, 71000, Sarajevo

60 Brazilia Brasilia Setor de Embaixadas Norte – Lote 06 – Sen 801, SEN – Asa Norte, DF, 70800-917

61 Brazilia Ipora do Oeste La Rua Sao Paulo 23, Bairro Centro, 89899000, Santa Catarina

62 Brazilia Rio de Janeiro Str. Cosme Velho, nr. 526, 22241090, Rio de Janeiro

63 Brazilia Sao Paulo Str. Sao Carlos do Pinhal, nr. 200, Bela Vista, 01333-00, Sao Paulo

64 Bulgaria Sofia Bdul. Mihai Eminescu 4, Sofia, 1111

65 Canada Ottawa 655 Rideau Street, Ottawa, ON, K1N 6A3

66 Canada Calgary 17 Millrise Dr. SW, Calgary, AB, T2Y 0K7

67 Canada Quebec 90 boul. des Etudiants, Quebec City, QC, G2A 1N5

68 Canada Dieppe 505 Melanson Rd., Dieppe, NB, E1A 0K2

69 Canada Toronto 789 Don Mills Rd., North York, provincia Ontario, cod poștal M3C 1T5

70 Canada Kitchener 2188 Shirley Dr., Kitchener, provincia Ontario, cod poștal N2B 0A6

71 Canada Windsor 1960 Tecumseh Rd. E., Windsor, provincia Ontario, cod poștal N8W 1E1

72 Canada Winnipeg 103 Furby St., Winnipeg, provincia Manitoba, cod poștal R3C 2A4

73 Canada Montreal 1 1010, Sherbrooke Ouest, # 610, Montreal, cod poștal QC H3A 2R7

74 Canada Montreal 2 1010, Sherbrooke Ouest, Sala de conferințe etaj 15, Montreal, cod poștal QC H3A 2R7

75 Canada Vancouver 855-555 Burrard Street, Vancouver, BC, V7X 1M8

76 Canada Edmonton 9005 – 132 Avenue NW, Edmonton AB, T5E 0Y1

77 Republica Cehă Praga 1 Strada Nerudova 5, Malá Strana, Praga 1, 11800

78 Republica Cehă Praga 2 Strada Nerudova 5, Malá Strana, Praga 1, 11800

79 Chile Santiago Benjamin 2955, Las Condes, cod poștal 7550032

80 Republica Populară Chineză Beijing Str. Ritan Lu Dong Yi Jie, Districtul Chaoyang, Beijing, cod poștal 100600

81 Republica Populară Chineză Hong Kong 03A Unit, 21 Floor, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

82 Republica Populară Chineză Shanghai 502 Room, Honi International Plaza, 199 Chengdu North Road, Jing An District, Shanghai, 200041

83 Republica Cipru Nicosia 1 Strada Piraeos, nr. 27, cartier Strovolos, cod poștal 2023, Nicosia

84 Republica Cipru Nicosia 2 Lemessou Avenue nr. 128-130, parter, cod poștal 2015, Strovolos, Nicosia

85 Republica Cipru Larnaca Strada Hectoros nr.17, cod poștal 6013, Larnaca

86 Republica Cipru Limassol Bulevardul 28th October colț cu Emiliou Chourmouziou, Clădirea Lophitis Business Center, cod poștal 3035, Limassol

87 Republica Cipru Pafos Teatrul Attikon, strada Evagora Pallikaridi, cod poștal 8010, Pafos

88 Republica Cipru Paralimni Strada Ayiou Georgiou, nr.14, cod poștal 5280, Paralimni

89 Republica Cipru Poli Crysochous Strada Asinoi, nr.15, cod poștal 8820, Poli Crysochous

90 R.Columbia Bogota Carrera 7 No. 92A-58, Chicó, Bogotá

91 Republica Coreea Seoul 50 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul 04393

92 Republica Croația Zagreb Mlinarska cesta 43, 10.000

93 Cuba Havana Ave. 5ta A, no. 4407, e/44 y 46, Miramar, Playa, La Habana

94 Danemarca Copenhaga 1 Bella Center, Martha Christensens Vej 18, 2300 Copenhagen S

95 Danemarca Copenhaga 2 Bella Center, Martha Christensens Vej 18, 2300 Copenhagen S

96 Danemarca Taastrup 3F Høje-Taastrup, Pile Allé 18-20, 2630 Taastrup

97 Danemarca Hillerød 3F Frederiksborg, Milnersvej 41D, 3400 Hillerød

98 Danemarca Ringsted 3F Midt & Østsjælland, Vibevej 12, 4100 Ringsted

99 Danemarca Odense 3F Odense GOPS, Skibhusvej 52, B, 2.Sal, 5100 Odense C

100 Danemarca Aabenraa Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

101 Danemarca Esbjerg 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25, 6700, Esbjerg

102 Danemarca Vejle 3F Vejle, Sjællandsgade 30, 7100 Vejle

103 Danemarca Ringkøbing 3F Ringkøbing-Skjern, Byskellet 33, 6950 Ringkøbing

104 Danemarca Aarhus 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus

105 Danemarca Skive 3F Skive-egnen, Jægervej 12, 7800 Skive

106 Danemarca Aalborg 3F Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

107 Danemarca Herning 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, 7400 Herning

108 Egipt Cairo 6 Al Kamel Mohamed St, Zamalek, Cairo, cod poștal: 4270122

109 Elveția Geneva Rue Vermont 37-39, etaj 2, 1202 Geneva

110 Elveția Cologny Chemin de la Perriere 6, 1223 Cologny

111 Elveția Berna Parohia ortodoxă română Sf. M. Mc. Gheorghe, Kastellweg 7, 3004 Bern

112 Elveția Lausanne Maison de la femme, Avenue Eglantine 6, 1006 Lausanne

113 Elveția Basel Stellwerk, Vogesenplatz 1, 4056 Basel

114 Elveția Bellinzona Associazione Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona

115 Elveția Zürich 1 Hotel Swiss Star, Grubenstrasse 5, 8620 Wetzikon

116 Elveția Zürich 2 Hilton Garden Inn Zürich Limmattal, Kreuzäckerstrasse 5, 8957 Spreitenbach

117 Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi Abu Al Abyad street, villa no. 15, Al Bateen area

118 Emiratele Arabe Unite Dubai 1 Al Safa 2, 16a Street, Villa 8, Community 357, P.O. Box 333765

119 Emiratele Arabe Unite Dubai 2 Dubai World Trade Center, sala Al Ain F, Sheikh Zayed Road

120 Estonia Tallinn Ravala puiestee 5, etaj 5, 10143

121 Etiopia Addis Abeba Kirkos Subcity, Woreda no. 04, House no. 1142, PO Box 2478

122 Filipine Manila Strada Legaspi nr.150, G.C.Corporate Plaza, et.6, unit 601-602, Legaspi Village, localitatea Makati, CP 1229

123 Finlanda Helsinki Stenbäckinkatu 24, 00250

124 Finlanda Mariehamn Norragatan 10A, 22100

125 Finlanda Tampere Hämeenkatu 1, 33100

126 Finlanda Turku Yliopistonkatu 19, 20100

127 Franța Paris 1 123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

128 Franța Paris 2 3 Rue de l’Exposition, 75007 Paris

129 Franța Paris 3 1 Rue de l’Exposition, 75007 Paris

130 Franța Paris 4 1 Rue de l’Exposition, 75007 Paris

131 Franța Paris 5 Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 93 Rue Saint- Dominique, 75007 Paris

132 Franța Athis-Mons Salle Rothenburg de la Maison des Associations, 12 Rue Edouard Vaillant, 91200 Athis-Mons

133 Franța Issy-les-Moulineaux Maison de Corentin Celton, 10 rue Henri Mayer, 92130 Issy-les- Moulineaux

134 Franța Rueil-Malmaison Salle La Passerelle, 13/15 rue Becquerel, 92500, Rueil- Malmaison

135 Franța Drancy Salle Municipale Jean Jaurès, 168-170 Avenue Jean Jaurès, 93700 Drancy

136 Franța La Courneuve Salle Philippe Roux, 58 rue de la Convention, 93120 La Courneuve

137 Franța Le Blanc-Mesnil 1 Centre Techinque Municipal, 2 Avenue Albert Einstein, 93150 Le Blanc-Mesnil

138 Franța Le Blanc-Mesnil 2 Centre Techinque Municipal, 2 Avenue Albert Einstein, 93150 Le Blanc-Mesnil

139 Franța Le Blanc-Mesnil 3 Centre Techinque Municipal, 2 Avenue Albert Einstein, 93150 Le Blanc-Mesnil

140 Franța Montreuil 1 Sala Centrului cultural Ștefan cel Mare – 27 Rue de Roches, 93100 Montreuil

141 Franța Montreuil 2 Salle Annie Fratellini, 2/3 rue Jean Pierre Timbaud, 93100 Montreuil

142 Franța Pantin 1 Salle André Bretton Ter, 25 rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin

143 Franța Pantin 2 Salle André Bretton Ter, 25 rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin

144 Franța Bry-sur-Marne 31-33 rue des Clotais, 94360 Bry-sur-Marne

145 Franța Fontainebleau 240 bis, rue Grande, 77300 Fontainebleau

146 Franța Brest Gymnase Algesiras, 21 rue Algésiras, 29200 Brest

147 Franța Trappes Maison de la Boissière, 28 Rue du Centre, 78190 Trappes

148 Franța Le Mans Salle Jean Ferrat, 115 Rue des Sablons, 72100 Le Mans

149 Franța Calais Salle Municipale Paul Caron, 2 Rue du Général Margueritte, 62100 Calais

150 Franța Bordeaux Salle Municipale Quintin Loucheur, 96 rue de la Béchade, 33000 Bordeaux

151 Franța Pessac Salle Municipale de Magonty, 5 Place de la Résistance, 33600 Pessac

152 Franța Caen Maison de Quartier Centre, 9 rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 Caen

153 Franța Saint-Herblain Centre Socio-Culturel, 126 Boulevard François Mitterrand, 44800 Saint-Herblain

154 Franța Lille 1 Caisse d’Epargne Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille

155 Franța Lille 2 Caisse d’Epargne Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille

156 Franța Loudéac Bâtiment la Providence, Salle no.3, 36 Rue de Moncontour, 22600, Loudéac

157 Franța Rennes Maison de Quartier Le Cadran, 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes

158 Franța Nantes Grand Hall 1 bis rdc Maison des Syndicats, 4 place de la Gare de l’État, 44300 Nantes

159 Franța Troyes Centre René Peltier, 110 bis Avenue Eduard Herriot, 10000 Troyes

160 Franța Aulnay-sous-Bois Foyer Dumont, 12 Boulevard Gallieni, 93600 Aulnay-sous-Bois

161 Franța Gagny Complexe Sportif Arena Léon-Yves Bohain, 121 rue Jules Guesde, 93220 Gagny

162 Franța Villeneuve-Saint- Georges Salle Césaria Evora, rue Léon Blum, 94190 Villeneuve-Saint- Georges

163 Franța Champigny-sur-Marne Salle Séguy, Maison de la vie citoyenne et des associations, 191 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne

