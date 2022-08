„Discriminare“: Eufemismul utilizat de Biden pentru libertatea religioasă

Sub pretextul „nediscriminării“, președintele Joe Biden a înaintat săptămâna trecută forma finală a reglementării care ar obliga medicii și spitalele religioase să efectueze avorturi și operații de schimbare a sexului, analizează George Neumayr pentru American Spectator.

Xavier Becerra, ministrul Sănătății și Serviciilor Sociale în cadrul administrației Biden, a lucrat luni de zile la această reglementare, împreună cu Planned Parenthood și grupurile LGBTQ. Propunerea se dovedește a fi la fel de rea pe cât se temeau grupurile religioase.

„Această reglementare asigură accesul întregii națiuni la asistență medicală, fără discriminare“, a declarat Becerra.

„Este vital să fim alături de comunitățile aflate în pericol, în special având în vedere atacurile tot mai numeroase la adresa femeilor, a tinerilor transgender și a furnizorilor de servicii medicale. Asistența medicală ar trebui să fie un drept care să nu depindă de aspect, locație, pe cine iubești, ce limbă vorbești sau ce servicii medicale ai nevoie“.

Propunerea este o versiune revizuită a Obamacare, care ar permite pacienților ce doresc să facă avort, operații de schimbare de sex și alte proceduri imorale, să acționeze în judecată furnizorii de servicii medicale care „discriminează“ și le încalcă „drepturile civile“. Conform acesteia, Serviciile de Sănătate și Servicii Sociale ar putea aplica amenzi uriașe respectivilor furnizori.

„Discriminarea“ este eufemismul favorit al lui Biden pentru libertatea religioasă – dreptul conferit de Primul Amendament creștinilor și altor grupuri religioase de a nu se supune decretelor trezite.

Pentru că multe servicii medicale sunt furnizate de instituții religioase – Biserica Catolică operează sute de spitale în întreaga țară – Biden și aliații săi seculari nu se pot abține să nu caute să-i intimideze.

Dar, în loc să recunoască faptul că urmăresc să suprime libertatea religioasă de dragul obținerii controlului total asupra domeniului medical, ei camuflează această uzurpare în limbajul evaziv gen „acces“ și „nediscriminare“.

Potrivit Ministerului Sănătății și Serviciilor Sociale, reglementarea „asigură că normele de prevenire și combatere a discriminării sunt puse în aplicare de către entitățile ce beneficiază de finanțare federală, prin impunerea de politici și proceduri privind drepturile civile“.

În traducere: orice furnizor religios de servicii medicale care acceptă Medicare sau Medicaid va trebui să ucidă copii nenăscuți și să mutileze pacienți confuzi, sau riscă amenzi enorme și procese în instanță.

Episcopii catolici din SUA numesc această prevedere o „încălcare a libertății religioase și o decizie greșită“. Practic, propunerea obligă spitalele să renunțe la jurământul lui Hipocrate pentru a continua să funcționeze. Episcopii menționează în mod corect că ceea ce administrația Biden numește discriminare este doar un refuz de a face rău pacienților, bazat pe principii.

„Centrele medicale catolice servesc pe toată lumea, indiferent de rasă, sex, convingeri religioase sau orice altă caracteristică“, au afirmat episcopii.

„Același nivel ridicat al serviciilor este oferit într-un spital catolic tuturor pacienților, inclusiv celor care se identifică drept transgender, indiferent că este vorba de un os rupt sau de cancer, dar nu putem face lucruri pe care credința noastră le interzice. Ne opunem procedurilor dăunătoare, nu pacienților“.

Concepția lui Biden privind drepturile liberale inventate – că toată lumea trebuie să le onoreze, că ele justifică „accesul universal“ și așa mai departe – face ca inevitabil să aplice constrângeri populației religioase.

El trebuie să îi oblige să facă ceea ce „le interzice credința“, altfel proiectul său trezit de a transforma fundamental America se blochează. Biden a declarat că se opune „excepțiilor“ pe bază religioasă, deoarece acestea permit „discriminarea“ și interferează cu „drepturile civile“ ale americanilor.

Această afirmație implică un totalitarism secularist. Practic, nimeni nu scapă de ideologia impusă de Biden.

Pentru a amăgi publicul, Becerra a oferit, desigur, false asigurări că această nouă reglementare nu reprezintă o amenințare la adresa „conștiinței“ sau a „libertății religioase“.

Dar, așa cum au subliniat episcopii, astfel de promisiuni nu înseamnă nimic, având în vedere că administrația Biden „luptă intens împotriva hotărârilor judecătorești care au determinat că HHS a încălcat legile privind libertatea religioasă ultima dată când a încercat să impună un astfel de mandat“.

Biden încă încearcă să oblige organizația Little Sisters of the Poor și alte grupuri religioase să ofere angajatelor contraceptive și medicamente abortive.

În asaltul său asupra libertății religioase, Biden este chiar mai rău decât președintele Barack Obama. În timp ce Obama a considerat creștinismul un obstacol în calea progresului liberal – i-a acuzat pe creștini că duc un „război împotriva femeilor“, în același timp în care scuza Islamul misogin – el a realizat totuși că opoziția deschisă față de libertatea religioasă și față de religia istorică a Americii este problematică din punct de vedere politic.

Reamintim lipsa sa de susținere față de o propunere de a elimina referințele la Dumnezeu din platforma Partidului Democrat și reticența sa inițială de a accepta căsătoriile homosexuale.

Dar Biden nu manifestă astfel de ezitări. El a susținut căsătoriile între persoane de același sex înaintea lui Obama și merge acum mai departe decât mandatul contraceptiv al acestuia, propunând legi ce susțin avortul și ideologia transgender.

Faptul că Biden este al doilea președinte catolic al Americii face ca ceea ce se întâmplă să fie și mai derutant și mai pervers. Spitalele catolice vor avea cel mai mult de suferit de pe urma noii sale reglementări.

El se așteaptă ca acestea să se conformeze liberalismului său sau să dea faliment. Avocații spitalelor catolice avertizează deja conducerea acestora că noua regulă constituie o „amenințare existențială“ și că ar trebui să se pregătească pentru un mix de procese colective, amenzi uriașe și chiar urmărirea penală a celor ce nu se conformează. Vai de cei vinovați de „discriminare“ în America lui Biden.

Traducere și adaptare

Tribuna.US