164 Franța Bondy Mairie de Bondy, Esplanade Claude Fuzier, 93140 Bondy

165 Franța Tours Salle Charcot, 2 rue Coste et Bellonte, 37000 Tours

166 Franța Orléans Salle Madeleine, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans

167 Franța Ivry-sur-Seine Espace Robespierre, 2 rue Robespierre, 94200 Ivry-sur-Seine

168 Franța Rouen Maison de Quartier Saint-Hilaire, 167 rue Descroizilles, 76000 Rouen

169 Franța La Ferté-sous-Jouarre 10 Allée du Jumelage, 77260 La Ferté-sous-Jouarre

170 Franța Les Clayes-sous-Bois 4 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 78340 Les Clayes-sous-Bois

171 Franța Sarcelles Maison de quartier Valéry Watteau – 1 route des Réfuzniks, 95200 Sarcelles

172 Principatul Monaco Monaco Hotel Le Méridien Beach Plaza, 22 Avenue Princesse Grâce, 98000 Monte Carlo, Monaco

173 Franța Lyon 1 29 Rue de Bonnel, 69003 Lyon

174 Franța Lyon 2 Salle Confluence, 111 Rue Smith, 69002 Lyon

175 Franța Saint-Genis-Laval Salle Polyvalente du Mixcube, 69 Rue des Collonges, 69230 Saint-Genis-Laval

176 Franța Saint-Etienne 31 Rue des Anciens Combattants d’Algerie, 42100 Saint-Etienne

177 Franța Annemasse/Ambilly Maison communale de la Martinière, 2 Rue de la Martiniere, 74100 Ambilly

178 Franța Dijon Salle Camille Claudel, 4 Rue Camille Claudel, 21000 Dijon

179 Franța Clermont-Ferrand Hôtel Campanile, 120 Avenue de la République, 63000 Clermont-Ferrand

180 Franța Grenoble/Saint-Martin- d’Heres 10 Place Paul Eluard, 38400 Grenoble/Saint-Martin-d’Heres

181 Franța Marsilia 1 City Center Vieux Porte, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

182 Franța Marsilia 2 City Center Vieux Porte, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

183 Franța Marignane Mairie de Marignane, Salle basse du Château, Cours Mirabeau, 13700 Marignane

184 Franța Ajaccio Hotel Ibis Styles Napoleon, 91 Cours Napoleon, 20000 Ajaccio

185 Franța Bastia Musée de Bastia – Palais des Gouverneurs, Place du Donjon-Citadelle, Salle Auditorium, 20410 Bastia – Cedex

186 Franța Nisa 1 Hotel Holiday Inn, 20 Bd. Hugo, 06000 Nice

187 Franța Nisa 2 Hotel Holiday Inn, 20 Bd. Hugo, 06000 Nice

188 Franța Montpellier Salle Jacques, 1 er D Aragon, 117 rue des Etats Généraux, 34000 Montpellier

189 Franța Toulouse MDC Rive Gauche, Salle 1, 20 place Diebold, 31300 Toulouse

190 Franța Strasbourg 1 41 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

191 Franța Strasbourg 2 41 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

192 Franța Nancy Pavillon D’Orangerie, 54100 Nancy

193 Franța Colmar Salle des Catherinettes, 8 Rue Kléber, 68000 Colmar

194 Georgia Tbilisi Str Lvovi nr 7, Saburtalo, Tbilisi, 0160

195 Germania Berlin 1 Dorotheenstr.62-66, 10117 Berlin

196 Germania Berlin 2 Dorotheenstr.62-66, 10117 Berlin

197 Germania Berlin 3 Dorotheenstr.62-66, 10117 Berlin

198 Germania Braunschweig Madamenweg 77, 38120 Braunschweig

199 Germania Bremen An der Weide 50a, 28195 Bremen

200 Germania Dresden Ferdinandplatz 2, 01069 Dresden

201 Germania Erfurt Grünstraße 9, 99084 Erfurt

202 Germania Hamburg 1 Albert-Einstein-Ring 11-15, 22761 Hamburg

203 Germania Hamburg 2 Rudolfstraße 5, 21107 Hamburg

204 Germania Hanovra 1 Anne-Stache-Allee 7, 30459 Hannover

205 Germania Hanovra 2 Anne-Stache-Allee 7, 30459 Hannover

206 Germania Kiel Geschwister-Scholl-Straße 15, 24143 Kiel

207 Germania Leipzig Russenstrasse 196, 04288 Leipzig

208 Germania Lübeck Bei der Lohmühle 13, 23554 Lübeck

209 Germania Quakenbrück 1 Markt 5, 49610 Quakenbrück

210 Germania Quakenbrück 2 Markt 5, 49610 Quakenbrück

211 Germania Sögel Püttkesberge 13, 49751 Sögel

212 Germania Schüller Auf dem Hof 2 54586 Schüller

213 Germania Trier Mercure Hotel, Porta-Nigra-Platz 1 54292 Trier

214 Germania Neunkirchen Stummsche Reithalle, Saarbrückerstrasse 21, 66538 Neunkirchen

215 Germania Neustadt an der Weinstrasse Le Quartier Hornbach 19, 67433 Neustadt an der Weinstrasße

216 Germania Ludwigshafen Waltraudenstrasse 34, 67059 Ludwigshafen

217 Germania Mainz Haus der Kulturen, Wormser Straße 201, 55130 Mainz

218 Germania Offenbach 1 Backstrasse 12A, 63069 Offenbach

219 Germania Offenbach 2 Käthe-Kollwitz-Schule, Buchhügelallee 90, 63071 Offenbach am Main

220 Germania Frankfurt Im Bärengarten 11, 60599 Frankfurt am Main

221 Germania Langenselbold Am Seegraben 4, 63505 Langenselbold

222 Germania Kassel Friedrich Eberth Strasse 249, 34119 Kassel

223 Germania Paderborn Klingenderstrasse 13, 33100 Paderborn

224 Germania Gütersloh 1 Schledebruckestrasse 170, 33334 Gütersloh

225 Germania Gütersloh 2 Marienfelderstrasse 4A, 33330 Gütersloh

226 Germania Bochum Castroper Str 89, 44791, Bochum

227 Germania Düsseldorf Bachstrasse 8, 40223 Düsseldorf

228 Germania Mönchengladbach Rudolfstrasse 9, 41068 Mönchengladbach

229 Germania Köln Elisabeth-Breuer-Straße 48, 51065 Köln

230 Germania Bonn 1 Legionsweg 14 53117 Bonn

231 Germania Bonn 2 Legionsweg 14 53117 Bonn

232 Germania Bonn 3 Legionsweg 14 53117 Bonn

233 Germania Aschaffenburg Bussardweg 25, PLZ 63741

234 Germania Augsburg 1 Stadionstraße 21, PLZ 86159

235 Germania Augsburg 2 Stadionstraße 21, PLZ 86159

236 Germania Augsburg 3 Am Eiskanal 20, PLZ 86161

237 Germania Bamberg Föhrenstraße 6, PLZ 96052

238 Germania Dachau Ernst-Reuter-Platz 1, PLZ 85221

239 Germania Dinkelsbühl Weinmarkt 7, PLZ 91550

240 Germania Erding Landshuter Str. 13, PLZ 85435

241 Germania Freising Luitpoldstraße 1, PLZ 85356

242 Germania Fürth Würzburger Str. 2, PLZ 90762

243 Germania Ingolstadt 1 Stauffenbergstraße 2a, PLZ 85051

244 Germania Ingolstadt 2 Stauffenbergstraße 2a, PLZ 85051

245 Germania Kempten Friedrich-Ebert-Str. 4, PLZ 87437

246 Germania Landshut Neustadt 474/475, PLZ 84028

247 Germania München 1 Hanauer Str. 103, PLZ 80993

248 Germania München 2 Hanauer Str. 103, PLZ 80993

249 Germania München 3 Hanauer Str. 103, PLZ 80993

250 Germania München 4 Hanauer Str. 103, PLZ 80993

251 Germania München 5 Hanauer Str. 103, PLZ 80993

252 Germania Nürnberg 1 Philipp-Koerber-Weg 1, PLZ 90439

253 Germania Nürnberg 2 Philipp-Koerber-Weg 1, PLZ 90439

254 Germania Nürnberg 3 Röthenbacher Hauptstraße 74, PLZ 90449

255 Germania Nürnberg 4 Röthenbacher Hauptstraße 74, PLZ 90449

256 Germania Regensburg Schopperplatz 6, PLZ 93059

257 Germania Rosenheim Römerstr. 3, PLZ 83024

258 Germania Straubing 1 Am Hagen 75, PLZ 94315

259 Germania Straubing 2 Am Hagen 75, PLZ 94315

260 Germania Traunreut Siebenbürgenerstr. 2, PLZ 83301

261 Germania Vilshofen an der Donau Aidenbacher Str. 92, PLZ 94474

262 Germania Würzburg 1 Frankenstraße 21, PLZ 97078

263 Germania Würzburg 2 Frankenstraße 21, PLZ 97078

264 Germania Esslingen am Neckar Georg-Christian-von-Kessler-Platz 2, 73728 Esslingen am Neckar

265 Germania Eppelheim Gemeindehaus St. Franziskus, Blumenstraße 33, 69214 Eppelheim

266 Germania Freiburg im Breisgau Emil-Thoma-Grundschule, Schützenallee 33, 79102 Freiburg im Breisgau

267 Germania Heilbronn Herbststr.16, 74072 Heilbronn

268 Germania Karlsruhe 1 Europäische Schule Karlsruhe, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe

269 Germania Karlsruhe 2 Europäische Schule Karlsruhe, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe

270 Germania Konstanz Münsterplatz 1, 78462 Konstanz

271 Germania Ludwigsburg Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg

272 Germania Mannheim Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

273 Germania Pforzheim Kulturhaus Osterfeld, Osterfelderstr. 12, 75172 Pforzheim

274 Germania Reutlingen Ringelbachstraße 195/41, 72762 Reutlingen

275 Germania Schwäbisch Hall Stauffenbergstraße 35 / 37, 74523 Schwäbisch Hall

276 Germania Sigmaringen Stadthalle Sigmaringen, Georg-Zimmerer-Straße 4, 72488 Sigmaringen

277 Germania Singen Industriestr. 12, 78224 Singen

278 Germania Stuttgart Hauptstätterstr. 70, 70178 Stuttgart

279 Germania Ulm 1 Böfinger Straße 50, 89073 Ulm

280 Germania Ulm 2 Böfinger Straße 50, 89073 Ulm

281 Germania Wangen im Allgäu Leutkircher Straße 17, 88239 Wangen im Allgäu

282 Republica Elenă Atena 1 str. Emmanouel Benaki nr. 7, 15452 Paleo Psyhiko, Atena

283 Republica Elenă Atena 2 str. Liosion 123, Piața Attikis, 10445, Atena

284 Republica Elenă Atena 3 str. Agias Sofias 27, 10444, Atena

285 Republica Elenă Patra Str.Filopoimenos nr 24, 26221, Patra

286 Republica Elenă Sparta str. Agiou Nikonos nr. 124, 23100, Sparta

287 Republica Elenă Preveza Preveza, strada Virona nr. 6, cod poștal 48100

288 Republica Elenă Creta/Iraklio str. Emm. Christodoulou 4, Nea Alikarnassos, 71601, Iraklio, Creta

289 Republica Elenă Creta/Chania Str. Nearchou 23, 73134, Chania, Insula Creta

290 Republica Elenă Salonic Theagenous Charisi, nr. 78, CP. 54639, Salonic

291 Republica Elenă Larisa Str. Geroulanou, nr. 2, CP. 41447, Larisa

292 India New Delhi 3/6 Shanti Niketan 110021, New Delhi

293 Indonezia Jakarta Jl. Teuku Cik Ditiro No.42-A 10, RT.10/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

294 Regatul Hașemit al Iordaniei Amman str. Al-Madeenah Al-Munawarah, nr. 35, Amman, 11181

295 Irak Bagdad Mahalla 601, Zuquak 15, nr. C45, Al-Mansur Street, Bagdad

296 Irak Erbil Gulan Street, Ster Tower, etaj 7, camera 702, Erbil

297 Republica Islamică Iran Teheran Str. Shahid Meshki nr. 89 (Fakhrabad), Baharestan, Teheran, cod poștal 115.46.399.11

298 Irlanda Dublin 1 Palmerston House, Ground Floor, Denzille Lane/Fenian Street, Dublin 2, D02WD37

299 Irlanda Dublin 2 Palmerston House, Ground Floor, Denzille Lane/Fenian Street, Dublin 2, D02WD37

300 Irlanda Dublin 3 Palmerston House, Ground Floor, Denzille Lane/Fenian Street, Dublin 2, D02WD37

301 Irlanda Dublin 4 Palmerston House, Ground Floor, Denzille Lane/Fenian Street, Dublin 2, D02WD37

302 Irlanda Dublin 5 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

303 Irlanda Dublin 6 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

304 Irlanda Dublin 7 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

305 Irlanda Dublin 8 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

306 Irlanda Dublin 9 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

307 Irlanda Dublin 10 Westmanstown Sports and Conference Centre, Lucan Road, Clonsilla, Dublin 15, D15Y2DH

308 Irlanda Cork Little Island Sports Complex, Wallingstown, Little Island, Cork – T45 F449

309 Irlanda Drogheda Aston Village Educate Together, Dunlin St, Aston Village, Drogheda, Co. Louth, A92 DR44

310 Irlanda Galway Ardilaun House Hotel, Taylors Hill Road, Galway, H91 H29F

311 Irlanda Kilkenny Kilkenny Ormonde Hotel, Ormonde Street, Kilkenny, R95 Y5CX

312 Irlanda Limerick Ennis Road, Limerick city, Co. Limerick, V94 03F2

313 Irlanda Waterford Hotel Viking, Cork Road, Waterford, X91Y657

314 Islanda Reykjavik Hotel Reykjavík Grand, Sigtun 28, Reykjavik 105

315 Statul Israel Tel Aviv 1 Paz Tower 2, Str. Shoham, Nr. 2, Et. 8, Ramat Gan, 52510

316 Statul Israel Tel Aviv 2 8 Shaul Hamelech Bvd., 64733, Tel Aviv, Israel

317 Statul Israel Haifa Habankim 3, CP 3326115, Haifa

318 Italia Roma 1 Via Nicolò Tartaglia, 40, cod poștal 00197, Roma

319 Italia Roma 2 Via Nicolò Tartaglia, 40, cod poștal 00197, Roma

320 Italia Roma 3 Piazza José de S.Martin, 1 cod poștal 00197, Roma

321 Italia Roma 4 Viale delle Belle Arti, 110 cod poștal 00197, Roma

322 Italia Roma 5 Viale Libano 38-40, cod poștal 00144, Roma

323 Italia Roma 6 Viale Libano 38-40, cod poștal 00144, Roma

324 Italia Roma 7 Viale Libano 38-40, cod poștal 00144, Roma

325 Italia Ostia Municipiul X Roma – Ostia – Via Claudio 1, cod poștal 00122, Roma

326 Italia Monterotondo Centrul Social Comunal pentru Bătrâni ARCOBALENO APS – Via John Fitzgerald Kennedy, 47, cod poștal 00199, Monterotondo

327 Italia Guidonia via Maurizio Morris 7, cod poștal 00012, Guidonia Montecelio

328 Italia Palestrina Via Gabriele D’Annunzio 25, cod poștal 00036, Palestrina

329 Italia Tivoli Ex Chiesa di San Michele – Sala Roesler Franz – Piazza Palatina, 1, cod poștal 00019, Tivoli

330 Italia Rignano Flaminio Centro Sociale Comunale per Anziani – Via degli Orti, 2, cod poștal 00068 Rignano Flaminio RM

331 Italia Albano Laziale Centro Anziani di Albano Laziale – Borgo Garibaldi, 12, cod poștal 00041, Albano Laziale

332 Italia Ladispoli Teatrul Marco Vannini – Via Yvon De Begnac, cod poștal 00055, Ladispoli

333 Italia Frosinone Casa della Cultura – Via Giordano Bruno, cod poștal 03100, Frosinone

334 Italia Latina Hotel Europa, Via E. Filiberto, 14, cod poștal 04100 Latina

335 Italia Viterbo Centro sociale polivalente “Sacrario” – Via Santa Maria in Volturno 18, cod poștal 01100 Viterbo

336 Italia Terni Sala de consiliu Piazza San Giovanni Paolo II nr. 1, cod poștal 05100, Terni

337 Italia Perugia CVA la Piramide – Via Armando Diaz, 90,cod poștal 06128, Perugia

338 Italia Pescara Ex-Centro Vaccinale – sottostazione ferroviaria di Porta Nuova – Piazza Enrico Berlinguer

339 Italia Olbia Sediul Primăriei din via Dante n. 1, cod poștal 07026, Olbia

340 Italia Cagliari Primărie – Sala EXTE – Via Roma 145, cod poștal 09124, Cagliari

341 Italia Napoli Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 25, cod poștal 80133 Napoli NA

342 Italia Bari 1 Via Bruno Zaccaro Nr.17/19 Bari, CAP 70126

343 Italia Bari 2 Via Bruno Zaccaro Nr.17/19 Bari, CAP 70126

344 Italia Trani Via San Martino, Nr. 16 Trani CAP 76125

345 Italia Foggia Ufficio Anagrafe, Viale Candelaro Nr. 102 Foggia CAP 71121

346 Italia Lecce Centro Sociale Comunale, Via Matera Nr. 2, Lecce CAP 73100

347 Italia Taranto Servizi Demografici, Via Fiume Nr. 64, Taranto CAP 74121

348 Italia Ginosa Istituto Comprensivo, G. Deledda – S. G. Bosco, Via Quarto, Nr. 8, Ginosa CAP 74013

349 Italia Cosenza Ufficio Relazioni Pubblico Piazza dei Bruzi, Nr. 1, Cosenza CAP 87100

350 Italia Reggio Calabria Sala G. Versace, Palazzo CE.DIR,Via Sant’Anna II Tronco, Reggio Calabria CAP 89128

351 Italia Crotone Scuola Media “Vittorio Alfieri” Via Cutro Nr. 102, Crotone CAP 88900

352 Italia Catanzaro Istituto Comprensivo “Casalinuovo”, Via Stretto Antico Snc, Catanzaro CAP 88100

353 Italia Vibo Valentia Biblioteca Comunale, Via Jan Palach snc, Vibo Valentia CAP 89900

354 Italia Potenza Scuola “Don Lorenzo Milani” Via Bramante snc, Potenza CAP 85100

355 Italia Matera Complesso Commerciale Il Circo Sala Consiliare “Pier Paolo Pasolini”, Via G. Sallustio Crispo snc, Matera CAP 75100

356 Italia Campobasso Terzo Spazio, ex Scuola CEP Nord, Via Eugenio Cirese snc, Campobasso CAP 86100

357 Italia Isernia Palazzo San Francesco, Piazza Guglielmo Marconi, Nr. 3, Isernia CAP 86170

358 Italia Bologna 1 Bologna,Via Guelfa, n.9, 40138

359 Italia Bologna 2 (Borgo Panigale) Bologna, Via Battindarno n.123, 40133

360 Italia Ancona Ancona, Via Scrima n.17, 60127

361 Italia Arezzo Arezzo, Piazza San Domenico 5-6, 52100

362 Italia Budrio Budrio, Via Saffi n.50, 40054

363 Italia Cesena Cesena, Piazza Anna Magnani n.143, 47522

364 Italia Ferrara Ferrara, Viale Cavour 187, 44122

365 Italia Firenze Firenze, Via del Ponte Rosso, n.2, Sala dei Marmi, Piazza della Liberta 12, 50132

366 Italia Forli Forli, Piazzetta Corbizzi n.9, 47121

367 Italia Imola Imola, Viale Cappuccini n.14, 40026

368 Italia Livorno Livorno, Via Padre Nicola Magri n.116a, 57121

369 Italia Lucca Lucca, Via Provinciale di S. Alessio n.2145, 55100

370 Italia Macerata Macerata, Viale Indipendenza n.71, 62100

371 Italia Massa Massa, Via San Leonardo n.484, 54100

372 Italia Modena Modena, Via Viterbo, n.80, 41125

373 Italia Montecatini Terme Montecatini Terme, Palazzo del Turismo, Viale G. Verdi n.68, 51016

374 Italia Parma Parma, Via Bizzozzero, n.19, 43123

375 Italia Pesaro Pesaro,Via Confalonieri n.9, 61122

376 Italia Piacenza Piacenza, Via Cantone S.Nazzaro, n.16, 29121

377 Italia Pisa Pisa, 45 Piazza della Fornace, 56121

378 Italia Pistoia Pistoia, Via Cancellieri n.30, 51100

379 Italia Ravenna Ravenna, Piazza Medaglia D’Oro n.4, 48122

380 Italia Rimini Rimini, Via XXIII Settembre, n.124, 47921

381 Italia San Lazzaro di Savena Banda Musicale San Lazzaro di Savena, Piazza della Liberta, 40068

382 Italia Siena Siena, Via Tolomei n.7, 53100

383 Italia Sesto Fiorentino Sesto Fiorentino, Via Leopardi, n.72, 50019

384 Italia Catania 1 Via Misterbianco nr. 1, Catania, cod poștal 95131

385 Italia Catania 2 Via Misterbianco nr. 1, Catania, cod poștal 95131

386 Italia Alcamo Via Ugo Foscolo, nr. 1 Cittadela dei Giovanni, Alcamo 91011

387 Italia Vittoria Via del Tennis nr. 23, Vittoria, cod poștal 97019

388 Italia Palermo Via Gerardo Astorino, nr. 36 Palermo Cap 90146

389 Italia Canicatti Piazza San Domenico fn, Centro Culturale Comunale San Domenico, Canicatti Cap 92024

390 Italia Milano 1 ,,CAM Gratosoglio’’ , Via Saponaro 30, 20142

391 Italia Milano 2 ,,CAM Gratosoglio’’ , Via Saponaro 30, 20142

392 Italia Milano 3 ,,CAM Gratosoglio’’ , Via Saponaro 30, 20142

393 Italia Milano 4 ,,CAM Gratosoglio’’ , Via Saponaro 30, 20142

394 Italia Bergamo 1 ,,Sala 5 Donizetti’’, Largo Guglielmo Rontgen nr. 3, 24128

395 Italia Bergamo 2 ,,Sala 5 Donizetti’’, Largo Guglielmo Rontgen nr. 3, 24128

396 Italia Bolzano ,,Centro Europa’’, Viale Druso, 281/B , 39100

397 Italia Brescia 1 ,,Centro Civico del Quartiere Casazza’’, Via Casazza, nr.46, 25136

398 Italia Brescia 2 ,,Centro Civico del Quartiere Casazza’’, Via Casazza, nr.46, 25136

399 Italia Cles Viale Alcide De Gasperi n. 163, 38023

400 Italia Como Via Collegio dei Dottori nr. 9, (Centro Civico), 22100

401 Italia Crema Via Giacomo Matteotti, 47, 26013 Crema CR

402 Italia Cremona ,,Sala Informagiovani”, Via Palestro 17, 26100

403 Italia Lodi ”Teatrino” – Via Paolo Gorini, nr.21, 26900

404 Italia Mantova Via Facciotto nr. 7, 46100

405 Italia Monza 1 ,,Centro Civico di San Rocco’’, Via D’Annunzio nr. 35, 20900

406 Italia Monza 2 ,,Centro Civico di San Rocco’’, Via D’Annunzio nr. 35, 20900

407 Italia Montichiari ,,Casa delle Associazioni’’ , Via Trieste, nr. 77/M, 25018

408 Italia Pavia Pavia Nord, Via Acerbi 27, 27100

409 Italia Romano Di Lombardia ,,Sala Rocca‘’ – Piazza Rocca nr. 1, 24058

410 Italia Rovereto ,,Centro Civico Lombardi’’ – Via Benacense nr. 33, 38068

411 Italia Sesto San Giovanni ,,Spazio Arte” – Via Maestri del Lavoro nr. 10, 20099

412 Italia Trento ,,Sala ITEA‘’ – Via Giongo nr. 7 Gardolo, 38121

413 Italia Varese ,,Centro di incontri” – Sede Consiglio Circoscrizione nr. 4, 21100

414 Italia Alessandria Ex Circoscrizione Europista (Taglieria del Pelo) intrare din via Wagner 38/D, Alessandria (AL) CAP 15121

415 Italia Alba Casa del Volontariato – Corso Europa nr. 45, Alba (CN) CAP 12051

416 Italia Asti Salone Consiliare (c/o palazzo della Provincia di Asti) Piazza Alfieri nr 33, Asti (AT) CAP 14100

417 Italia Biella Agorà Palace Hotel, Sala Lamarmora, Via Alfonso Lamarmora nr. 13A, Biella (BI) CAP 13900

418 Italia Carmagnola Salone Fieristico di Viale Garibaldi, n. 25/27, Carmagnola (TO) CAP 10022

419 Italia Cirie Sala conferenze, Centro Socio Culturale di Corso Nazioni Unite nr. 32, Cirié (TO) CAP 10073

420 Italia Chieri sala d’aspetto Ufficio tributti nel Municipio, Via Palazzo di Città nr. 10, Chieri (TO) CAP10023

421 Italia Chivaso Centro d’Incontro Comunale “Felice Donato”, Via Paleologi, n. 25, Chivasso (TO) CAP 10034

422 Italia Collegno PalaCollegno, Via Antica di Rivoli n. 21, Collegno (TO), CAP 10093

423 Italia Cuneo Salone del Meet, Via Carlo Sigismondo Leutrum, 7, Cuneo (CN) CAP 12100

424 Italia Ivrea Chiessa Santa Marta, Piazza Santa Marta, Ivrea (TO), CAP 10015

425 Italia Moncalieri Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero, Via Santa Maria n. 27, Moncalieri (TO) CAP 10024

426 Italia Mondovi Mondovì (CN) Parrochia Sacro Cuore Via Risorgimento n. 18, CAP 12084

427 Italia Nichelino Sala Mattei del Comune, Piazza G. di Vittorio n.1, etaj 2°, Nichelino (TO), CAP 10042

428 Italia Novara Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul din Novara, Corso Trieste nr. 105, Novara (NO), CAP 28100

429 Italia Pinerolo Salone dei Cavalieri, Viale Giovanni Giolitti nr. 7, Pinerolo (TO), CAP 10064

430 Italia Settimo Torinese Salone Polivalente “Luigi Bosio”, Via Gallileo Ferraris nr. 37, Settimo Torinese (TO) CAP 10036

431 Italia Susa Sala del Castello della Contessa Adelaide, Via Impero Romano 2, Susa, CAP 10059

432 Italia Tortona Sala Polifunzionale Sala mons. Francesco Remotti (ex Sala Polifunzionale), ex Caserma Passalqua di Via Milazzo nr. 1, Tortona

433 Italia Verbania Biblioteca di Villa Olimpia, Via Mazzini Giuseppe nr. 19 – Verbania Pallanza (VB) CAP 28922

434 Italia Vercelli Palazzo Comunale, sala parter, Piazza del Municipio n. 2, Vercelli (VC) CAP 13100

435 Italia Genova Sala Colombo c/o atrio Regione Liguria, Via Fieschi n. 15, Genova (GE), CAP 16121

436 Italia Imperia Sala dell’ex Circoscrizione, Viale Europa nr. 7, loc. Castelevecchio (IM), CAP 18100

437 Italia La Spezia Cenro Civico Nord Largo Vivaldi 2, Fossitermi, La Spezia (SP) CAP 19122

438 Italia Sanremo Centrul comunitar românesc, Strada Mulattiera San Lorenzo snc, Sanremo (IM) CAP 18038

439 Italia Savona Asilo delle Piramidi, ex sede V° Circoscrizione, Corso Giuseppe Mazzini nr. 25, Savona (SV) CAP 17100

440 Italia Aosta sala Hôtel des États, Piazza Chanoux 8, Aosta CAP 11100 Aosta (AO)

441 Italia Torino 1 Padiglione 2 Lingotto Fiere, Via Nizza 294 Torino (TO) CAP 10126

442 Italia Torino 2 Padiglione 2 Lingotto Fiere, Via Nizza 294 Torino (TO) CAP 10126

443 Italia Torino 3 Padiglione 2 Lingotto Fiere, Via Nizza 294 Torino (TO) CAP 10126

444 Italia Torino 4 Padiglione 2 Lingotto Fiere, Via Nizza 294 Torino (TO) CAP 10126

445 Italia Torino 5 Padiglione 2 Lingotto Fiere, Via Nizza 294 Torino (TO) CAP 10126

446 Italia Torino 6 ex Centro Orientamento Scolastico Professionale (C.O.S.P.) Via Bardassano, 5/a, Torino (TO) CAP 10132

447 Italia Trieste Via Udine n. 11, 34132 Trieste

448 Italia Cervignano del Friuli Via della Turisella n. 3, 33052 Cervignano del Friuli

449 Italia Udine Sala Polifunzionale Criscuolo, Via Veneto n. 164, 33100 Udine

450 Italia Pordenone L’Ente Fiera di Pordenone, Viale Treviso n. 1, 33170 Pordenone

451 Italia Prata di Pordenone Sala Biblioteca Civica, Via D. Manin, 45, 33080 Prata di Pordenone

452 Italia Venezia Cannaregio, 2214, 30121 Venezia

453 Italia San Donà di Piave Casa delle Associazioni, Via Svezia nr. 2, 30027 San Donà di Piave

454 Italia Treviso Sala Conferenze presso l’Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio nr. 140, 31100 Treviso

455 Italia Castelfranco Veneto Centro Culturale Due Mulini, Via Marsala nr. 1a, 31033 Castelfranco Veneto

456 Italia Oderzo Centro polifunzionale di Piavon, Via Fornase di Piavon nr. 9, 31046 Oderzo

457 Italia Padova Sala Nilde Iotti, Via Alessandro Prosdocimi 2/A, 35128 Padova

458 Italia Albignasego Villa Obizzi, Via 16 Marzo nr. 2, 35020 Albignasego

459 Italia Cadoneghe Via PIO X, 1A, 35010 Cadoneghe

460 Italia Limena Sala Barchessina, Via Roma n. 44, 35010 Limena

461 Italia Rubano Auditorium della Asunta, Via Palù nr. 2, 35030 Rubano

462 Italia Verona Sala “Alberto Benato”, Via Mincio, 12, 37136 Verona

463 Italia Villafranca di Verona L’Auditorium Comunale, Piazza San Francesco, 37069 Villafranca di Verona

464 Italia Valeggio sul Mincio Localita’ San Graziano, n° 8, presso Mercato ortofrutticolo, 37067 Valleggio sul Mincio

465 Italia Cerea Complesso Fieristico AREAEXP, Via Guglielmo Oberdan, 37053 Cerea

466 Italia Vicenza Circoscrizione n.2 , Centro Civico Riviera Berica, Via E. De Nicola 8, 36100 Vicenza

467 Italia Schio Palazzo Toaldi Capra, Via Pasubio nr. 52, 36015 Schio

468 Japonia Tokyo 3-16-19, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo-to, 106-0031

469 Kazahstan Astana Saraishyk Street 28, Astana 010000

470 Kenya Nairobi Eagle Park Estate along Pan-African Insurance Av., Block 7785/1284, Runda, Nairobi

471 Kuweit Kuweit Kaifan, Block 4, Mina street, villa 34, State of Kuwait, Postal code 71804

472 Republica Libaneza Baabda Regiunea Mount Lebanon, Localitatea Baabda, Str. 68 – Presidential Palace Road Nr. 30, sector 3, CP 2020 1107

473 Lituania Vilnius Vilnius, str. Gaono, nr.6, LT-01131

474 Letonia Riga Riga, str. Brivibas, nr. 97, LV-1001

475 Luxemburg Luxemburg 1 2 rue de Pulvermühl, 2356, Luxembourg

476 Luxemburg Luxemburg 2 21 Boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg

477 Luxemburg Luxemburg 3 21 Boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg

478 Republica Macedonia de Nord Skopje Str. Rajko Zinzifov nr.42, 1000

479 Malaysia Kuala Lumpur 114, Jalan Damai (off Jalan Ampang), 55000

480 Malta La Valleta Grand Hotel Excelsior, Great Siege Road, Floriana FRN 1810

481 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Newham 1 Hilton DoubleTree Docklands 265A Rotherhithe St, London SE16 5HW

482 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Newham 2 Ascot Community Centre, 121-123 Star Ln, London, E16 4PR

483 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Harrow 1 Byron Hall – Sport Hall 3, Christchurch Avenue, Harrow, HA3 5BD

484 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Harrow 2 Flash Musicals Theatre and Community Centre, Methuen Road, Edgware, HA8 6EZ

485 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Brent 1 Brent Indian Association, Community Resource Centre – Function Hall, 116 Ealing Road, Wembley, HA0 4TH

486 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Brent 2 Sudbury Primary School – Conference room, Watford Rd, Wembley HA0 3EY

487 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Redbridge 1 Moldova Restaurant, 391 Eastern Ave, Gants Hill, Ilford IG2 6LR

488 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Redbridge 2 Redbridge Town Hall 128-142 High Rd, Ilford, IG1 1DD

489 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Waltham Forest Restaurant Ambasador, 270 High Road, Leytonstone, E11 3HS, London

490 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Barking and Dagenham 1 CEME Events Space – The Atrium, Marsh Wy, Rainham RM13 8EU

491 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Barking and Dagenham 2 Holiday Inn – Elm Suite, Brook Street, Brentwood, CM14 5NF

492 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Barnet Clădire ce aparține Danegrove Primary School, Ridgeway Avenue, East Barnet, EN4 8TN

493 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Luton 1 Hotel Hilton Luton North Garden Inn – The Shires Suite – 110 Butterfield Business Park, Hitchin Rd, Luton LU2 8DL

494 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Luton 2 Chiltern Hotel, Waller Ave, Maidenhall, Luton LU4 9RU

495 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Peterborough Peterborough Asylum and Refugee Community Association (PARCA) Unity Hall , Northfield Road, Peterborough, PE1 3QH

496 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Hounslow 1 Hilton Syon Park – Dukes Room – Park Rd, Isleworth TW8 8JF

497 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Hounslow 2 Restaurant La Nasu, 105 Kingsley Rd, Lampton, Hounslow TW3 4AH

498 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Ipswich Ipswich County Library – Lecture Hall, Northgate St, Ipswich IP1 3DE

499 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Haringey Travel House, 637 Green Lanes, N8 0RE

500 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Enfield Dharma Hall Venue, 442-446 Hertford Road, Enfield EN3 5QH

501 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Greenwich Forum at Greenwich – Caledonian Hall, Trafalgar Road, Greenwich, SE10 9EQ

502 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Havering Happy Chef restaurant, 124 Collier Row Road, Romford RM5 2BB

503 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Milton Keynes Milton Keynes Library – The Event Space, 555 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes, MK9 3HL

504 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Ealing Crowne Plaza London Ealing – Knightsbridge Suite, Western Avenue, Hanger Ln, W5 1HG

505 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Croydon Hilton Croydon – Weatherill Suite, 101 Waddon Way, Purley Way, Croydon CR9 4HH

506 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Romford The Wisteria, Forest Gate, 229 Romford Rd, London E7 9HL

507 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Southhampton Hilton Southampton Utilita Bowl – Hampshire Suite, Botley Rd, West End, Southampton SO30 3XH

508 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Wiltshire (Bath) APEX CITY OF BATH HOTEL – Kingsmead Room, James Street West, Bath, BA1 2DA

509 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bristol 1 100 Temple Street, Bristol BS1 6AG

510 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bristol 2 University of the West of England – Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Frenchay, Bristol, BS16 1QY

511 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bournemouth Mad4Dance Studio, 61-63 Bargates, Christchurch BH23 1QE

512 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Watford Holiday Inn Watford, Meeting room: Vicarage & The Grove, 65-67 Claredon Road, WD17 1DS

513 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Westminster 1 Romanian Cultural Institute, 1 Belgrave Square, Belgravia, London SW1X 8PH

514 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Westminster 2 Romanian Cultural Institute, 1 Belgrave Square, Belgravia, London SW1X 8PH

515 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Crawley Crowne Plaza London Gatwick Hotel – Langley Suite, Langley Drive, Crawley RH11 7SX

516 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Oxford St Peter’s Church – Old School Room, First Turn, Wolvercoat, Oxford OX2 8AQ

517 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Exeter Hampton by Hilton Torquay – The Terrace, Torquay TQ1 1DP

518 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Swindon DoubleTree by Hilton Swindon – Lydiard Suite, Lydiard Fields, Great Western Way, Swindon SN5 8UZ

519 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Stoke-on-Trent Wade Conference Centre – Seminar Rooms, Hartshill Rd, Hartshill, Stoke-on-Trent ST4 7NY

520 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Canterbury University of Kent, Darwin College, Darwin Conference Suite, Canterbury CT2 7NY

521 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Worcester Royal Porcelain Works, Severn St, Worcester WR1 2NE

522 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cardiff Cardiff Metropolitan University, Cyncoed Campus, Cyncoed Road, Cardiff, CF23 6XD

523 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cambridge St. Luke’s Church Centre – The Old School, Victoria Rd, Arbury, Cambridge CB4 3DZ

524 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Woking DoubleTree by Hilton Woking – Woking Suite, Victoria Way, Woking GU21 8EW

525 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Brighton and Hove Holiday Inn Brighton – Seafront – Glyndebourne Suite, 137 Kings Rd, Brighton and Hove, Brighton BN1 2JF

526 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Kingston upon Thames Lensbury Conference Centre – Perry Room, Broom Road Teddington, TW11 9NX

527 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Tower Hamlets Radisson Blu Edwardian New Providence Wharf Hotel – Private Room 1+2, 5 Fairmont Ave, E14 9JB

528 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Kensington Chelsea Hilton Kensington – Christie Suite, 179-199 Holland Park Ave, London W11 4UL

529 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Hillingdon The Clubhouse Ruislip, Middlesex Stadium, Breakspear Rd, Ruislip HA4 7SB

530 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Lewisham Lewisham United Reformed Church, 18 Courthill Road, SE13 6HB

531 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bedford Mercure Bedford Centre Hotel – Pilgrim Suite, 2 St Mary’s St, Bedford MK42 0AR

532 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Merton Wimbletech CIC, Wimbledon Reference Library, Wimbledon Hill Rd, London SW19 7NB

533 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Hereford The Point 4, The Royal National College for the Blind (RNC) — B9 Pearson Studio, Venns Lane, Hereford HR1 1DT

534 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Portsmouth The Pallant Centre – Saint Faiths, The Pallant, Havant PO9 1BE

535 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Colchester HeadGate Theatre – Rehearsal Room, 14 Chapel St North, Colchester, Essex CO2 7AT

536 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Maidstone Holiday Inn Maidstone – Sevenoaks, Leeds Room, London Road Wrotham Heath, Sevenoaks TN15 7RS

537 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cornwall Victoria Offices & Conference Centre – Avalon Suite, Station Approach, Victoria, Saint Austell PL26 8LG

538 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bromley West Wickham & Shirley Baptist Church, Wickham Road, CR0 8EH

539 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Southwark Novotel London Bridge, 53-61 Southwark Bridge Road, London SE1 9HH

540 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Epping Regus – Epping, The Civic Building, 323 High St, Epping CM16 4BZ

541 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Plymouth 1 A.I.R GRILL HOUSE, 30A Western Approach, PL1 1TQ

542 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Plymouth 2 Unit 24 Scott Business Park, Beacon Park Road, Plymouth PL2 2PB

543 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Swansea Mercure Swansea Hotel – Summit Suite, Phoenix Way, Swansea Enterprise Park, Swansea SA7 9EG

544 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Norwich Norman Centre – Appleyard and Bignold Rooms, Bignold Road, Norwich NR3 2QZ

545 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Wandsworth Clapham Studios, Unit 7-8, 99-109 Battersea Business Centre, Lavender Hill, London SW11 5QL

546 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Taunton The Holiday Inn Taunton – Blackdown Suite, Deane Gate Avenue, Taunton TA1 2UA

547 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Reading Holiday Inn Reading-South M4 – Grenadier Suite, Basingtoke Road, Reading RG2 0SL

548 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Winchester Holiday Inn Winchester – Hampshire 1 Suite, Telegraph Way, Morn Hill, Winchester SO21 1HZ

549 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Stevenage Holiday Inn Stevenage – Codicote Suite, St.George’s Way, Stevenage SG1 1HS

550 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Warwick The SYDNI Centre – Youth Centre room, Cottage Square, Sydenham, Leamington Spa CV31 1PT

551 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Gloucester Holiday Inn Gloucester – Sheridan Suite, Crest Way, Barnwood, Gloucester GL4 3RX

552 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Jersey St Helier’s Town Hall, 50 York Street, St Helier JE4 8PA

553 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Finchley Avenue Conference & Events – Madison Room, 58 Regents Park Road, London N3 3JN

554 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bexley Holiday Inn London Bexley – Black Prince Suite, Black Prince Interchange, Southwold Rd, Bexley DA5 1ND

555 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Canary Wharf Hilton London Canary Wharf – Quayside Suite, South Quay Square, Marsh Wall, London E14 9SH

556 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Manchester 1 9 Cooper Street, Manchester, M2 2FW

557 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Greater Manchester-Bolton Bolton Masonic Hall, Institute St, Bolton BL1 1PZ

558 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Newcastle upon Tyne The Civic Centre, Barras Bridge, Newcastle upon Tyne, NE1 8QH

559 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Leeds 1 St. Aidan Church, Elford Place West, West Yorkshire, LS8 5QD

560 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Leeds 2 Horizon Leeds, 3rd Floor, 2 Brewery Wharf, Kendall St, Leeds LS10 1JR

561 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Liverpool Avenue HQ Mann Island, 17 Mann Island, Liverpool, L3 1BP

562 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Preston The Catherine Beckett Community Centre, Deepdale Enclosure, 112 Deepdale Road, Preston, PR1 5AR

563 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Hull Holiday Inn Hull Marina, Castle Street, Kingston Upon Hull, East Yorkshire, HU1 2BX

564 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Doncaster C-view, Church View, Doncaster, DN1 1AF

565 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Nottingham Castle Cavendish Works, Dorking Road, Radford, Nottingham, NG7 5PN

566 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Loughborough Fearon Hall, Rectory Road, Loughborough, Leicestershire, LE11 1PL

567 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Leicester Leicester Community Sports Centre, 16 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR

568 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Wolverhampton GTG West Midlands, Bearing Drive, Willenhall, Wolverhampton, WV11 3SZ

569 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Walsall Romanian+ Community Centre, Sneyd Hall Road, Bloxwich, Walsall, WS3 2NN

570 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Birmingham 1 The Holte Conference Center, Trinity Road, Birmingham, B6 6HE

571 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Birmingham 2 The Midlands Greek & Cypriot Association, Park Approach, Birmingham B23 7SJ

572 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Coventry 1 Wava Hall 31 Barras Green, Coventry, CV2 4LY

573 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Coventry 2 Coventry Community Resource Centre, Red Lane, Coventry CV6 5EE

574 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Northampton 1 Northampton Bangladeshi Association, NBA Gateway Resource Centre, Mill Road, Semilong, Northampton, NN2 6AX

575 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Northampton 2 Saint Luke’s Centre, Main Rd, Duston, Northampton NN5 6JB

576 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Edinburgh 1 7-9 N St David St, Edinburgh EH2 1AW

577 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Edinburgh 2 Easter Road Stadium, 12 Albion Place, Edinburgh EH7 5QG

578 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Glasgow 1 Renfield Training and Conference Centre, 260 Bath Street, Glasgow G2 4JP

579 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Glasgow 2 1567-1573 Shettleston Road Glasgow G32 9AS

580 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Perth St John’s RC Academy / North Inch Community Campus, Gowans Terrace, Perth PH1 5BF

581 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Aberdeen Aberdeen City Council, Town House, Broad Street, Aberdeen AB10 1FY

582 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Belfast Chinese Resource Centre, 1 Stranmillis Embankment, Belfast BT7 1GB

583 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Ballymena Adair Arms Hotel, 1-7 Ballymoney Road, Ballymena BT43 5 BS, County Antrim

584 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Portadown Ashgrove Community Centre, 156 Garvaghy Road, Portadown, BT62 1ED

585 Maroc Rabat Rue Ouezzane nr. 10, cod poștal 10000

586 Mexic Ciudad de México calle Sófocles, no. 311, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México

587 Republica Moldova Chișinău 1 Str. Grigore Ureche nr. 2, Chișinău, MD-2001

588 Republica Moldova Chișinău 2 Str. Grigore Ureche nr. 2, Chișinău, MD-2001

589 Republica Moldova Chișinău 3 Str. Grigore Ureche nr. 2, Chișinău, MD-2001

590 Republica Moldova Chișinău 4 Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes”, Str. Avram Iancu nr. 36, Chișinău, MD-2002

591 Republica Moldova Chișinău 5 Teatrul “Satiricus”, Str. Mihai Eminescu nr.55, Chișinău, MD- 2012

592 Republica Moldova Chișinău 6 Liceul “Gheorghe Asachi”, Str. București, nr. 64, Chișinău, MD- 2004

593 Republica Moldova Chișinău 7 Liceul “Gheorghe Asachi”, Str. București, nr. 64, Chișinău, MD- 2004

594 Republica Moldova Chișinău 8 Liceul “Gheorghe Asachi”, Str. București, nr. 64, Chișinău, MD- 2004

595 Republica Moldova Chișinău 9 Liceul Teoretic “Spiru Haret”, Str. Cebotari nr. 53, Chișinău, MD-2012

596 Republica Moldova Chișinău 10 Liceul Teoretic “Spiru Haret”, Str. Cebotari nr. 53, Chișinău, MD-2012

597 Republica Moldova Chișinău 11 Liceul Teoretic “Spiru Haret”, Str. Cebotari nr. 53, Chișinău, MD-2012

598 Republica Moldova Chișinău 12 Universitatea de Stat din Moldova, Str. Mihai Kogălniceanu nr. 67, Chișinău, MD-2005

599 Republica Moldova Chișinău 13 Universitatea de Stat din Moldova, Str. Mihai Kogălniceanu nr. 67, Chișinău, MD-2005

600 Republica Moldova Hîncești Primăria Hîncești, Str. Mihalcea Hîncu nr. 132, Hîncesti, MD – 3401

601 Republica Moldova Ialoveni Casa de Cultură, Str. Alexandru cel Bun nr. 86, Ialoveni, MD- 6801

602 Republica Moldova Nisporeni Primăria Nisporeni, Str. Alexandru cel Bun nr. 55, Nisporeni, MD – 6401

603 Republica Moldova Orhei Școala de Muzică, str. Chișinăului nr. 9, Orhei, MD-3505

604 Republica Moldova Căușeni Casa de Cultură, Str. Mihai Eminescu nr. 31, Căușeni, MD – 4300

605 Republica Moldova Anenii Noi Casa de Cultură, str. Parcului nr. 13 7, Anenii Noi, MD – 6500

606 Republica Moldova Bardar Casa de Cultură, Str. Aurel David nr. 70, Bardar, MD – 6811

607 Republica Moldova Călărași Primăria Călărași, Str. Mihai Eminescu nr. 19, Călarași, MD – 4404

608 Republica Moldova Durlești Casa de Cultură, Str. Alexandru cel Bun nr. 5, Durlești, MD – 2003

609 Republica Moldova Strășeni Școala de Arte, Str. Mihai Eminescu nr. 37, Strășeni, MD – 3701

610 Republica Moldova Stăuceni Primăria Stăuceni, Str. Alexei Mateevici nr. 13, Stăuceni, MD – 4839

611 Republica Moldova Băcioi Primăria Băcioi, Str. Independenței nr. 125, Băcioi, MD – 6812

612 Republica Moldova Mereni Primăria Mereni, Str. Ștefan cel Mare nr. 96, Mereni, MD – 6526

613 Republica Moldova Răzeni Casa de Cultură, Str. Grigore Bivol nr. 2, Răzeni, MD – 7727

614 Republica Moldova Costești Casa de Cultură, Str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 68, Costești, MD – 6813

615 Republica Moldova Bălți 1 Str. Sfîntul Nicolae, nr. 51, Bălți

616 Republica Moldova Bălți 2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Str. Ștefan cel Mare, nr. 81, Bălți

617 Republica Moldova Briceni Casa de Cultură, Bd. Independenței, nr. 30, Briceni

618 Republica Moldova Ocnița Primăria orașului Ocnița, Str. Mihai Viteazul, nr. 1, Ocnița

619 Republica Moldova Edineț Primăria orașului Edineț, Str. Octavian Cirimpei, nr. 30, Edineț

620 Republica Moldova Dondușeni Biblioteca Publică Orășenească „Ion Druță” Str.Independenței, nr.97, Dondușeni

621 Republica Moldova Soroca Palatul de Cultură, Str. Independenței, nr. 74, Soroca

622 Republica Moldova Rîșcani Casa de Cultură, Str-la Independenței, nr. 65, Rîșcani

623 Republica Moldova Drochia Consiliul Raional Drochia, Bd. Independenței, nr. 15, Drochia

624 Republica Moldova Florești Casa de Cultură, Str. Speranței, nr. 1, Florești

625 Republica Moldova Glodeni Casa de Cultură, Str. Suveranității, nr. 2, Glodeni

626 Republica Moldova Șoldănești Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Str. 31 August, nr. 2, Șoldănești

627 Republica Moldova Sîngerei Primăria orașului Sîngerei, Str. Independenței, nr. 124, Sîngerei

628 Republica Moldova Rezina Primăria orașului Rezina, Str. 27 August 1989, nr.1, Rezina

629 Republica Moldova Ungheni Str. Mihai Eminescu, nr.35, Ungheni

630 Republica Moldova Fălești Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 1, Fălești

631 Republica Moldova Telenești Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Str. Ciprian Porumbescu, nr. 3, Telenești

632 Republica Moldova Cahul Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 11, cod poștal MD-3909

633 Republica Moldova Cantemir Casa de cultură, Str. Ștefan Vodă, nr. 1, cod poștal MD-7300

634 Republica Moldova Leova Biblioteca raională, Str. Ștefan cel Mare, nr. 67, cod poștal MD- 6301

635 Republica Moldova Cimișlia Casa de cultură, Str. Ion Popușoi, nr. 2, cod poștal MD-4101

636 Republica Moldova Comrat Primăria Comrat, Str. Tretiacov, nr. 36, cod poștal MD-3805

637 Republica Moldova Giurgiulești Primăria Giurgiulești, Str. Independenței, nr. 27, cod poștal MD- 5318

638 Republica Moldova Carabetovca Școala gimnazială, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal MD- 6713

639 Muntenegru Podgorița Prve Proleterske nr. 5, Podgorica, 81000

640 Republica Federală Nigeria Abuja Nelson Mandela Street, No 76, Abuja, Asokoro, Postal Code 900231

641 Norvegia Oslo 1 Oscars gate 51, 0258, Oslo

642 Norvegia Oslo 2 Oscars gate 51, 0258, Oslo

643 Norvegia Skodje (zona Alesund) Niusvegen 3, 6260, Skodje

644 Norvegia Straume (zona Bergen) Blombakkane 17, 5353 Straume

645 Norvegia Drammen Knoffs gate 2, 3044, Drammen

646 Norvegia Kristiansand Gislemyrveien 2-4, 4621, Kristiansand

647 Norvegia Oppaker Skoleallen 2, 2166 Oppaker

648 Norvegia Stavanger Vaisenhusgata 50, 4012, Stavanger

649 Norvegia Tromso Kaigata 6, 9008, Tromso

650 Norvegia Trondheim Schultz Gate 8, 7013, Trondheim

651 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Amsterdam 1 Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam

652 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Amsterdam 2 Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam

653 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Amsterdam 3 Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam

654 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Haga 1 Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga

655 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Haga 2 De Werf 11, 2544 EH, Haga

656 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Haga 3 De Werf 11, 2544 EH, Haga

657 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Eindhoven 1 Klokgebouw 50, 5617 AB, Eindhoven

658 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Eindhoven 2 Klokgebouw 50, 5617 AB, Eindhoven

659 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Eindhoven 3 Klokgebouw 50, 5617 AB, Eindhoven

660 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Den Bosch 1 Marathonloop 1, 5235 AA, ´s-Hertogenbosch

661 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Den Bosch 2 Marathonloop 1, 5235 AA, ´s-Hertogenbosch

662 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Groningen 1 Zuiderweg 70-1, Hoogkerk, 9744 AP Groningen

663 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Groningen 2 Zuiderweg 70-1, Hoogkerk, 9744 AP Groningen

664 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Maastricht Duboisdomein 5A, 6229 GT, Maastricht

665 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Enschede Hertmebrink 1, 7544 DC, Enschede

666 Regatul Țărilor de Jos (Olanda) Boxtel Reginahof 1, 5282 GC, Boxtel

667 Sultanatul Oman Muscat Villa 2990, Way 2840, Shatti Al Qurum, Muscat, P.O. Box 161, PC 103

668 Pakistan Islamabad Islamabad, Sector F-7/1, Street 30, House no. 5A

669 Palestina Ramallah PRICO House Building, 2nd floor, Al-Masyoun

670 Peru Lima Avenida Jorge Basadre 690, San Isidro, Lima, cod poștal 15073

671 Polonia Varșovia ul. Fr.Chopina 10, 00-559

672 Polonia Cracovia / Małopolska ul. Rajska 1, 31-124

673 Polonia Wrocław/ Dolnoslaskie plac Powstańców Warszawy 1, 50-153

674 Polonia Gdańsk/ Pomerania ul. Piekarnicza 16 80-126

675 Portugalia Lisabona 1 Rua São Caetano, 5, 1200-828 Lisabona

676 Portugalia Lisabona 2 Rua São Caetano, 5, 1200-828 Lisabona

677 Portugalia Lisabona 3 Rua do Barão, 8-10, 1100-072 Lisabona

678 Portugalia Porto Porto Innovation Hub, Largo Tito Fontes, 15, 4000-538 Porto

679 Portugalia Santarém Pavilhão do Futuro, Campo Emílio Infante da Câmara, 2000-014 Santarém

680 Portugalia Setúbal Centro Multicultural de Setúbal, Rua das Amendoeiras, 2910 Setúbal

681 Portugalia Loulé Convento Espírito Santo, Cerca do Convento, Sala 14, Praça da República 8100 Loulé

682 Portugalia Tavira Mercado da Ribeira, Loja 7, Rua José Pires Padinha, 60, 8800- 354 Tavira

683 Portugalia Lagos Paços do Concelho Séc. XXI, Praça do Município, 8600-293 Lagos (Primăria Municipală)

684 Qatar Doha Street 953 (Ibn Roshd Street), Building No. 102, Onaiza 65, Dafna Area

685 Federația Rusă Moscova 119590, Moscova, Mosfilmovskaia uliţa nr. 64

686 Federația Rusă Sankt Petersburg 191186 Sankt Petersburg, Str. Gorohovaia nr. 4

687 Senegal Dakar Rue A x9, Point E 10700, Dakar

688 Republica Serbia Belgrad Str. Mihaila Avramovica nr. 12, cod poștal 11040

689 Republica Serbia Vârșeț Trg Zelene Pijace nr 3A, Vârșeț, 26300

690 Republica Serbia Zaječar Strada Kumanovska nr. 45, 19000 Zaječar

691 Republica Serbia Priștina Str. Azem Jashanica nr.44-46, Arberia/Dragodan, 10000, Priștina

692 Republica Singapore Singapore 390 Havelock Rd, #03/05, cod poștal: 169662

693 Republica Arabă Siriană Damasc str. Ibrahim Hanano, nr. 8, zona Al-Malki, Damasc, CP4454

694 Slovacia Bratislava Fraňa Kraľa 11, Staré Mesto, 811 05 Bratislava

695 Slovenia Ljubljana Smrekarjeva ulica 33a, 1000

696 Spania Madrid 1 Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 Madrid

697 Spania Madrid 2 Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 Madrid

698 Spania Madrid 3 Avenida de la Albufera, nr. 319, 28031 Madrid

699 Spania Madrid 4 Avenida de la Albufera, nr. 319, 28031 Madrid

700 Spania Madrid 5 Plaza del Cordón, nº1, bajo derecha, 28005, Madrid

701 Spania Madrid 6 Colegiul Adventist Timon, Calle Rusia, no. 11, San Blas- Canillejas, 28022 Madrid

702 Spania Madrid 7 Episcopia Ortodoxă Română, Calle las Tubas, no. 9, 28054 Madrid

703 Spania Coslada 1 Hotel AC Marriott Coslada Aeropuerto, Calle Rejas, no. 5, 28022 Madrid

704 Spania Coslada 2 Hotel AC Marriott Coslada Aeropuerto, Calle Rejas, no. 5, 28022 Madrid

705 Spania Alcala de Henares 1 PCM Hotels, Calle de Bulgaria, no. 2, 28802 Alcalá de Henares

706 Spania Alcala de Henares 2 PCM Hotels, Calle de Bulgaria, no. 2, 28802 Alcalá de Henares

707 Spania San Fernando de Henares Centro de Participación Ciudadana “Marcelino Camacho”, Plaza de Fernando VI, 11 – 28830 San Fernando de Henares

708 Spania Torrejón de Ardoz 1 Centro Cultural “Las Fronteras”, Calle Salvador Allende, no. 7, 28850 Torrejón de Ardoz

709 Spania Torrejón de Ardoz 2 Centro Cultural “Las Fronteras”, Calle Salvador Allende, no. 7, 28850 Torrejón de Ardoz

710 Spania Arganda del Rey 1 Hotel B&B, Avenida de Madrid, no. 105, 28500 Arganda del Rey

711 Spania Arganda del Rey 2 Hotel B&B, Avenida de Madrid, no. 105, 28500 Arganda del Rey

712 Spania Móstoles Centro de Participación Ciudadana, Calle de San Antonio, 2 – 28931 Móstoles

713 Spania Alcorcón Centro Joven Alcorcón “Yolanda González”, Calle Maestro Victoria, no. 22, 28923 Alcorcón

714 Spania Leganés Centro Municipal Las Dehesillas, Salon de Actos, Avenida del Museo, 4 – 28914, Leganés

715 Spania Fuenlabrada Centro de Recursos Educativos Julio Verne, Calle Logroño, no. 2, 28941 Fuenlabrada

716 Spania Getafe Casa Nacional de Rumania, Calle Greco s.n. 28904 Getafe

717 Spania Guadalajara Centro Social Municipal, Avenida de Venezuela, no. 7, 19005 Guadalajara

718 Spania Azuqueca de Henares Espacio Joven Europeo (el EJE), Avenida del Siglo XXI s/n 19200 Azuqueca de Henares

719 Spania San Sebastian de los Reyes Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho, Avenida Ramón y Cajal, no. 5, 28703 San Sebastián de los Reyes

720 Spania Aranjuez Pabellón Agustín Marañón, Calle del Primero de Mayo, no. 4, 28300 Aranjuez

721 Spania Rivas Vaciamadrid Casa de Asociaciones, Avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n 28523 Rivas-Vaciamadrid

722 Spania Velilla de San Antonio Centro de Asociaciones Calle Ventura Rodríguez, no. 7, 28891 Velilla de San Antonio

723 Spania Valdemoro Centro Municipal de Empresas de Valdemoro, Calle Gaspar Bravo de Sobremonte, no. 8, 28341 Valdemoro

724 Spania Pinto Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, no. 1, 28320 Pinto

725 Spania Brunete Centro Cultural “Aniceto Marinas”, Calle del Campo, no. 21, 28690 Brunete

726 Spania Collado Villalba Hotel FC Villalba, Carretera Navacerrada km 1,375, 28400 Collado Villalba

727 Spania San Martin de la Vega Avenida Abogados de Atocha, no. 15, 28330 San Martín de la Vega

728 Spania Ávila Hotel Fontecruz Avila, Carretera Antigua de Cebreros, km. 3, 05196 Ávila

729 Spania Valladolid Centro Cívico Rondilla, Calle Alberto Fernández, no. 3, 47010 Valladolid

730 Spania Las Palmas de Gran Canaria Oficinas Municipales del Edificio Metropol, intrarea prin Parque Roman, Calle León y Castillo, no. 270, 35005 Las Palmas de GranCanaria

731 Spania Maspalomas Estadio Municipal De Maspalomas, Sala de Prensa, Entrada Calle San Mateo s/n 35100 Maspalomas

732 Spania Santa Cruz de Tenerife Auditorio de Tenerife, Sala Avenida, Avenida de la Constitución, no. 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife

733 Spania Adeje Casa de la Juventud de Adeje, Avenida de los Vientos, s/n, 38670 Adeje

734 Spania Salamanca Oficinas municipales, Calle Íscar Peyra, no. 24, 37002 Salamanca

735 Spania Leon Centro de Mayores de Puente Castro, Calle La Flecha no. 11, 24005 León

736 Spania Soria Hotel Abaster, Plaza Bernardo Robles, no. 5, 42002 Soria

737 Spania Barcelona 1 Auditori 1899, FC Barcelona, Travessera de les Corts, 65 esquina C/d’Aristides Maillol (Acceso 15), 08028, Barcelona

738 Spania Barcelona 2 Auditori 1899, FC Barcelona, Travessera de les Corts, 65 esquina C/d’Aristides Maillol (Acceso 15), 08028, Barcelona

739 Spania Barcelona 3 Hotel SB Diagonal Zero, Plaza Levant, s/n, 08019, Barcelona

740 Spania Figueres Espai Empresarial ”Gran Firal”, C/ Alemanya, nr. 18, sala 12, 17600 Figueres

741 Spania Lleida 1 Lonja Mercolleida, Avinguda de Tortosa, 2, 25005, Lleida,

742 Spania Lleida 2 Lonja Mercolleida, Avinguda de Tortosa, 2, 25005, Lleida

743 Spania Girona 1 Escola Migdia, Carrer de Sant Agustí, 37, 17003, Girona

744 Spania Girona 2 Centre Civic Onyar, Carrer Camp de la Plana, 13, 17004, Girona

745 Spania Guissona Sala Polivalent de la CASERNA, Avda. Cervera, 6, 25210 Guissona

746 Spania Lloret de Mar Hotel Meliá Lloret de Mar, Av. Vila de Tossa, 27, 17310 Lloret de Mar

747 Spania Manresa Centro Civico Casal Flors Sirera, C/ de les Saleses, nr. 10, 08241, Manresa

748 Spania Reus Centre Civic Ponent Avinguda dels Països Catalans, 106, 43205 Reus

749 Spania Sabadell Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau, Av. d’Estrasburg, 82, 08206 Sabadell

750 Spania Tarragona 1 Hotel H10 Imperial Tarraco, Rambla Vella, 2, 43003 Tarragona

751 Spania Tarragona 2 Hotel H10 Imperial Tarraco, Rambla Vella, 2, 43003 Tarragona

752 Spania Tarrega Oficina Jove de L´Urgell-Punt Jove, Carrer de la Solana, 6, 25300 Tarrega

753 Spania Tortosa Espai Cultural Joan Moreira Carrer de Ramon Llull, 1, 43500 Tortosa

754 Spania Vilanova i la Geltru Espai de la Tecnología “Neapolis”, Rambla de l’Exposició, 59, 08800, Vilanova i la Geltrú

755 Spania Palma de Mallorca 1 Hotel Melia Palma Marina, Avinguda de Gabriel Roca, 29, 07014 Palma

756 Spania Palma de Mallorca 2 Hotel Melia Palma Marina, Avinguda de Gabriel Roca, 29, 07014 Palma

757 Spania Ibiza 1 Palau de Congressos, Avenida Salvador Camacho, 9-11, 07840, Santa Eulària des Riu, Ibiza,

758 Spania Ibiza 2 Palau de Congressos, Avenida Salvador Camacho, 9-11, 07840, Santa Eulària des Riu, Ibiza,

759 Spania Bilbao 1 Piața Circular, nr. 4, etajul 1, cod poștal 48001, Bilbao

760 Spania Bilbao 2 Piața Circular, nr. 4, etajul 1, cod poștal 48001, Bilbao

761 Spania Bilbao 3 Piața Circular, nr. 4, etajul 1, cod poștal 48001, Bilbao

762 Spania Logrono 1 Riojaforum, Str. San Millan, nr. 25, 26004, Logrono

763 Spania Logrono 2 Riojaforum, Str. San Millan, nr. 25, 26004, Logrono

764 Spania Logrono 3 Riojaforum, Str. San Millan, nr. 25, 26004, Logrono

765 Spania Calahorra Hotel Ciudad de Calahorra, strada Maestro Falla, nr. 1, 26500, Calahorra

766 Spania Pamplona 1 Casa de Cultură, Str. Comunidad de Navarra, nr. 2, 31010, Baranain

767 Spania Pamplona 2 Casa de Cultură, Str. Comunidad de Navarra, nr. 2, 31010, Baranain

768 Spania Burgos 1 Mânăstirea San Agustin, Str. Madrid, nr. 24, 09002, Burgos

769 Spania Burgos 2 Mânăstirea San Agustin, Str. Madrid, nr. 24, 09002, Burgos

770 Spania Oviedo Centrul Social La Tenderina, Str. Miguel de Unamuno, nr. 21, 33010, Oviedo

771 Spania Gijon Hotel ACMarriot, Avenida de Oviedo, nr. 15, 33211, Gijon

772 Spania Vigo Hotel Hesperia, Bd. de la Florida, nr. 60, 36210, Vigo

773 Spania San Sebastian Hotel Zenit, str. Antonio Mª Labaien nº 1, 20009, San Sebastian

774 Spania Santander 1 Sala Polivalentă a Parlamentului Cantabriei, Str. Alta, nr. 31, 39008, Santander

775 Spania Santander 2 Sala Polivalentă a Parlamentului Cantabriei, Str. Alta, nr. 31, 39008, Santander

776 Spania Sevilla Calle el Jovo, numărul 2, Casco Antiguo, 41001, Sevilla

777 Spania Almonte Centro de Diversidad Cultural, carretera de El Rocio 137, 21730 Almonte

778 Spania Rociana del Condado Plaza del Llano, nr.2, 21720 Rociana del Condado

779 Spania Palos de la Frontera Carpa de la Juventud, 21810 Palos de la Frontera

780 Spania Moguer Bodega Escuela Taller, calle Santo Domingo, 14, Moguer

781 Spania Huelva Asociacion de vecinos Nueva Huelva, calle Alonso de Ercilla nr. 21, 21005, Huelva

782 Spania Islantilla Hotel OH Islantilla, Avenida del Rio Frio, s/n, 21449 Islantilla, Huelva

783 Spania Jerez de la Frontera Hotel Jerez&Spa Av. Alcalde Alvaro Domecq 47, 11407 Jerez de la Frontera

784 Spania Malaga 1 Hotel Ilunion Malaga – Paseo Maritimo Antonio Machado, 10, Distrito Centro, 29002, Malaga

785 Spania Malaga 2 Hotel Ilunion Malaga – Paseo Maritimo Antonio Machado, 10, Distrito Centro, 29002, Malaga

786 Spania Velez Malaga Mercado de San Francisco – plaza San Francisco, 5, 1, 29700, Velez Malaga

787 Spania Marbella Palacio de Congresos Adolfo Suarez, calle Jose Melia 2, 29602 Marbella

788 Spania Manilva Calle Doctor Alvarez Leyva no. 4, Manilva 29691

789 Spania Cordoba Sala de Prensa del Ayuntamiento de Cordoba – planta baja, calle Capitulares 1, Centro, 14002, Cordoba

790 Spania Almendralejo Sala Nº 1, del Centro Civico, situado en Calle Mérida nº 12, 06200, Almendralejo

791 Spania Badajoz Hotel Badajos Center – Av. Damian Tellez Lafuente, 19, 06010, Badajoz

792 Spania Zaragoza 1 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Paseo Isabel la Católica nr.2, 50009 Zaragoza

793 Spania Zaragoza 2 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Paseo Isabel la Católica nr.2, 50009 Zaragoza

794 Spania Zaragoza 3 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Paseo Isabel la Católica nr.2, 50009 Zaragoza

795 Spania Zaragoza 4 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Paseo Isabel la Católica nr.2, 50009 Zaragoza

796 Spania Calatayud Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Joaquin Costa nr.14, 50300 Calatayud

797 Spania Alcañiz Hotel Ciudad de Alcañiz, Avenida Zaragoza, 88, 44600 Alcañiz, Teruel

798 Spania Ciudad Real Calle de la Mata, 37, 13004, Ciudad Real, provincia Ciudad Real

799 Spania Tomelloso Antiguo Hangar de la Estación de Ferrocarril: Calle Airén, 8, 13700, Tomelloso, provincia Ciudad Real

800 Spania Alcázar de San Juan Centro Cívico: Plaza de España s/n, 13600, Alcázar de San Juan, provincia Ciudad Real

801 Spania Albacete Centro Sociocultural El Pilar José Oliva: Calle Teruel, 12, 02005, Albacete, provincia Albacete

802 Spania Villarrobledo Museo-Biblioteca Municipal: Calle de la Carrasca, 29, 02600, Villarrobledo, provincia Albacete

803 Spania Cuenca Hotel NH Ciudad de Cuenca: Ronda de San José, 1, 16004, Cuenca, provincia Cuenca

804 Spania Tarancón Casa de las Asociaciones: Plaza de la Constitución, 1, 16400, Tarancón, provincia Cuenca

805 Spania Quintanar del Rey Centro Cultural Alfonso Sáiz López, Calle Cura, 22, 16220, Quintanar del Rey, provincia Cuenca

806 Spania Toledo Hotel Eurostars Palacio Buenavista: Calle de los Concilios, 1, 45005, Toledo, provincia Toledo

807 Spania Talavera de la Reina IPETA – Instituto de Promoción Económica de Talavera: Calle Templarios, 41, 45600, Talavera de la Reina, provincia Toledo

808 Spania Quintanar de la Orden Centro Cultural El Recreo: Calle Grande, 16, 45800, Quintanar de la Orden, provincia Toledo

809 Spania Madridejos Pabellón Polideportivo Municipal Santa Ana: Calle Santa Ana, 126, 45710, Madridejos, provincia Toledo

810 Spania Ocaña Centro Polivalente de Reuniones “Juan Pablo II”: Calle Cisneros, 3, 45300, Ocaña, provincia Toledo

811 Spania Almeria 1 Carretera Huercal de Almeria, 46, 04009 Almeria, Provincia Almeria

812 Spania Almeria 2 Carretera Huercal de Almeria, 46, 04009 Almeria, Provincia Almeria

813 Spania Roquetas de Mar 1 Pabellón de deportes Infanta Cristina – Carr de Alicún, s/n, 04740 Roquetas de Mar, Provincia Almeria

814 Spania Roquetas de Mar 2 Pabellón de deportes Infanta Cristina – Carr de Alicún, s/n, 04740 Roquetas de Mar, Provincia Almeria

815 Spania Roquetas de Mar 3 Pabellón de deportes Infanta Cristina – Carr de Alicún, s/n, 04740 Roquetas de Mar, Provincia Almeria

816 Spania El Ejido 1 Pabellón de Deportes de Santa María del Águila, Calle Lisboa s/n, 04710 El Ejido, Provincia Almeria

817 Spania El Ejido 2 Pabellón de Deportes de Santa María del Águila, Calle Lisboa s/n, 04710 El Ejido, Provincia Almeria

818 Spania Motril Centro Civico Matraquilla, Plaza de la Coronación, 19600 Motril, Provincia Granada

819 Spania Granada Centro Cívico Zaidín, intrarea din Calle Torre de las Damas, s/n, 18007 Granada, Provincia Granada

820 Spania Murcia Hotel Occidental Murcia Agalia, Avenida Arquitecto Miguel Angel Beloqui, 7, 30006 Murcia, Provincia Murcia

821 Spania San Pedro del Pinatar Centro de Juventud y Artes Emergentes, Calle Consejal Mariano Henar, 5, 30740 San Pedro del Pinatar, Provincia Murcia

822 Spania Ubeda Hotel Ciudad de Ubeda, Calle Cronista Juan de la Torre, 5, 23400, Ubeda, Provincia Jaen

823 Spania Castellon de la Plana 1 Avenida Valencia 144, 12006, Castellon

824 Spania Castellon de la Plana 2 Avenida Valencia 144, 12006, Castellon

825 Spania Castellon de la Plana 3 Antigua Estación del Norte de Ferrocarril, Plaza España, 1, 12001, Castellon

826 Spania Oropesa del Mar Hotel Koral Beach, Passeig Marítim del Mediterrani, 43, 12594 Oropesa

827 Spania Peñíscola Hotel Felipe II – Peñíscola Avda. del Papa Luna, 32, 12598, Peñíscola (Castellon)

828 Spania Vinaròs Hotel RH Vinaròs Platja, Carrer de Febrer de la Torre, 2, 12500 Vinaròs

829 Spania Vila-real Hotel Vila-real Palace 4, Av. Arcadi Garcia Sanz, 1, 12540 Vila- real

830 Spania Burriana Calle Farola, 24, 12530, Grao de Burriana, Burriana

831 Spania Onda CEIP Miralcamp, Avenida Sierra de Espadan, 32, 12200, Onda

832 Spania Valencia 1 Hotel Medium-Valencia, Avda. D´Amado Granell Mesado, 48, 46013, Valencia

833 Spania Valencia 2 SH Valencia Palace Passeig de L`Albereda, 32, 46023, Valencia

834 Spania Valencia 3 NH Center-Valencia Carrer de Ricardo Micó, 1, 46009, Valencia

835 Spania Paterna IES Henri Matisse, Carrer Enric Valor, s/n, 46980 Paterna

836 Spania Gandía Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Gandía, Plaça Rei en Jaume I, 6, Bajo, 46701, Gandía

837 Spania Picanya Juzgado Paz Picanya, Plaza de España 7B, 46210, Picanya

838 Spania Xàtiva Centre Cultural Xàtiva – CCX, Carrer Palasiet, 15, 2, 46800 Xàtiva

839 Spania Benidorm Palau d’Esports l’illa de Benidorm, Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm

840 Spania Alicante Hotel Eurostar Lucentum, Avemida Alfonso El Sabio, 11, 03002 Alicante

841 Spania Elche Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, Carrer del Filet de Fora, 1, 03203 Elche

842 Spania Torrevieja Spațiul Cultural Multiuso, Avenida de las Habaneras, 10, 03182, Torrevieja

843 Sri Lanka Colombo 25/1 Horton Place, Colombo 07

844 SUA Washington DC 1607 23rd Street NW Washington DC 20008

845 SUA Old Hickory, TN 4112 Union Street, Old Hickory, TN 37138

846 SUA Charlotte, NC 4300 McKee Rd. Charlotte, NC 28270

847 SUA Cleveland, OH 1367 West 65th Street, Cleveland, OH 44102-2109

848 SUA Norfolk, VA 1821 Lafayette Blvd. Norfolk, VA 23509

849 SUA Easley, SC 104 W 6th Avenue, Easley, SC, 29640

850 SUA Potomac, MD 9111 River Rd, Potomac, MD 20854

851 SUA Chicago 1 737 N Michigan Ave, Suite 2300, Chicago, IL 60611

852 SUA Chicago 2 6500 N Western, Chicago, IL 60645

853 SUA Chicago 3 5410 N. Newland Avenue, IL 60656

854 SUA Des Plaines 81 N Broadway St, Des Plaines, IL 60016

855 SUA Niles 7280 N Caldwell Ave., Niles, IL 60714

856 SUA Aurora 3003 N Eola Rd, Aurora, IL 60502

857 SUA Warren/Michigan 31500 Ryan Road, Warren, MI 48092

858 SUA Plymouth/Michigan 46500 N Territorial Rd, Plymouth, MI 48170

859 SUA Indianapolis/Indiana 5440 Fall Creek Rd, Indianapolis, IN, 46226

860 SUA Saint Paul/Minnesota Landmark Center, 75 West Fifth Street, Suite 319, Saint Paul MN 55102

861 SUA Saint Louis/Missouri 6420 Marmaduke Ave, St. Louis, MO 63139

862 SUA Los Angeles 11766 Wilshire Blvd., Ste 200, Los Angeles, CA 90025

863 SUA Anaheim California 1770 W Cerritos Avenue, Anaheim, CA 92804

864 SUA San Diego, California 1936 Quivira Way, San Diego, CA 92109

865 SUA Sacramento, California 5306 Walnut Avenue, Building A, Sacramento, CA 95841

866 SUA San Francisco, California 26050 Kay Ave, Hayward, CA 94545

867 SUA Las Vegas, Nevada 1250 S Jones Blvd, Las Vegas, NV 89146

868 SUA Phoenix, Arizona Living Waters Romanian Church, 3720 W. Sweetwater Ave. Phoenix, AZ 85029

869 SUA Portland, Oregon 5544 SE 128th Avenue Portland, OR 97236

870 SUA Seattle, Washington 6402 226th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043

871 SUA Salt Lake City, Utah 4180 Emigration Canyon Road, Salt Lake City, UT 84108

872 SUA Denver, Colorado 1555 Jay Street, Lakewood, CO 80214

873 SUA Miami 1101 Brickell Ave, suite N 600, Miami, FL 33131

874 SUA Naples 798 109th Ave N, Naples FL, 34108

875 SUA Miramar 1850 SW 60 Terrace, Miramar FL 33023

876 SUA Jacksonville 1875 Live Oak Dr Jacksonville, FL 32246-2138

877 SUA Dacula 2875 Winder Highway, Dacula, GA 30019

878 SUA Houston 318 Canino Rd., Houston, TX 77076

879 SUA Dallas 2312 Dorrrington Dr., Dallas, TX 75228

880 SUA San Antonio 1801 W Thorain Blvd., San Antonio, TX 78201

881 SUA New York 1 200 East, 38th Str. New York, NY 10016 (cu intrarea pe 3rd Ave.)

882 SUA New York 2 200 East, 38th Str. New York, NY 10016 (cu intrarea pe 38th Street)

883 SUA Queens, NY 48-23 Skillman Avenue, Sunnyside, NY 11104

884 SUA Long Valley, NJ 132 Califon Road, Suite A, Long Valley, NJ 07853

885 SUA Philadelphia, PA 1907 Spruce St., Philadelphia, PA 19103

886 SUA Manchester, CT 2 Winter Str., Manchester, CT 06040

887 SUA Boston, MA Four Points by Sheraton Wakefield Boston, 1 Audubon Road, Wakefield, MA 01880

888 SUA Victor, NY 56 Andrews Street, Victor, NY 14564-1262

889 Suedia Stockholm 1 Östermalmsgatan 36, 11426, Stockholm

890 Suedia Stockholm 2 Skeppsbron 20, 103 18, Stockholm

891 Suedia Göteborg Kronhusgatan 1D, 411 13 Göteborg

892 Suedia Malmö Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, 20180, Malmö

893 Suedia Sölvesborg Tredenborgsvägen 16, 294 35 Sölvesborg

894 Suedia Uppsala Storgatan 11, 753 31 Uppsala

895 Regatul Thailandei Bangkok 3388/41 Sirinrat Office Building, 12th Floor, Rama IV Road, Khlong Toei, Bangkok 10110

896 Tunis Tunis 4, Rue Essaheb Ibn Abbad, Placette Reine Marie de Roumanie, Cite Jardins, B.P.57-1004, Tunis

897 Turcia Ankara Güvenevler Mahallesi, Farabi Sokak No:27, 06690 Çankaya, Ankara

898 Turcia Antalya Muratpașa Belediyesi Hizmet Binasi, 1.kat, Fener Mahallesi, Tekelioǧlu Cad., No.63, 07160 Muratpașa/Antalya

899 Turcia Istanbul 1 Beșiktaș, Etiler, Yanarsu Sokak 42, 34437

900 Turcia Istanbul 2 Beyoglu, Taksim, Siraselviler Cad., 21, 34433

901 Turcia Izmir Strada 1479, nr. 9, Konak, Alsancak, Izmir, cod poștal 35220

902 Turkmenistan Ashgabat Str. Myati Kosayew, nr. 122, cod poștal 744000 Ashgabat

903 Ucraina Kiev Str. Mihailo Kotsyubinsky nr. 8, cod poștal 01030, Kiev

904 Ucraina Solotvino Str. Sportivna nr. 112, 90575 Solotvino, Zakarpatia

905 Ucraina Cernăuți Str. Shkilna (Școlii) nr. 16, cod poștal 5800, Cernăuți, regiunea Cernăuți

906 Ungaria Budapesta 1 1146 Budapest, Thököly út 72

907 Ungaria Budapesta 2 1146 Budapest, Thököly út 72

908 Ungaria Budapesta 3 1146 Budapest, Izsó u.5

909 Ungaria Budapesta 4 1146 Budapest, Izsó u.5

910 Ungaria Szeged Szeged, Kelemen László utca, nr.5, cod poştal 6720

911 Ungaria Gyula 5700, Gyula, Munkácsy Mihály u. 12

912 Uruguay Montevideo Calle Echevarriarza, no. 3452, Pocitos, Montevideo, CP 11300

913 Uzbekistan Tașkent Strada Zanjirbog, nr. 44A, raion Yakassaroy, Tașkent, cod poștal 100031

914 Republica Socialistă Vietnam Hanoi Str. Le Hong Phong, nr. 5, district Ba Dinh, Hanoi, cod poștal 100000